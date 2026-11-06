De Clinton a Trump, el imán del centro hacia 2028

FILE PHOTO: US President Donald Trump speaks, after signing a proclamation on the 'Establishment of the Oval Office National Monument', at the White House in Washington, DC, US, November 5, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

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El Partido Demócrata sufrió una dura derrota ante el Partido Republicano en las elecciones legislativas de 1994. Encabezados por el representante de Georgia Newt Gingrich, los republicanos conquistaron el control de ambas cámaras del Congreso por primera vez en cuarenta años.

La semejanza central entre aquella derrota de Bill Clinton y la del Partido Republicano de Donald Trump el 3 de noviembre de 2026 radica en que las elecciones de mitad de mandato funcionaron como un plebiscito sobre la gestión presidencial. En ambos casos, los votantes disconformes modificaron la composición del Poder Legislativo y limitaron la capacidad de acción futura del Ejecutivo.

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El resultado de 1994 fue consecuencia de factores políticos, económicos y sociales. Clinton había llegado a la Presidencia en 1993 con la promesa de impulsar reformas profundas, en especial en salud, economía y política social. Sin embargo, su proyecto de reforma sanitaria, que buscaba ampliar la cobertura médica de los estadounidenses, fracasó en el Congreso y recibió fuertes críticas de sus opositores. El revés debilitó su liderazgo y alimentó la percepción de que su gobierno no lograba cumplir sus promesas.

A ello se sumaron crisis políticas y personales que erosionaron su imagen. Los escándalos financieros de Whitewater y las dudas sobre sus negocios previos abonaron la idea de una administración desordenada. El desgaste político llevó a muchos votantes moderados a castigar al partido en el poder.

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Gingrich fue presidente de la Cámara de Representantes entre 1995 y 1999 y encabezó la renovación de la plataforma republicana. Fue uno de los principales ideólogos del Contract with America, un programa que proponía reducir el gasto público y los impuestos, reformar el funcionamiento del Congreso y fortalecer los valores conservadores.

El mensaje de los votantes en noviembre de 1994 fue claro: rechazaron a un partido gobernante que parecía desconectado, ideológicamente rígido e incapaz de ofrecer resultados para el bienestar de la población. Los republicanos canalizaron ese descontento con un mensaje de cambio, orden y disciplina fiscal, y atrajeron a independientes, suburbanos y votantes de clase media que antes habían apoyado a los demócratas.

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Clinton comprendió que, para obtener la reelección en 1996, debía dar un golpe de timón. Reorientó la filosofía de su gobierno y de su partido hacia el centro. Impulsó el equilibrio presupuestario y dirigió la retórica de su gabinete hacia el orden y la responsabilidad familiar. La estrategia le permitió proyectarse como un presidente pragmático y recuperar la confianza de independientes y moderados. Se ubicó entre los republicanos conservadores y los demócratas liberales, al adoptar parte de la agenda rival sin abandonar los programas sociales más populares.

La derrota republicana del 3 de noviembre puede explicarse, principalmente, por la percepción de que el gobierno de Trump estaba distanciado de los problemas cotidianos de los ciudadanos. La inflación y el encarecimiento de los alimentos, la vivienda y los combustibles figuran entre las principales fuentes de malestar.

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Parte de ese escenario obedece a las consecuencias económicas de la guerra con Irán, las idas y vueltas de los aranceles comerciales y la percepción de que las prioridades de la administración no coincidían con las preocupaciones diarias de una porción importante de la población. También influyeron las controversias institucionales y el rechazo a determinadas decisiones presidenciales, potenciados por un ejercicio del poder percibido como confrontativo.

Para competir en los comicios presidenciales de 2028, los líderes republicanos deberán revisar su relación con los votantes independientes, los jóvenes y las comunidades latinas, sectores en los que las últimas elecciones mostraron cambios relevantes. La inmigración, la seguridad y la política exterior seguirán en la agenda pública, aunque requerirán propuestas viables y sostenibles desde el punto de vista económico.

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Por último, el partido deberá resolver una cuestión de liderazgo: como presidente sin posibilidad de reelección, cuál será el rol de Trump en la definición del futuro candidato republicano. La discusión no será solo sobre nombres, sino sobre la continuidad o la renovación de un proyecto político que deberá construirse con ambas cámaras legislativas en manos de los demócratas.

La lección para las democracias occidentales es clara: sus líderes deberían evitar que la disputa por el futuro se convierta en una estéril pelea por el pasado.

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