Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

Narcotráfico, crimen organizado y corrupción concentraron buena parte de la actividad fiscal durante el último año. Cortesía

El incremento de casos e investigaciones registrado en 2025 volvió a poner presión sobre el sistema investigativo panameño, al elevar el volumen de expedientes en trámite, las audiencias y la carga operativa de las fiscalías en delitos comunes, crimen organizado, drogas y anticorrupción.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, presentó su informe de gestión sobre el desempeño del Ministerio Público de Panamá durante 2025, con un mensaje centrado en el volumen de casos, los resultados judiciales y el crecimiento de la actividad operativa en áreas sensibles para la seguridad y la institucionalidad.

El dato de apertura fue el tamaño del “embudo” que enfrenta el sistema penal. Según las cifras divulgadas en la rendición de cuentas, el Ministerio Público cerró 2025 con 145,001 causas activas, y durante el año ingresaron 125,276 causas nuevas, reflejando una alta rotación de expedientes.

En la comparación interanual, el procurador señaló que el número de procesos en trámite aumentó en cerca de 20 mil casos frente a 2024, un salto que evidencia tanto la presión sobre fiscales y despachos como la persistencia de un inventario heredado de años anteriores.

Ese mayor caudal se tradujo en decisiones judiciales y audiencias. El balance consignó 9,479 condenas, además de 8,410 acuerdos de pena, y una participación fiscal en 204,713 audiencias, confirmando un año de intensa litigación bajo el sistema penal acusatorio.

La violencia doméstica fue el delito con mayor incidencia en 2025, representando casi un tercio del total de procesos activos registrados por el Ministerio Público. iStock

En el mismo reporte se precisó que 22,683 personas fueron imputadas, mientras que 10,839 quedaron bajo medidas cautelares y 4,128 registraron detención provisional, cifras que reflejan el volumen de casos que transitan simultáneamente por las distintas etapas procesales.

Radiografía del delito

En el desglose de incidencia delictiva, el informe ubicó a la violencia doméstica como el principal componente del universo de procesos activos, seguida por hurto y delitos relacionados con drogas, que concentran una parte sustancial del trabajo fiscal.

También figuran lesiones personales, agresiones sexuales y estafas entre los rubros con mayor peso en el inventario de causas. En ese contexto, el Ministerio Público ejecutó 12,939 operativos en 2025, como parte de su estrategia de presencia territorial y coordinación interinstitucional.

Una sección relevante del informe estuvo dedicada a anticorrupción y delitos contra las finanzas públicas. El procurador detalló ajustes internos para fortalecer los modelos de gestión y ampliar el soporte técnico, subrayando al mismo tiempo el respeto al debido proceso.

El mensaje implícito es claro: más operativos y audiencias permiten mostrar actividad institucional, pero el indicador que termina marcando la percepción pública es el número de condenas efectivas y recuperación de activos.

Las fiscalías de crimen organizado desarticularon estructuras criminales complejas y aprehendieron más de 27 millones de dólares en activos ilícitos, en respuesta al crecimiento de expedientes especializados.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área anticorrupción, el reporte precisó que en 2025 ingresaron 3,484 causas, elevando el total de expedientes activos a 5,605. A ello se sumaron 534 imputaciones y 242 condenas.

La actividad incluyó además 2,765 audiencias y 210 operativos. En materia económica, se contabilizaron 388,212 dólares aprehendidos y 3.8 millones de dólares comisados.

En el comparativo anual, las condenas pasaron de 163 en 2024 a 242 en 2025, mientras que el dinero comisado saltó de 751,000 a 3.8 millones. También se resaltó el incremento de operativos, de 13 a 210 en un solo año.

Las secciones encargadas de la retención indebida de cuotas obrero-patronales enfrentaron un alto volumen de causas, lo que evidenció la presión sobre las fiscalías anticorrupción. Archivo

En paralelo, el procurador abordó las investigaciones por retención indebida de cuotas obrero-patronales, vinculadas a la Caja de Seguro Social. Explicó que muchos procesos surgen a partir de querellas institucionales y suelen derivar en salidas alternas, salvo en casos de reincidencia.

Advirtió además que el alto volumen de estas causas impacta directamente en la carga diaria de trabajo, al multiplicar los expedientes en trámite.

Crimen organizado

Uno de los bloques con mayor impacto fue el de crimen organizado. Las fiscalías especializadas registraron 1,483 causas activas en 2025 y el ingreso de 540 nuevos procesos.

El balance incluyó 193 imputados y 189 condenas, así como 254 personas con medidas cautelares, de las cuales 62 permanecían detenidas. En operativos, se ejecutaron 161 acciones, con predominio de operaciones múltiples.

El giro más significativo estuvo en el plano financiero. El dinero aprehendido alcanzó 27.5 millones de dólares, frente a apenas 181,000 en 2024. En fondos comisados, el monto llegó a 1.3 millones, superando los 689,000 del año previo.

Los delitos contra la integridad personal, incluyendo homicidio y lesiones, se mantuvieron entre los más procesados, con miles de audiencias celebradas durante 2025.(Foto: Cuartoscuro)

A ello se sumaron 3.7 millones en bienes aprehendidos y 5.4 millones en bienes comisados, consolidando una mayor ofensiva contra las estructuras patrimoniales del delito.

Narcotráfico

En materia de narcotráfico, el informe ratificó que los delitos de drogas representan el tercer nivel de incidencia. En 2025 se registraron 9,614 causas nuevas y 29,865 expedientes activos en esa jurisdicción.

Durante el año se procesó a 4,387 personas y se obtuvieron 3,585 condenas. En medidas cautelares, se contabilizaron 1,232, incluyendo 727 detenciones preventivas.

En el componente económico, se documentaron 4.2 millones de dólares aprehendidos y 5.7 millones comisados. En bienes, los montos alcanzaron 3.5 millones aprehendidos y 4.4 millones comisados.

En incautaciones físicas, las autoridades reportaron 129 toneladas de droga y 47.8 toneladas de precursores químicos, cifras que reflejan el papel de Panamá en las rutas del tráfico regional.

La fiscalía especializada en narcotráfico tramitó miles de casos en 2025, con 129 toneladas de droga incautadas y fuertes decomisos de precursores químicos. EFE

El comparativo 2024-2025 mostró un salto notable en dinero comisado, de 954,000 dólares a 5.7 millones, equivalente a un incremento de 501%, uno de los datos más destacados de la rendición de cuentas.