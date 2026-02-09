Panamá

El gobierno de Panamá explora alianzas con Qatar para fomentar desarrollo sostenible

La misión diplomática liderada por representantes de Panamá sostuvo en Doha reuniones orientadas a fortalecer la cooperación bilateral, impulsar inversiones y buscar respaldo en iniciativas de desarrollo, educación e industria

El canciller Javier Martínez-Acha lidera en Doha encuentros para fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Qatar. Foto cortesía Cancillería de Panamá

El canciller Javier Martínez-Acha, principal responsable de la política exterior de Panamá, mantuvo este domingo en Doha una agenda de encuentros oficiales con altos representantes de Qatar, dirigidos a reforzar la cooperación bilateral y a promover proyectos de inversión y desarrollo entre ambos Estados.

En las últimas décadas, Panamá ha consolidado un papel estratégico en el comercio global y la conexión intercontinental, lo que ha incentivado la búsqueda de nuevos socios económicos. En este contexto, la profundización de los vínculos con países del Golfo responde a la necesidad de diversificar las fuentes de inversión y potenciar la cooperación en sectores clave para el crecimiento sostenible.

Qatar, con recursos significativos y experiencia en inversión internacional, representa para Panamá una oportunidad para fortalecer sus capacidades en desarrollo e innovación.

Durante la jornada, Martínez-Acha se reunió con Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Qatar. Ambas partes analizaron mecanismos para ampliar el alcance de sus relaciones diplomáticas, así como criterios sobre la situación regional y los desafíos en América Latina.

El funcionario qatarí reiteró el respaldo de su país a los esfuerzos internacionales de distensión y diálogo, reconociendo que la búsqueda de soluciones pacíficas contribuye a la seguridad y estabilidad regional.

La delegación panameña expone ante el Qatar Fund for Development proyectos sobre desarrollo sostenible e inclusión social. Foto cortesía Cancillería de Panamá

La delegación panameña, integrada además por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, expuso ante el Qatar Fund for Development un portafolio de proyectos estratégicos del actual quinquenio. Estas iniciativas, presentadas a Fahas Hamad Al Sulaiti, persiguen fortalecer el desarrollo sostenible e inclusivo en los sectores productivo, educativo y social.

Previamente el funcionario panameño también se reunió con Hamad Al Kuwari viceprimer ministro del Estado de Qatar y presidente de Biblioteca Nacional de Qatar, un complejo cultural y de investigación de referencia a nivel internacional, para conocer su trabajo de primera mano.

Estrategias para atraer inversión y cooperación bilateral

Uno de los objetivos principales de esta visita oficial fue impulsar mecanismos para atraer cooperación técnica y financiera. El programa incluyó la exposición de distintas propuestas formuladas por el Gobierno panameño para recibir respaldo de entidades qataríes en materia de financiamiento al desarrollo.

Las autoridades de Panamá presentan un portafolio de propuestas para atraer cooperación técnica y financiamiento qatarí al desarrollo nacional. Foto archivo

Entre los temas abordados, se destacaron proyectos orientados a modernizar el sistema educativo, potenciar el sector industrial nacional y dinamizar la economía mediante alianzas estratégicas internacionales. Las autoridades panameñas buscan que el apoyo de Qatar mejore las capacidades técnicas y la infraestructura productiva del país, ayudando así a consolidar la transformación económica.

Además, la agenda contempló el respaldo a políticas públicas centradas en la equidad y la inclusión, con el objetivo de promover condiciones de vida más justas y oportunidades para todos los segmentos de la población panameña.

Alianzas para la estabilidad macroeconómica y la transparencia

Martínez-Acha acudió también a la sede del Banco Central de Qatar, donde sostuvo una reunión con el gobernador Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saoud Al Thani. Allí, ambas delegaciones revisaron estrategias para consolidar la estabilidad macroeconómica, analizaron políticas monetarias y avanzaron en la identificación de mecanismos para fortalecer la lucha contra los delitos financieros.

La cancillería panameña impulsa una diplomacia proactiva con socios económicos para acelerar la agenda nacional de desarrollo sostenible. (Freepik)

La transparencia financiera y el combate a prácticas ilícitas fueron destacados como pilares para crear ambientes de inversión seguros y confiables. Panamá busca que la colaboración con Qatar contribuya a robustecer sus sistemas de supervisión y control, mejorando la integración económica global del país.

Estas reuniones evidencian la apuesta de la cancillería panameña por un modelo de diplomacia proactiva, que potencie el diálogo con socios de alto perfil económico y técnico para acelerar la agenda de desarrollo nacional.

