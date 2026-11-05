Opinión

Italia refuerza la diplomacia científica para impulsar crecimiento, innovación y exportaciones

El proceso, iniciado en Reggio Calabria, reunirá a ministerios, universidades y organismos especializados para elaborar un documento que ordene la proyección internacional del conocimiento del país y movilice a sus investigadores residentes fuera

Dos personas con bata de laboratorio observan una pantalla grande que presenta una estructura atómica tridimensional iluminada.
La diplomacia científica se consolidó como pilar de la diplomacia del crecimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desde que asumí al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, he querido poner en valor la diplomacia científica, que es hoy un pilar fundamental de la diplomacia del crecimiento. La ciencia es un gran motor de competitividad y crecimiento. La inteligencia artificial, la robótica y la digitalización están transformando la industria. Italia debe liderar estos procesos. Con los agregados científicos, convertimos nuestras Embajadas en puestos avanzados de la investigación italiana en el mundo. Por eso he decidido invertir cada vez más en esta red, que estamos ampliando en todos los continentes.

La labor de los agregados científicos es fundamental para las exportaciones y la internacionalización de nuestras empresas, así como para atraer nuevas inversiones. Las exportaciones son uno de nuestros principales motivos de orgullo. El año pasado alcanzamos la cifra récord de 643.000 millones de euros. Este año seguimos creciendo a un ritmo aún mayor: alrededor del 6%. El objetivo es alcanzar los 700.000 millones de euros para el 2027. La diplomacia científica puede realizar un muy importante aporte a este propósito.

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Desde Reggio Calabria quiero anunciar una nueva iniciativa clave: la primera Estrategia Nacional para la Diplomacia Científica. A partir de hoy comienza un proceso de trabajo junto con los Ministerios, las Universidades y los organismos de investigación para elaborar un documento estratégico destinado a fortalecer la diplomacia científica y la investigación científica italiana en el exterior. Queremos sistematizar y relanzar nuestra acción. Los investigadores italianos en el mundo, verdaderos Embajadores del patrimonio científico italiano en el exterior, desempeñarán un papel fundamental.

Italia busca liderar la transformación industrial impulsada por la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización. (REUTERS/Antonio Bronic)
Italia busca liderar la transformación industrial impulsada por la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización. (REUTERS/Antonio Bronic)

Nuestra diplomacia científica debe poner aún más en el centro la innovación y el apoyo a las empresas emergentes (start-ups). En materia de tecnologías de vanguardia, pienso también en el gran trabajo que estamos realizando en inteligencia artificial. Es una prioridad que llevamos al G7, al G20, a las Naciones Unidas y a las relaciones con nuestros países socios, poniendo siempre a la persona en el centro. Estamos reforzando nuestro compromiso en todos los sectores estratégicos. El espacio es un ámbito crucial. Es fundamental para la competitividad de Italia y de Europa.

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La seguridad alimentaria y el apoyo a nuestra agricultura también constituyen prioridades clave. Los Expertos Agrícolas pueden desempeñar un papel crucial en apoyo al Plan de Exportaciones y a nuestra estrategia de diversificación. Ampliar el acceso a los mercados extranjeros es estratégico para nuestras exportaciones. Debemos brindar a las empresas un apoyo concreto.

Las asociaciones internacionales serán cada vez más centrales. Seguiremos apostando por nuestros socios tradicionales, como Europa y Estados Unidos. Pero también en este ámbito debemos apostar por la diversificación.

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