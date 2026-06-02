República Dominicana

Banco Central de la República Dominicana emitirá nuevos billetes en junio de 2026

La entidad monetaria anunció la próxima circulación de ejemplares de RD$500, RD$100 y RD$50, mientras mantiene las versiones actuales con plena validez para todas las transacciones económicas en el país

Guardar
Google icon
Reverso de un billete de 50 pesos dominicanos en tonos púrpura, mostrando la fachada de la Catedral Primada de América y elementos de seguridad
El nuevo billete de 500 pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, entrará en circulación desde este martes. (Banco Central de República Dominicana)

El Banco Central de la República Dominicana pondrá en circulación en junio de 2026 nuevos billetes de RD$500, RD$100 y RD$50, correspondientes al año 2025, en un contexto en el que la autoridad monetaria redujo la liquidez para contener una inflación interanual de 5.11%, según informó el BCRD.

Según el Banco Central de la República Dominicana, los nuevos billetes de RD$500 y RD$100 comenzarán a circular el martes 2 de junio de 2026. Los de RD$50 estarán disponibles desde el lunes 8 de junio, de acuerdo con la entidad, en información publicada por el medio dominicano elDinero.

El BCRD indicó que los billetes actualmente en circulación conservarán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. También señaló que los nuevos ejemplares mantienen las mismas características de seguridad que los billetes ya existentes, según la publicación.

La emisión convivirá con billetes vigentes y no altera su validez legal

La fabricación de los nuevos billetes fue ordenada mediante una licitación pública internacional realizada en mayo de 2025, según el Banco Central citado por elDinero. La emisión, agregó la entidad, se sustenta en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y en el artículo 25, literales a) y c), de la Ley Monetaria y Financiera 183-02.

PUBLICIDAD

Reverso de un billete de 50 pesos dominicanos en tonos púrpura, mostrando la fachada de la Catedral Primada de América y elementos de seguridad
El nuevo billete de cien pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, entrará en circulación desde este martes. (Banco Central de República Dominicana)

La decisión de introducir nuevos billetes coincide con una contracción del efectivo en manos del público. Los billetes y monedas fuera del sistema bancario se redujeron 8.5%, equivalente a RD$24,988.7 millones, según datos del Banco Central citados por Diario Libre y recogidos por Infobae.

Los depósitos transferibles en bancos también bajaron 2.9%, lo que representó RD$19,126.9 millones menos frente a diciembre. El Banco Central atribuyó ese comportamiento a un patrón estacional: en diciembre aumenta la demanda de liquidez por mayor consumo y pago de compromisos, y en los meses siguientes la circulación disminuye cuando se reduce la actividad económica.

Ese patrón ya se había observado en años anteriores. En diciembre de 2023, el M1 ascendió a RD$819,640.3 millones y en abril de 2024 bajó a RD$767,646.6 millones; en diciembre de 2024 marcó RD$866,350.1 millones y en abril de 2025 cayó a RD$811,973.2 millones.

Reverso de un billete de 50 pesos dominicanos en tonos púrpura, mostrando la fachada de la Catedral Primada de América y elementos de seguridad
El reverso del nuevo billete de cincuenta pesos dominicanos, emitido por el Banco Central de la República Dominicana, presenta la Catedral Primada de América y entrará en circulación el próximo 8 de junio. (Banco Central de República Dominicana)

El Banco Central vincula la menor liquidez con su estrategia contra la inflación

La autoridad monetaria sostuvo que limitar la oferta de dinero ayuda a encarecer su costo, moderar el consumo y la inversión y estabilizar los precios, según el Banco Central. Esa posición se apoya en el repunte inflacionario registrado en abril.

PUBLICIDAD

Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, el dinero circulante en el país cayó RD$44,115.6 millones, equivalentes a unos USD 746.4 millones, según cifras del Banco Central. En ese período, el agregado M1 pasó de RD$957,811.7 millones a RD$913,696.1 millones, de acuerdo con el Banco Central.

La inflación interanual alcanzó 5.11% en abril y rompió una secuencia de 35 meses por debajo de ese rango objetivo, según la publicación más reciente del Banco Central reseñada por Infobae. En ese mismo mes, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0,49%, de acuerdo con la entidad.

