Panamá

ONG denuncian congelamiento de cuentas en Panamá por disputa con Puerto Barú

CIAM y Adopta Bosque denuncian un secuestro preventivo de activos como presión para frenar críticas

Guardar
Puerto Barú se proyecta en
Puerto Barú se proyecta en David, Chiriquí, y sus promotores lo presentan como un puerto multipropósito con enfoque “verde”. Tomada de Internet

Las organizaciones ambientales CIAM y Adopta Bosque Panamá denunciaron que enfrentan un “ataque sin precedentes” tras la solicitud de secuestro preventivo de sus cuentas bancarias y activos, una medida cautelar promovida por los vinculados al proyecto portuario Puerto Barú, en David, provincia de Chiriquí.

La acción, aseguran, no es una condena ni una sanción, pero sí una maniobra con efectos inmediatos: inmoviliza fondos, paraliza operaciones y complica el pago de salarios, obligaciones laborales y gastos básicos.

De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, el secuestro preventivo es parte de un proceso civil orientado a “asegurar bienes” ante una eventual demanda futura por daños y perjuicios.

En la práctica, sostienen, el mecanismo funciona como un congelamiento financiero que impide sostener la gestión diaria: desde el pago de planillas y proveedores hasta la continuidad de proyectos en campo.

“No estamos ante una sentencia”, enfatizaron, “sino ante una medida que busca obstaculizar nuestro trabajo en defensa del derecho a un ambiente sano”.

En el caso del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sus representantes advirtieron que el bloqueo compromete la capacidad de brindar defensa legal gratuita a comunidades y causas ambientales, un punto especialmente sensible en zonas donde el acceso a asesoría jurídica es limitado.

El secuestro preventivo de cuentas
El secuestro preventivo de cuentas bancarias y activos fue denunciado por CIAM y Adopta Bosque como una medida que paraliza salarios y operación diaria. Cortesía

Para Adopta Bosque Panamá, el impacto se traslada al terreno: la organización dijo que la medida pone en riesgo la administración de cuatro fincas en Chiriquí y Darién destinadas a conservación, educación e investigación científica, donde han reportado hallazgos relevantes, incluyendo decenas de registros de biodiversidad y especies documentadas.

El choque ocurre en el contexto de la oposición pública al proyecto Puerto Barú en David, que sus promotores han presentado como un desarrollo “multipropósito” y de alto alcance para la provincia.

En su comunicación corporativa, el proyecto se describe como “el primer puerto verde de Panamá” y “la mayor inversión privada” en la historia de Chiriquí, con una narrativa centrada en logística, agroindustria y conexión comercial.

Ese discurso, sin embargo, choca con el cuestionamiento ambiental por su cercanía a los Manglares de David, un ecosistema con protección local desde 2007.

Las organizaciones y una coalición de más de 60 agrupaciones han sostenido que el conflicto no es “puerto sí o puerto no”, sino reubicación.

Su argumento central: evaluaciones y análisis técnicos citados por los opositores han advertido impactos potenciales sobre los manglares, y señalan deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, además de proponer alternativas como Puerto Armuelles para un desarrollo portuario con menores costos ecológicos.

Los Manglares de David cuentan
Los Manglares de David cuentan con protección establecida desde 2007, eje central del debate por los impactos del proyecto. Tomada de Internet

Este episodio llega después de un primer frente judicial. En agosto de 2025, la contraparte del proyecto presentó querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos como calumnia e injuria, en una disputa que escaló por los señalamientos públicos sobre el proyecto.

Según los ambientalistas, esas acciones no avanzaron como se esperaba en la vía penal y, por eso, ahora se recurre a la ruta civil con medidas cautelares más agresivas en términos financieros.

La vocera Lilian González Guevara sostuvo que el promotor está apelando a un marco normativo que, a su juicio, resulta “superado” para justificar congelamientos de activos con sustento insuficiente, con la expectativa de ganar ventaja en un litigio futuro.

La dirigente aseguró que las organizaciones mantendrán su labor y que el objetivo es defender el patrimonio natural y el derecho ciudadano a opinar sin temor sobre asuntos de interés público, en un conflicto que —según su lectura— tensiona la libertad de expresión.

Del otro lado, el abogado de Puerto Barú, José Castillo, negó que se trate de un intento de silenciar críticas y defendió que la empresa está ejerciendo su derecho a protegerse de lo que considera afirmaciones falsas.

