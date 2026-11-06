Opinión

Deepfakes: el fallo que protege la imagen y la reputación frente a los videos falsos creados por inteligencia artificial

Un fallo de Bombay anticipa cómo proteger la reputación frente a los deepfakes. Las medidas cautelares, la prueba y los límites del derecho penal serán decisivos en los tribunales argentinos.

Representación visual con un ojo tecnológico central que compara imágenes reales (familia, naturaleza) a la izquierda con imágenes distorsionadas y falsas a la derecha.
Una representación visual de cómo la tecnología, simbolizada por un ojo cibernético, distingue entre imágenes auténticas y contenido manipulado o falso, destacando la importancia de la verificación en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una persona descubre que su rostro aparece en un video sexual que nunca protagonizó. Su voz recomienda una inversión que jamás conoció. Un chatbot responde en su nombre y le atribuye palabras que nunca dijo. No se trata simplemente de información falsa: alguien utilizó tecnología para construir una identidad ajena y presentarla como verdadera.

En la gestión de una crisis reputacional, el tiempo tiene consecuencias jurídicas y personales. Un contenido puede circular en horas y comprometer relaciones comerciales, vínculos familiares o años de prestigio profesional. Una sentencia favorable, dictada mucho después, no siempre consigue reparar ese daño. Por eso me interesa una reciente decisión de la Justicia de la India: no por la notoriedad de su protagonista, sino por la respuesta cautelar frente a una identidad apropiada por terceros.

PUBLICIDAD

El 5 de noviembre de 2026, el Tribunal Superior de Bombay dictó una medida provisional en una demanda civil comercial promovida por la actriz Ananya Panday contra empresas y responsables identificados y desconocidos. Cuestionó el uso de su nombre, imagen, voz y firma para comercializar productos, simular contrataciones, crear chatbots que la imitaban y difundir montajes, incluidos contenidos sexuales. No hubo una condena penal ni una sentencia definitiva: el tribunal dispuso protección urgente mientras continúa el proceso.

La orden prohibió usos no autorizados de esos atributos, dispuso retirar publicaciones individualizadas en plataformas como Amazon, Flipkart, Etsy, Meta, X, Reddit y YouTube, y alcanzó a registradores de dominios de sitios que simulaban conversaciones con la actriz. También involucró a dos ministerios indios para bloquear sitios con montajes sexuales y contempló la identificación de autores a través de datos en poder de intermediarios, con resguardos. La entrega o destrucción de mercadería quedó sujeta a la forma que determine el tribunal. El expediente tendrá una nueva audiencia el 17 de diciembre.

PUBLICIDAD

El dato más valioso para quien litiga está en lo que ocurrió antes de obtener la orden. La demanda se presentó con listas de direcciones URL, capturas de los chatbots, registros de dominios y material sexual reservado en sobre cerrado. Los abogados habían reclamado formalmente el 7 de octubre ante distintas plataformas y recibieron respuestas automáticas sin una solución efectiva. La primera decisión muchas veces no es qué demanda presentar, sino qué prueba preservar.

Antes de solicitar la eliminación de un contenido hay que documentar su origen, dirección, fecha, contexto y alcance, y conservar las constancias de cada reclamo. Según el caso, será necesario obtener evidencia técnica que permita acreditar autenticidad, circulación y posibles responsables. Una baja apresurada, sin resguardo previo, puede hacer desaparecer elementos indispensables. La protección de la reputación no empieza con una presentación judicial: comienza con una estrategia probatoria. También hay que evaluar a quién dirigir cada requerimiento, qué datos conservarán las plataformas y cómo evitar que una comunicación improvisada multiplique la exposición de la víctima. No es solo un problema de imagen: es una crisis que exige decisiones coordinadas y oportunas.

En Argentina no necesitamos esperar una ley general de inteligencia artificial para intervenir. El Código Civil y Comercial protege la dignidad, la intimidad, el honor, la identidad y la reputación. La reproducción de imagen o voz exige, como regla, consentimiento, con excepciones previstas para usos legítimos. Y la función preventiva de la responsabilidad civil permite solicitar medidas destinadas a evitar un daño o impedir que continúe. Es un régimen especialmente útil cuando la difusión amenaza con volver insuficiente cualquier reparación posterior.

En la práctica, puede corresponder pedir el cese de una utilización fraudulenta, la remoción de enlaces concretos, el resguardo de información y órdenes dirigidas a quienes pueden ejecutarlas. No hay fórmulas automáticas: deben individualizarse las publicaciones, acreditarse la urgencia y definir con precisión qué se pretende impedir. En una crisis reputacional, además, importa coordinar la respuesta judicial con la comunicación pública, sin amplificar innecesariamente el contenido que se intenta contener.

Soy partidario de utilizar medidas cautelares firmes cuando están amenazados derechos personalísimos. Esperar el final del juicio puede equivaler a llegar tarde. El fallo de Bombay muestra un repertorio de herramientas valiosas, aunque su fundamentación es breve. Una de sus órdenes permite retirar versiones idénticas o sustancialmente similares, incluso derivadas, mediante la notificación de la actriz, sin nuevo examen judicial en cada caso. La ampliación a otros sitios o cuentas, en cambio, contempla intervención del juez.