El Banco Central de la República Dominicana anunció la circulación de nuevas monedas de RD$5.00 a partir del 2 de febrero de 2026. (Cortesía: Banco Central de República Dominicana)
El Banco Central de la República Dominicana anunció la circulación de nuevas monedas de RD$5.00 a partir del 2 de febrero de 2026. (Cortesía: Banco Central de República Dominicana)

Pese a la caída registrada al inicio de 2026, el nivel de liquidez de abril se mantuvo por encima del observado en el mismo mes del año anterior. Durante 2025, el medio circulante había crecido 14.5%, con un aumento absoluto de RD$121,683.5 millones entre enero y diciembre del año pasado, de acuerdo con el Banco Central dominicano.

El Banco Central exhortó a la ciudadanía a consultar la información disponible en su página web ante cualquier inquietud sobre los nuevos billetes o sobre cualquier otra moneda o billete en circulación, según elDinero.

Temas Relacionados

Banco CentralRepública DominicanaInflaciónpolítica monetaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violencia cerca de centros educativos impacta la salud mental de menores en Costa Rica

Un aumento de balaceras en zonas escolares está afectando el bienestar psicológico y el aprendizaje de niños y jóvenes, según una organización dedicada al trabajo con población vulnerable expuesta a episodios violentos

Violencia cerca de centros educativos impacta la salud mental de menores en Costa Rica

Colectivo Nicaragua Nunca Más exige protección para la niñez ante la represión del régimen

La organización advirtió que las secuelas de la violencia tras el estallido social de 2018 persisten en menores de edad expuestos al exilio familiar, la impunidad y la narrativa oficial que rechaza el reconocimiento a las víctimas

Colectivo Nicaragua Nunca Más exige protección para la niñez ante la represión del régimen

Sin permiso de operación circulaba volqueta que dejó 8 muertos en Honduras

El jefe de SIAT, Darwin Hernández, confirmó la ilegalidad del vehículo, cuyo conductor también falleció

Sin permiso de operación circulaba volqueta que dejó 8 muertos en Honduras

Disturbios en cárcel de Panamá terminan con 80 presos fugados, víctimas fatales y operativos masivos

La fuga se produjo durante una operación de redistribución de reclusos. El caso reabre el debate sobre el control y el hacinamiento en las cárceles

Disturbios en cárcel de Panamá terminan con 80 presos fugados, víctimas fatales y operativos masivos

La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala

EMPAGUA reclamó inversiones urgentes ante la discusión de la Ley de Aguas, tras recibir 120 propuestas de actores sociales y privados

La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala

TECNO

La tecnología que mejora la higiene, reduce residuos y busca reemplazar al papel higiénico

La tecnología que mejora la higiene, reduce residuos y busca reemplazar al papel higiénico

El experto del MIT que revela cómo la IA se ha convertido en el escudo de los CEO para justificar despidos

¿Microsoft mostró la próxima Xbox antes de tiempo? La foto que vimos de Satya Nadella

Tener Apple Music gratis sería posible: este sería el plan para copiar lo que hace Spotify

Xiaomi lanza un parche crítico de seguridad: los usuarios deben actualizar sus celulares hoy mismo

ENTRETENIMIENTO

Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

Los siete maridos de Evelyn Hugo: así avanza el salto al cine del fenómeno literario con Anna Kendrick como directora

Kim Kardashian presume a Lewis Hamilton en Instagram: la selfie que confirma lo bien que va su romance

Homenaje a Marilyn Monroe junta a más de mil personas vestidas de blanco y marca récord Guinness

Marlon Wayans se refirió a ¿Y dónde están las rubias?: “La gente sigue pidiendo una secuela, y eso habla de lo que generó esa historia”

Director arremete contra Val Kilmer a un año de su muerte: “Fue el peor ser humano que he conocido”

MUNDO

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

Investigan en Bélgica el paradero de las joyas robadas del Museo de Louvre

La inflación en Irán alcanzó el 77% y llegó a niveles inéditos desde la Segunda Guerra Mundial

Qué dijo Rusia tras el nuevo ataque contra civiles que dejó al menos 18 muertos y más de 100 heridos en Ucrania

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra