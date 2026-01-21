Panamá apuesta por incentivos económicos para reactivar el turismo urbano

El objetivo de la campaña es lograr que los turistas se queden más tiempo en el país. EFE/ Bienvenido Velasco

Panamá refuerza su estrategia para captar turistas internacionales con una nueva campaña de incentivos económicos en momentos en que el sector, aunque muestra señales de recuperación, sigue lejos de sus mejores años.

La iniciativa “Panamá te regala + de $500 en beneficios” busca estimular una mayor estadía en la capital, dinamizar el gasto del visitante y mejorar los niveles de ocupación hotelera, que al cierre de 2025 rondaron el 56%, todavía por debajo de los registros previos a la pandemia.

La campaña, dirigida a turistas internacionales que permanezcan al menos cuatro noches en la Ciudad de Panamá, ofrece descuentos y beneficios en más de 50 hoteles, restaurantes, museos y experiencias turísticas.

El esquema funciona como una cuponera digital, con un valor estimado superior a los $500, asumido directamente por las empresas participantes como parte de un esfuerzo del sector privado para atraer demanda en un entorno altamente competitivo.

Más de 70 comercios participan en la campaña de atracción de visitantes. EFE/ Carlos Lemos

La propuesta surge desde la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que ha venido advirtiendo sobre la necesidad de aplicar medidas más agresivas para recuperar niveles de ocupación y rentabilidad.

Para el gremio, el reto no es solo atraer más visitantes, sino lograr que se queden más tiempo y gasten más en el destino, en un mercado donde Panamá compite con países que destinan presupuestos significativamente mayores a la promoción turística.

Aunque Panamá invierte alrededor de $20 millones anuales en promoción internacional, esa cifra queda rezagada frente a competidores regionales. República Dominicana supera los $100 millones al año en mercadeo turístico, mientras que Costa Rica destina más de $40 millones.

Esa brecha se refleja en la capacidad de posicionamiento de marca, en la diversificación de mercados emisores y en la rapidez con la que esos destinos han recuperado sus flujos de visitantes tras la pandemia.

El contraste también se observa en los niveles históricos. Antes de la crisis sanitaria, Panamá alcanzó picos de ocupación hotelera superiores al 70% y recibió más de 2.4 millones de visitantes internacionales al año, con 2014 como uno de sus mejores ejercicios.

Panamá destina 20 millones de dólares al año en promoción internacional para captar más visitantes.

Hoy, pese a la mejora en conectividad aérea y al crecimiento del tráfico por el aeropuerto internacional de Tocumen, el país aún no logra traducir ese flujo en pernoctaciones sostenidas en la ciudad.

Desde el Gobierno, la administradora de la Autoridad de Turismo (ATP), Gloria de León, ha defendido el enfoque de colaboración público-privada como vía para fortalecer la propuesta de valor del destino.

El objetivo, según ha señalado, es complementar la promoción internacional con incentivos concretos que hagan más atractiva la experiencia del visitante y lo motiven a explorar la ciudad más allá de una escala corta o un viaje de negocios.

El contexto del sector hotelero, sin embargo, sigue marcado por presiones estructurales. Una de las principales preocupaciones es el impacto de los hospedajes de corta estancia promovidos a través de plataformas digitales, que operan con menores cargas regulatorias y fiscales.

Los hoteleros advierten que esta competencia ha afectado la ocupación y distorsionado el mercado, especialmente en zonas urbanas.

Actualmente, la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley para establecer un impuesto de 10% a las plataformas de hospedajes. Archivo

En respuesta, la Asamblea Nacional discute actualmente un proyecto de ley que busca imponer un impuesto del 10% a estas plataformas, con el doble objetivo de aumentar la recaudación fiscal y equilibrar las condiciones frente al sector hotelero tradicional.

La propuesta ha generado debate entre promotores de economía digital y empresarios turísticos, en un momento en que el Estado también enfrenta restricciones fiscales.

Más allá de estas tensiones, el turismo sigue siendo un pilar relevante para la economía panameña. Junto con la aviación, el sector aporta más del 8% del producto interno bruto anual y genera miles de empleos directos e indirectos, desde hoteles y restaurantes hasta transporte, comercio y servicios culturales.

La conectividad aérea, con más de 80 destinos internacionales conectados desde Panamá, continúa siendo uno de los principales activos del país.

La nueva campaña de beneficios se inserta así en una estrategia más amplia para reposicionar a Panamá como un destino de experiencias, más allá de su rol histórico como centro de tránsito.

Hasta septiembre de 2025, Panamá había recibido poco más de 2 millones de visitantes. La meta oficial para 2025 era alcanzar 2.9 millones. EFE/ Bienvenido Velasco

Para APATEL, el desafío es claro: convertir esa conectividad en estadías más largas, mayor consumo y una recuperación sostenida de la ocupación hotelera.

Los resultados de la iniciativa serán monitoreados en los próximos meses, mientras el sector evalúa si medidas de este tipo pueden escalarse a otras regiones del país.

En un entorno regional cada vez más competitivo, Panamá apuesta por incentivos directos para recuperar terreno en una industria clave para su crecimiento económico.