Castillo sostuvo ante medios que el proyecto ha recibido señalamientos “inexactos” y “alejados de la realidad técnica científica”, y que eso perjudica la imagen del desarrollo y su capacidad de atraer inversionistas.

No es un ataque, es nuestro derecho defendernos”, afirmó al referirse a la disputa pública con las organizaciones.

En agosto de 2025 ya
En agosto de 2025 ya se habían presentado querellas penales contra las organizaciones; ahora el conflicto escaló a la vía civil. Tomada de internet

En su página de internet la empresa indica que: Puerto Barú en David se desarrolla en terrenos 100% privados y titulados, fuera de las áreas protegidas. Estamos cerca de un ecosistema de manglares, que están esparcidos por la costa de Chiriquí. Por ley, los manglares están protegidos y dentro de nuestro Plan de Manejo Ambiental, se plantea su conservación y fiscalización.

La controversia también abrió un frente institucional. Organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la denuncia pública anunciaron que acudirán a la Defensoría del Pueblo para solicitar una mesa de trabajo que impulse un proyecto de ley de protección a personas y organizaciones defensoras frente a acciones judiciales que, según su postura, buscan intimidar o agotar financieramente a actores críticos.

Temas Relacionados

PanamáAmbientalistasCIAMADOPTA BOSQUEPuerto BarúChiriquíPuerto

Últimas Noticias

Curso lectivo 2026 comienza en Costa Rica con una inversión 6% mayor a la del año anterior

Habrá mejoras en infraestructura, acceso tecnológico, servicios de apoyo para estudiantes y reformas normativas

Curso lectivo 2026 comienza en

La selección femenina de El Salvador publica nómina para Eliminatoria y amistosos

El equipo nacional conforma su lista de 27 jugadoras para la próxima fecha FIFA, incluidos duelos clasificatorios y encuentros de preparación internacional, bajo la dirección de Eric Acuña, quien analiza los recientes resultados y retos inmediatos

La selección femenina de El

La cooperación entre Centroamérica y la India se fortalece tras encuentro bilateral

Un grupo de expertos de ambas partes analizó el avance de planes estratégicos y reafirmó su compromiso de continuar con la cooperación técnica, en beneficio de sectores definidos como prioritarios para ambas regiones

La cooperación entre Centroamérica y

Migrantes retornados y jóvenes en El Salvador tendrán más oportunidades de empleo

El Ministerio de Trabajo y Swisscontact impulsan la iniciativa que permitirá a estas personas acceder a servicios especializados y acompañamiento individualizado, además de fortalecer el vínculo entre empresas y postulantes en situación de exclusión social y económica

Migrantes retornados y jóvenes en

Honduras: Congreso propone limitar las atribuciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Este movimiento ocurre en un contexto de críticas históricas al manejo discrecional de las atribuciones administrativas y de llamados a aumentar la transparencia y la legitimidad en el Poder Judicial

Honduras: Congreso propone limitar las

TECNO

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo

Cotizaciones de criptomonedas en tiempo real: sigue al minuto

Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos celulares iOS y Android a finales de febrero de 2026

Cómo usar la tecnología en San Valentín para sorprender a tu pareja, según la IA

Ahora podrás identificar las llamadas spam con este prefijo

ENTRETENIMIENTO

El joven Sherlock de Guy

El joven Sherlock de Guy Ritchie ya tiene fecha: Hero Fiennes Tiffin explora el origen del mítico detective en Prime Video

La historia detrás del gesto más inquietante del Joker: cómo un accidente marcó el destino de Heath Ledger en la película

Bob Marley: cómo un músico jamaiquino se convirtió en símbolo universal

Javier Bardem se une junto a esta recién nominada al Oscar en una nueva comedia romántica al estilo ‘Cuando Harry encontró a Sally’

Sorpresa en el reparto del remake de ‘El exorcista’: este es el icónico actor de ‘Matrix’ que acompañará a Scarlett Johansson

MUNDO

Estados Unidos e Irán reanudaron

Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones indirectas en Omán sobre el programa nuclear de Teherán

Un subdirector de la inteligencia militar rusa fue herido de bala en un ataque en Moscú

Francia inauguró el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

Donald Trump respaldó a la primera ministra de Japón antes de las elecciones de este domingo

El presidente de Israel visitará por primera vez Australia tras el atentado en Bondi Beach