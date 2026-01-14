Panamá

Las autoridades de Estados Unidos y Panamá refuerzan estrategia conjunta de seguridad regional

La reunión entre los altos funcionarios permitió consolidar una agenda coordinada frente a amenazas como el tráfico ilícito y las organizaciones criminales, además de abordar la emergencia venezolana y acordar mecanismos de cooperación permanentes

Canciller panameño, Javier Martínez- Acha
Canciller panameño, Javier Martínez- Acha (izq.) y secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio (der.) (foto: @SecRubio)

Las autoridades de Estados Unidos y Panamá han reforzado su compromiso con una estrategia regional que prioriza la seguridad y la estabilidad en América Latina. Este paso se consolidó tras una reunión entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quienes reafirmaron la urgencia de respuestas coordinadas ante amenazas como el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron los avances logrados en la protección de infraestructuras estratégicas en Panamá. El gobierno estadounidense reconoció la labor del ejecutivo panameño al considerarla esencial para el desarrollo nacional y la defensa frente a riesgos externos.

El secretario Rubio destacó que la colaboración sostenida con Panamá ha permitido avanzar en objetivos compartidos en el continente. “La alianza con Panamá ha sido fundamental para lograr resultados concretos en materia de seguridad”, sostuvo el funcionario, según una nota de prensa difundida por el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Canciller panameño y secretario de
Canciller panameño y secretario de estado, Marco Rubio, discutieron temas de seguridad. REUTERS/Brian Snyder

El diálogo no se limitó a asuntos de seguridad interna. La crisis en Venezuela fue otro eje central de la agenda. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de ampliar la cooperación regional para contribuir a la estabilidad política y atender la emergencia humanitaria en ese país.

La profundización de estas iniciativas conjuntas, según los representantes, podría traducirse en acciones inmediatas que beneficien a toda la región. Las autoridades de Estados Unidos y Panamá acordaron mantener abierto el canal de comunicación para dar seguimiento a los compromisos pactados y asegurar su pronta implementación.

En el contexto de la conmemoración del 9 de enero de 1964, el canciller panameño había anticipado la importancia de este viaje, al afirmar que “Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Panamá”. En esa ocasión, Martínez Acha enfatizó: “Entre ambos países existe una relación muy fluida, basada en el respeto y la cooperación, especialmente en materia de seguridad”, según declaraciones recogidas de medios panameños.

Impacto regional de la crisis en Venezuela

Países buscan promover la estabilidad
Países buscan promover la estabilidad en Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno

La situación en Venezuela sigue siendo una de las principales preocupaciones para los países vecinos y para la estabilidad continental. El deterioro político y social en el país ha generado un flujo constante de migrantes y refugiados hacia otras naciones de la región.

Este fenómeno ha sobrecargado los sistemas de salud, educación y asistencia social en países receptores como Panamá. Además, la situación venezolana facilita el accionar de redes delictivas y organizaciones dedicadas al tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

Abordar la crisis venezolana es esencial para reducir los riesgos humanitarios y de seguridad en toda América Latina. La coordinación internacional permite diseñar respuestas más eficaces y solidarias ante un desafío que trasciende las fronteras de Venezuela.