Esa diferencia merece atención. Una falsificación sexual presentada como auténtica no es lo mismo que una parodia reconocible, una crítica o una investigación periodística. La protección urgente no debe confundirse con una facultad ilimitada para hacer desaparecer expresiones legítimas. En nuestros tribunales, fundamentar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y el alcance proporcional de la orden fortalece la cautelar. No se trata de debilitar la tutela, sino de hacerla eficaz, ejecutable y jurídicamente sostenible.

Hay, además, un problema penal que no conviene eludir. Una voz clonada para inducir transferencias puede integrar una estafa; los montajes sexuales que involucran a menores exigen examinar con especial rigor las figuras aplicables. Pero hoy no existe en Argentina un tipo penal autónomo y general que sancione toda falsificación digital lesiva de la identidad. A mi juicio, el legislador debe abordar las conductas dolosas más graves, con definiciones precisas y sin criminalizar la creación artística, la sátira ni la crítica. Como tantas veces, el derecho penal corre detrás de la tecnología.

La Ley Olimpia ya ofrece, en su ámbito específico de violencia digital contra las mujeres, herramientas de protección, remoción y conservación de evidencia. No creó por sí misma un delito general de deepfakes. Su aporte es importante, aunque no reemplaza la discusión sobre una respuesta penal adecuada ni la utilización de las acciones civiles preventivas.

Este antecedente extranjero no obliga a ningún juez argentino. Sin embargo, anticipa expedientes que veremos con frecuencia: identidades usadas para negocios falsos, contenidos íntimos fabricados, responsables anónimos y plataformas que no responden a tiempo. La discusión no será solamente tecnológica. Será una cuestión de derechos, prueba, urgencia y decisiones judiciales concretas. En una crisis reputacional, actuar durante las primeras horas puede marcar la diferencia entre contener el daño y limitarse a reclamar por sus consecuencias.

Jorge Monastersky

Abogado. Posgrado en Derecho Procesal Penal. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UMSA). Investigación posdoctoral presentada, pendiente de defensa.

X: @JorgeMonasOK | Instagram: @JorgeMonastersky

Temas Relacionados

DeepfakesBombayMedidas cautelares

Últimas Noticias

¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?

La condición ocurre cuando una pieza nunca llega a formarse, a diferencia de las pérdidas por caries o traumatismos, y puede identificarse durante la adolescencia o en la adultez mediante una evaluación odontológica

¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?

Si la IA responde, ¿qué debe seguir haciendo la escuela?

El avance de estas herramientas desplaza el foco desde memorizar contenidos hacia el razonamiento, la formulación de preguntas y la capacidad de justificar conclusiones sin asistencia digital durante las actividades académicas

Si la IA responde, ¿qué debe seguir haciendo la escuela?

Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas

Las declaraciones de OMEP y CLADE plantean que la enseñanza inicial requiere inversión estatal, participación infantil, protección frente a la violencia y condiciones laborales dignas para el profesorado en toda la región latinoamericana

Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas

El triunfo de la diversidad

Diego Guelar analiza el resultado electoral en Estados Unidos, el reordenamiento de demócratas y republicanos y los desafíos que el nuevo escenario plantea para Occidente y América Latina

El triunfo de la diversidad

Opinión que resta

El sector llegó a más de 140 mercados con 610 productos y 2.790 compañías vendedoras al exterior, según las cifras citadas en el artículo sobre su expansión productiva nacional reciente

Opinión que resta

DEPORTES

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

La tajante respuesta del entrenador de Portugal sobre su pelea con Cristiano Ronaldo tras el retiro del seleccionado

Jorge Macri se reunió con el jefe de la Fórmula 1 en Brasil para negociar el regreso del Gran Premio de Argentina: “Vinimos a reconfirmar el compromiso”

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Newman y Hindú definirán al campeón del URBA Top 14 en la Catedral de San Isidro

TELESHOW

Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

Moria Casán se midió la fuerza muscular en vivo y se sorprendió con el resultado: “No puedo creer que tenga 80 años”

De Cecilia Roth a Eva De Dominici: en fotos, quiénes fueron los famosos que caminaron la alfombra roja del Festival de Cine de Mar del Plata

Quién es la figura internacional que Guido Kaczka quiere para su programa: “Sería el fichaje del año”

Entre globos, piscina y familia: así fue el íntimo cumpleaños de Darío Barassi

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña

¿Qué hacer ante un accidente vial? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja Salvadoreña

Denuncian que los hermanos Arévalo llevan más de cuatro meses detenidos por protestar contra los apagones en Cuba

Panamá busca digitalizar un millón de planos de agrimensura para modernizar sus registros de tierras

El vicepresidente de El Salvador admite que persisten las causas del régimen de excepción y evita prever su levantamiento

Guatemala obtiene el segundo puesto mundial entre los destinos emergentes más deseados de Wanderlust