El fin de los Cascos Azules en el Sahara Occidental

La discrepancia entre Estados Unidos y Rusia sobre el texto de la resolución provocó la parálisis diplomática en torno al conflicto saharaui.

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Diferencias en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han puesto fin a la participación ininterrumpida de los Cascos Azules en uno de los conflictos más antiguos al dejar de renovar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), establecida en 1991 para observar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum que determine el estatus del Sahara Occidental con base en el censo español de 1974. Con la conclusión repentina de esta misión, el Norte de África enfrenta un horizonte de preocupante inestabilidad.

El detonante directo fue un choque de vetos cruzados. Estados Unidos intento reformular la resolución de la extensión del mandato de MINURSO eliminando la palabra “Referéndum” para favorecer la postura de Marruecos basada en el principio de la integridad territorial mientras que Rusia insistía en mantener los términos de las resoluciones tradicionales. China criticó le metodología de Washington, pero se abstuvo en el texto de Estados Unidos. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que la situación abre un escenario de grave incertidumbre, altera el equilibrio de poder en la región y aumenta el riesgo que redes yihadistas exploten los espacios desérticos no vigilados.

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Con la parálisis diplomática en el Consejo de Seguridad, la ONU ve disminuida la capacidad de supervisión directa en una de las fronteras más calientes del norte de África. El repliegue de los Cascos Azules deja al desierto del Sahara sin mecanismos de contención, supervisión e intermediación. La consecuencia más inmediata para la estabilidad del Magreb y por extensión del sur de Europa, es el riesgo de una escalada bélica no solo entre el Frente Polisario y Marruecos, sino que arrastre a Argelia. También que la situación pueda generar una presión migratoria descontrolada.

Estas circunstancias plantean un dilema diplomático para la Union Europea ya que el Magreb es un proveedor estratégico central de gas natural. Un deterioro de la seguridad regional pondría en jaque a las infraestructuras críticas de transporte, los gasoductos y el tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar y las aguas del Atlántico adyacente. También afectaría a España que como antigua potencia colonial quedaría expuesta a múltiples frentes estratégicos en particular desde que acordó con Francia respaldar a Marruecos.

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Con el desmantelamiento de las trece instalaciones de MINURSO (35 países aportan tropas, expertos y observadores militares, incluyendo Argentina), el papel de ONU se verá drásticamente reducido a una gestión diplomática periférica y de control de daños. La participación argentina en MINURSO ha sido continua desde 1991 con observadores militares sin armamento y expertos de alta capacitación. El Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), fundado en 1995, nació justamente para canalizar de forma profesional la presencia argentina en las misiones de ONU incluyendo MINURSO.

El desafió para Naciones Unidas ahora es recrear un nuevo escenario de negociación diplomática en una atmósfera de extrema polarización, en particular cuando el Frente Polisario y Argelia han perdido confianza en la neutralidad del enviado especial del Secretario General, Sttaffan de Mistura. Con lo cual es probable que el Secretario General deba enfrenta un problema estructural de consecuencias dobles dado por el vació operativo y el agotamiento de la mediación.

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La disolución de MINURSO, no solo deja al Sahara Occidental en un limbo jurídico y ante el riesgo de un choque geopolítico, sino que causa un duro golpe diplomático a la credibilidad del multilateralismo como herramienta para garantizar la paz global al haber sustituido un conflicto congelado bajo la tutela de la ONU por un vació institucional. La cuestión es preocupante porque parece ser un símbolo más de la erosión del orden jurídico mundial y del multilateralismo surgido tras la Guerra Fria.