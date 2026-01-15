El Aeropuerto de Tocumen movilizó casi 20 millones de pasajeros en 2025

Más del 70% de los pasajeros en Ttocumen son viajeros en tránsito.

Panamá cerró 2025 con cifras récord en su principal puerta aérea. El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 20,981,855 pasajeros durante el año, la cifra anual más alta en su historia y un incremento significativo frente a los 19.2 millones registrados en 2024.

El crecimiento sostenido del tráfico aéreo consolidó su posición como el principal hub de conexión de Latinoamérica, pero también expuso las limitaciones de la infraestructura aeroportuaria del país ante una demanda que avanza más rápido que la capacidad instalada.

Además del volumen récord de viajeros, Tocumen fue reconocido por segundo año consecutivo como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con una tasa de puntualidad del 93.34%, según el ranking global On-Time Performance de Cirium.

El resultado destaca la eficiencia operativa del aeropuerto panameño en un contexto de alta presión logística, marcado por mayores flujos de pasajeros, más operaciones aéreas y una red de destinos en expansión.

Desde Panamá se pueden conectar 97 destinos de forma directa en más de 35 países.

Entre enero y diciembre de 2025, Tocumen registró 2,831,531 viajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un aumento de 5% respecto al año anterior, equivalente a 145,880 personas adicionales.

En paralelo, los pasajeros que salieron del país totalizaron 2,916,512, lo que representó un crecimiento interanual de 3% o 86,408 viajeros más que en 2024. Estas cifras confirman el dinamismo tanto del turismo receptivo como del tráfico de salida, con Panamá funcionando como punto de origen, destino y conexión.

El ritmo diario del aeropuerto también reflejó esta tendencia. Solo en diciembre, Tocumen movilizó en promedio 61,414 pasajeros por día, con picos de afluencia concentrados los jueves, sábados, domingos y lunes, en línea con los patrones de viaje regionales e internacionales.

José Ruíz, gerente de Tocumen S.A., ha señalado que este año debe iniciar el proceso de licitación para contratar la construcción de 10 nuevas puertas de abordaje en el aeropuerto.

Estos flujos intensivos, especialmente en temporadas altas, han incrementado la presión sobre áreas críticas como migración, seguridad, salas de espera y posiciones de contacto para aeronaves.

En términos operativos, el aeropuerto acumuló 166,448 movimientos de aterrizaje y despegue durante 2025, un crecimiento de 9% frente al año anterior, equivalente a 13,635 operaciones adicionales.

Del total de movimientos, el 89% correspondió a vuelos comerciales de pasajeros, el 7% a operaciones de carga, el 2% a aviación general y el 2% restante a vuelos técnicos, chárter, militares y otras operaciones especiales. El aumento sostenido de frecuencias y rutas explica buena parte de la congestión en franjas horarias específicas.

La conectividad aérea continuó ampliándose. Durante 2025 operaron en Tocumen 17 aerolíneas comerciales de pasajeros y 28 aerolíneas de carga, conectando a Panamá con 97 destinos internacionales.

Desde el aeropuerto panameño es posible enlazar vuelos hacia países de Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa, reforzando su rol como nodo de tránsito para pasajeros que conectan entre regiones sin necesidad de escalas adicionales fuera del istmo.

El crecimiento no se limitó al tráfico de pasajeros. El sector de carga aérea alcanzó otro máximo histórico en 2025, con 248,455 toneladas métricas movilizadas, un aumento de 15% frente al año anterior, equivalente a 31,801 toneladas adicionales.

Este desempeño reafirmó a Tocumen como un punto logístico clave para el comercio regional y para operaciones de alto valor agregado, especialmente en mercancías que requieren rapidez y conectividad aérea.

Sin embargo, el acelerado incremento en pasajeros, operaciones y carga ha puesto bajo presión la infraestructura aeroportuaria del país. Actualmente, Tocumen cuenta con 54 puertas de abordaje entre sus terminales.

La terminal 2 de Tocumen tiene 116 mil metros cuadrados y cuenta con 20 puertas de abordaje.

La Terminal 2, inaugurada hace cinco años, dispone de 20 puertas y fue concebida para absorber parte del crecimiento proyectado. No obstante, la recuperación postpandemia y la expansión de la red aérea superaron las estimaciones iniciales.

Ante este escenario, el aeropuerto tiene planes de ampliación que contemplan añadir cerca de 10 nuevas puertas de abordaje a la Terminal 2.

La expansión busca aliviar la saturación en horas pico, facilitar la incorporación de nuevas rutas y mejorar la experiencia de los pasajeros en conexión, que representan una proporción significativa del tráfico total.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que los resultados de 2025 responden a un esfuerzo sostenido de la comunidad aeroportuaria. Indicó que los récords en pasajeros, operaciones y carga, junto con el reconocimiento internacional en puntualidad, reflejan un trabajo coordinado que impacta directamente en el turismo, la competitividad del país y su posicionamiento como centro de conexión regional.

Para analistas del sector, el reto ahora será acompasar el crecimiento de la demanda con inversiones oportunas en infraestructura, tecnología y gestión operativa.

La ampliación de puertas es solo una parte de una ecuación más amplia que incluye mejoras en flujos de pasajeros, procesos migratorios y capacidad de plataformas aéreas.

Con casi 21 millones de viajeros movilizados en 2025, Tocumen no solo cerró el mejor año de su historia, sino que dejó claro que su rol como hub regional seguirá creciendo.

La pregunta de fondo ya no es si Panamá continuará siendo un centro de conexión aérea clave, sino qué tan rápido podrá adaptar su infraestructura para sostener ese crecimiento sin sacrificar eficiencia ni competitividad.