Banco Central de la República Dominicana emitirá nuevos billetes en junio de 2026

El nuevo billete de 500 pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, entrará en circulación desde este martes. (Banco Central de República Dominicana)

El Banco Central de la República Dominicana pondrá en circulación en junio de 2026 nuevos billetes de RD$500, RD$100 y RD$50, correspondientes al año 2025, en un contexto en el que la autoridad monetaria redujo la liquidez para contener una inflación interanual de 5.11%, según informó el BCRD.

Según el Banco Central de la República Dominicana, los nuevos billetes de RD$500 y RD$100 comenzarán a circular el martes 2 de junio de 2026. Los de RD$50 estarán disponibles desde el lunes 8 de junio, de acuerdo con la entidad, en información publicada por el medio dominicano elDinero.

El BCRD indicó que los billetes actualmente en circulación conservarán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. También señaló que los nuevos ejemplares mantienen las mismas características de seguridad que los billetes ya existentes, según la publicación.

La emisión convivirá con billetes vigentes y no altera su validez legal

La fabricación de los nuevos billetes fue ordenada mediante una licitación pública internacional realizada en mayo de 2025, según el Banco Central citado por elDinero. La emisión, agregó la entidad, se sustenta en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y en el artículo 25, literales a) y c), de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

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El nuevo billete de cien pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, entrará en circulación desde este martes. (Banco Central de República Dominicana)

La decisión de introducir nuevos billetes coincide con una contracción del efectivo en manos del público. Los billetes y monedas fuera del sistema bancario se redujeron 8.5%, equivalente a RD$24,988.7 millones, según datos del Banco Central citados por Diario Libre y recogidos por Infobae.

Los depósitos transferibles en bancos también bajaron 2.9%, lo que representó RD$19,126.9 millones menos frente a diciembre. El Banco Central atribuyó ese comportamiento a un patrón estacional: en diciembre aumenta la demanda de liquidez por mayor consumo y pago de compromisos, y en los meses siguientes la circulación disminuye cuando se reduce la actividad económica.

Ese patrón ya se había observado en años anteriores. En diciembre de 2023, el M1 ascendió a RD$819,640.3 millones y en abril de 2024 bajó a RD$767,646.6 millones; en diciembre de 2024 marcó RD$866,350.1 millones y en abril de 2025 cayó a RD$811,973.2 millones.

El reverso del nuevo billete de cincuenta pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, presenta la Catedral Primada de América y entrará en circulación el próximo 8 de junio. (Banco Central de República Dominicana)

El Banco Central vincula la menor liquidez con su estrategia contra la inflación

La autoridad monetaria sostuvo que limitar la oferta de dinero ayuda a encarecer su costo, moderar el consumo y la inversión y estabilizar los precios, según el Banco Central. Esa posición se apoya en el repunte inflacionario registrado en abril.

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Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, el dinero circulante en el país cayó RD$44,115.6 millones, equivalentes a unos USD 746.4 millones, según cifras del Banco Central. En ese período, el agregado M1 pasó de RD$957,811.7 millones a RD$913,696.1 millones, de acuerdo con el Banco Central.

La inflación interanual alcanzó 5.11% en abril y rompió una secuencia de 35 meses por debajo de ese rango objetivo, según la publicación más reciente del Banco Central reseñada por Infobae. En ese mismo mes, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0,49%, de acuerdo con la entidad.

El Banco Central de la República Dominicana anunció la circulación de nuevas monedas de RD$5.00 a partir del 2 de febrero de 2026. (Cortesía: Banco Central de República Dominicana)

Pese a la caída registrada al inicio de 2026, el nivel de liquidez de abril se mantuvo por encima del observado en el mismo mes del año anterior. Durante 2025, el medio circulante había crecido 14.5%, con un aumento absoluto de RD$121,683.5 millones entre enero y diciembre del año pasado, de acuerdo con el Banco Central dominicano.

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El Banco Central exhortó a la ciudadanía a consultar la información disponible en su página web ante cualquier inquietud sobre los nuevos billetes o sobre cualquier otra moneda o billete en circulación, según elDinero.