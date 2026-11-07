Fondos comunes de inversión: qué dejó octubre y qué mirar en noviembre

La industria de fondos atravesó un mes marcado por la alta volatilidad (Foto: Reuters)

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Con $116 billones de activos bajo administración, y con un avance del 3,1% en octubre, por encima de la inflación proyectada del 1,8% (REM del BCRA), pero por debajo del promedio de los últimos seis meses (3,7%), la industria de fondos atravesó un mes marcado por la alta volatilidad. Incluso, medido en dólares (CCL), el patrimonio rozó los USD 70.000 millones y registró, por primera vez en el año, una caída del 1% frente al mes anterior.

Al analizar la coyuntura en detalle, varios datos permanecen sin respuesta: el deterioro de la deuda soberana, con un índice de riesgo país que superó los 900 puntos; la dinámica del tipo de cambio y su posible alta volatilidad, especialmente observada en las últimas ruedas; y los ruidos en el frente político.

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Ahora bien, ¿el comportamiento de octubre fue puntual o llegó para quedarse? En principio, esto dependerá de si la incertidumbre y la presión monetaria y cambiaria continúa (o incluso se profundiza).

¿Qué nos dicen los flujos?

Los flujos revelan la alta volatilidad que atravesó el mercado durante el último mes (y que muy probablemente se mantenga en las siguientes semanas).

Una volatilidad que llevó, por ejemplo, a que en un momento del mes la liquidez (explicada en términos de patrimonio) escalara a la zona del 50% de los fondos administrados, para luego caer al 47/48%. Parte de ese terreno lo ganaron sus pares en dólares que captaron unos USD 495 millones (equivalentes a $750.000 millones al tipo de cambio oficial) en octubre y, en menor medida, el resto de las categorías.

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Los Money Market en pesos registraron rescates por casi $500.000 millones en octubre, aunque muy por debajo de los $ 1,4 billones que salieron del segmento en septiembre

En el neto del mes, los Money Market en pesos registraron rescates por casi $500.000 millones en octubre, aunque muy por debajo de los $1,4 billones que salieron del segmento en septiembre. Y si bien en la primera semana de noviembre vuelven a mostrar suscripciones netas, estas son de solo $130.000 millones.

Entre los fondos en pesos, la cobertura CER y estrategias de corto plazo fueron las más favorecidas con $175.000 millones y $105.000 millones, respectivamente (Foto: Jaime Olivos)

Del lado de los fondos con riesgo de mercado, la tendencia fue dispar según el segmento y la moneda. Entre los fondos en pesos, la cobertura CER y estrategias de corto plazo fueron las más favorecidas con $ 175.000 millones y $ 105.000 millones, respectivamente. En sentido contrario se movieron los fondos corporativos, con rescates por $ 160.000 millones.

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Entre los fondos denominados en dólares, en tanto, la tendencia fue negativa para la renta fija local. Los Hard Dollar acumularon rescates netos por USD 225 millones en octubre (o $342.000 millones al tipo de cambio oficial), una caída que se profundiza aún más si se suma a la de septiembre, con salidas por USD 105 millones ($160.000 millones). Por su parte, los fondos short duration en dólares (o de corto plazo) también retrocedieron, con salidas por USD 12 millones en el mes.

¿Los rendimientos en qué posición jugaron?

Pero no solo los flujos modificaron el panorama de la industria: los rendimientos también se vieron afectados por la volatilidad del mercado local. A pesar del impulso con el que arrancó el mes, no lograron sostener el ritmo y algunas estrategias, incluso, marcaron retornos por debajo del mes anterior.

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Los Money Market ofrecieron retornos promedio del 1,5%, en línea con los últimos tres meses

Sin cambios en la tasa de referencia, los Money Market ofrecieron retornos promedio del 1,5%, en línea con los últimos tres meses. En detalle, otros segmentos que se mantuvieron con un desempeño similar fueron los de corto plazo (2,1%) y cobertura contra la inflación (2,5%). Mientras que los DL (devaluación) mejoraron su rendimiento mensual en 100 puntos básicos, del 0,8% al 1,8% en promedio; y los Discrecionales cerraron con avances promedio del 1,7 por ciento.

Renta variable: tercer mes consecutivo con pérdidas

Del lado de la renta variable, el panorama fue más desafiante. Los fondos de acciones locales cerraron octubre con una baja promedio de 6,7%, marcando su tercer mes consecutivo con pérdidas cercanas al 7%; y en los primeros días de noviembre ya ceden otro 8,3 por ciento.

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Los fondos en moneda extranjera tuvieron un desempeño más débil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, los fondos en moneda extranjera tuvieron un desempeño más débil. El movimiento de la curva de bonos en el último mes muestra un deterioro gradual y sostenido de la deuda soberana: los Globales cedieron en promedio un 4,5% en octubre y los Bonares cerca de un 3%, con las mayores pérdidas concentradas en los tramos largos de la curva (GD35, GD38 y GD46), que llegaron a caer hasta un 6 por ciento.

Los fondos de renta fija soberana en dólares fueron los más afectados, con una baja de 2,2% en octubre y otro 4,1% en lo que va de noviembre

En consecuencia, los fondos de renta fija soberana en dólares fueron los más afectados, con una baja de 2,2% en octubre y otro 4,1% en lo que va de noviembre, lo que lleva su rendimiento acumulado del año a terreno negativo (4,6%). Por el contrario, las estrategias con menor exposición a deuda soberana mostraron mayor resiliencia: los fondos de obligaciones negociables y los balanceados en dólares cerraron octubre con una suba de 0,5% y en noviembre registran bajas (0,7% y 0,6%, respectivamente), mientras que los fondos Latam se sostuvieron en terreno positivo en ambos períodos.

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Hacia adelante, el apetito por las distintas estrategias dependerá de las expectativas que se vayan formando y del grado de incertidumbre en el marco económico, un escenario que anticipa una volatilidad alta tanto en flujos como en rendimientos.

La autora es Team Leader de Fondos en PPI (Portfolio Personal Inversiones)