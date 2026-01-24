Recolección de desechos en ríos de Ciudad de Panamá supera las 250 mil toneladas en 2025

Desde 2022, las intervenciones en el río Juan Díaz han evitado que más de 477 mil kilos de desechos flotantes terminen en el mar, según datos de la organización Marea Verde Panamá. Cortesía

La recolección de desechos en los ríos urbanos de Ciudad de Panamá volvió a crecer en 2025, reflejando tanto la magnitud del problema de contaminación como el efecto de nuevas infraestructuras instaladas para interceptar residuos antes de que lleguen al mar.

Datos de la organización Marea Verde Panamá muestran que solo en el río Juan Díaz y en el río Abajo se recolectaron más de 254,000 kilos de desechos flotantes durante 2025, un volumen superior al de años anteriores y que confirma la presión que enfrentan las cuencas que desembocan en la Bahía de Panamá.

El río Juan Díaz, uno de los principales afluentes urbanos de la capital y durante años identificado como una de las mayores fuentes de contaminación marina, concentró la mayor parte de la recolección.

En 2025, en este río se interceptaron más de 222,000 kilos de residuos, frente a los 147,000 kilos recolectados en 2024 y los 117,000 kilos de 2023, según los registros del proyecto.

A estas cifras se suman 31,596 kilos capturados en el río Abajo, donde en junio de 2025 se instaló una segunda barrera flotante como parte de la expansión del programa.

Desde 2022, Marea Verde opera en el río Juan Díaz un sistema combinado de barreras flotantes y una rueda hidráulica conocida como Wanda, diseñada para capturar residuos sólidos arrastrados por la corriente.

En conjunto, estos dispositivos han permitido interceptar más de 477,000 kilos de desechos en ese río desde la puesta en marcha del proyecto.

Barreras flotantes instaladas en ríos urbanos de la ciudad de Panamá han permitido interceptar cientos de toneladas de desechos antes de que lleguen a la Bahía de Panamá, uno de los ecosistemas costeros más sensibles del país. Cortesía

Wanda es una rueda hidráulica accionada por la fuerza natural del agua, que gira de manera continua y eleva los residuos flotantes hacia una banda transportadora. De allí, los desechos son depositados en contenedores para su clasificación.

El sistema no utiliza combustibles fósiles ni energía externa constante, y está diseñado para operar incluso durante lluvias intensas, cuando el arrastre de basura suele incrementarse.

De acuerdo con Marea Verde, se trata de una tecnología desarrollada en Estados Unidos y adaptada a las condiciones locales, y es uno de los pocos sistemas de este tipo operando actualmente en América Latina.

Nueva barrera

La intervención en el río Abajo, que desemboca frente a la zona de Panamá Viejo, marcó un nuevo paso en la estrategia de la organización.

Desde su instalación, la barrera ha interceptado más de 23,000 kilos de residuos flotantes, evitando que estos lleguen directamente a la Bahía de Panamá.

La rueda hidráulica Wanda Díaz, instalada en el río Juan Díaz, es uno de los pocos sistemas de este tipo operando en América Latina y ha sido clave para capturar residuos sólidos arrastrados por las lluvias. Cortesía

El río Abajo es considerado uno de los afluentes con mayores índices de contaminación debido a su recorrido por zonas densamente pobladas y altamente urbanizadas.

Plan Siete Cuencas

Estas acciones forman parte del proyecto Siete Cuencas, impulsado por Marea Verde con el objetivo de detener la contaminación plástica desde su origen, interviniendo los principales ríos urbanos que desembocan en la bahía.

El programa incluye los ríos Juan Díaz, Matías Hernández, río Abajo, Matasnillo, Curundú, Tapia y Caimitillo, todos conectados a un mismo sistema costero que desemboca en un ecosistema de alto valor ambiental.

La iniciativa se desarrolla en alianza con The Ocean Cleanup, una organización internacional conocida por sus proyectos de limpieza de plásticos en ríos y océanos.

La colaboración combina tecnología de captura, conocimiento local y trabajo comunitario, con un enfoque preventivo: evitar que los residuos lleguen al mar, en lugar de intentar retirarlos una vez dispersos en el océano.

Además de la recolección, los residuos capturados son clasificados. Parte del material se destina a procesos de reciclaje, mientras que otro volumen se utiliza con fines educativos, como herramientas de sensibilización sobre la contaminación y el consumo de plásticos de un solo uso.

El proyecto también incorpora actividades comunitarias y programas de educación ambiental en zonas cercanas a las cuencas intervenidas.

El proyecto Siete Cuencas busca intervenir siete ríos que desembocan en la Bahía de Panamá, con el objetivo de evitar que más de un millón de kilos de residuos sólidos lleguen al mar en los próximos años. Cortesía

Para 2026, Marea Verde trabaja en la instalación de un tercer sistema en el río Matías Hernández, que desemboca en el área de Costa del Este, una zona clave para la conservación de manglares y hábitats costeros. La organización estima que, con la intervención progresiva de las siete cuencas, será posible evitar que más de un millón de kilos de residuos lleguen al mar en los próximos años.

La Bahía de Panamá, declarada sitio Ramsar por su biodiversidad y relevancia ecológica, recibe diariamente descargas de ríos urbanos que atraviesan zonas residenciales, industriales y comerciales.

Aunque los sistemas de captura no eliminan el problema de fondo —la generación de residuos y la mala gestión de desechos—, sí permiten reducir de manera significativa el volumen que alcanza los ecosistemas marinos.

Las cifras de 2025 muestran que el desafío sigue siendo enorme. El aumento en la recolección refleja tanto la efectividad de las barreras como la persistencia de la contaminación en las cuencas urbanas.