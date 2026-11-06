Opinión

El triunfo de la diversidad

Diego Guelar analiza el resultado electoral en Estados Unidos, el reordenamiento de demócratas y republicanos y los desafíos que el nuevo escenario plantea para Occidente y América Latina

Donald Trump perdió las elecciones de medio térmico de los Estados Unidos
Donald Trump perdió las elecciones de medio térmico de los Estados Unidos
Guardar

El presidente Trump pidió un plebiscito y lo tuvo. También afirmó que, si perdía esta elección, los “comunistas demócratas” le harían un juicio político… veremos.

Esta elección tuvo como eje ser anti-Trump. Los demócratas no tienen todavía un líder nacional… lo tendrán cuando resuelvan su interna, recién en 2028, para las elecciones presidenciales de noviembre de ese año.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, recuperaron su rol como “el Partido de las minorías”: los afroamericanos, los latinos, los obreros, los gays, los medioambientalistas, los globalistas… Su gran figura simbólica fue el expresidente Obama.

Los republicanos discutirán la sucesión de Trump y pelearán por su recuperación… El viejo partido fundado por Abraham Lincoln en 1850 seguramente volverá a sus raíces conservadoras y aparecerán alternativas para sus primarias de 2028.

PUBLICIDAD

Por abrumadora mayoría, ganaron los demócratas en la Cámara de Representantes —240 a 195 bancas— y en el Senado —55 a 43, con dos independientes—, y en la mayoría de las 36 gobernaciones en disputa.

Aparecieron estrellas musulmanas, gays, afros, nativos… Muchas mujeres: todo lo que Trump detesta como expresión de diversidad, opuesta a la “supremacía blanca, protestante y anglosajona”.

Todos los temas que fueron cuestionados —la economía, la política inmigratoria y las guerras en Ucrania y Medio Oriente— tendrán que ser revisados por el Congreso. Primero, Trump dijo que vetaría todo; luego, que negociaría con la nueva mayoría si actuaban en forma “razonable”… veremos.

Se vienen dos años con mucha confusión e incertidumbre… China, contenta.

La verdadera “batalla cultural” occidental —por la diversidad— vuelve a replantearse en toda su complejidad… La convulsionada Europa recibirá de lleno el impacto de la caída de su máximo referente de la extrema derecha. En América Latina ocurrirá otro tanto… el “escudo de las Américas” nació perforado como un queso gruyere. Brasil y Paraguay empezaron a demostrar que hay mucha tela para cortar.

En Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela habrá que rediscutir la “verdad revelada”… La democracia se afirma en diversidad.

¿Será el tiempo del centro y la sensatez o el imperio de los extremos?… Veremos.

Los nuevos temas del siglo XXI —el cambio climático y la IA— multiplicarán su debate, y los viejos y permanentes —la pobreza, la excesiva concentración de la riqueza, las guerras, los extremos— tendrán que experimentar nuevos enfoques… veremos.

El papa León XIV es y será un protagonista relevante del debate contemporáneo… Dios está presente.

Tenemos más preguntas que respuestas… Un tiempo futuro excitante nos desafía e invita a participar… Aceptemos ese reto.

Maravilloso.

Temas Relacionados

Donald TrumpElecciones Estados UnidosPartido DemócrataDiversidadúltimas noticias

Últimas Noticias

¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?

La condición ocurre cuando una pieza nunca llega a formarse, a diferencia de las pérdidas por caries o traumatismos, y puede identificarse durante la adolescencia o en la adultez mediante una evaluación odontológica

¿Qué pasa si un paciente nace sin uno o más dientes?

Si la IA responde, ¿qué debe seguir haciendo la escuela?

El avance de estas herramientas desplaza el foco desde memorizar contenidos hacia el razonamiento, la formulación de preguntas y la capacidad de justificar conclusiones sin asistencia digital durante las actividades académicas

Si la IA responde, ¿qué debe seguir haciendo la escuela?

Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas

Las declaraciones de OMEP y CLADE plantean que la enseñanza inicial requiere inversión estatal, participación infantil, protección frente a la violencia y condiciones laborales dignas para el profesorado en toda la región latinoamericana

Infancias del presente: lo que Poznán y Sao Paulo exigen a las políticas públicas

Opinión que resta

El sector llegó a más de 140 mercados con 610 productos y 2.790 compañías vendedoras al exterior, según las cifras citadas en el artículo sobre su expansión productiva nacional reciente

Opinión que resta

Parques Nacionales: proteger la naturaleza es cuidar el agua del futuro

Los bosques nativos, los pastizales de altura y los suelos almacenan las precipitaciones y las liberan gradualmente hacia ríos y arroyos, una función vinculada al abastecimiento de la ciudad y áreas cercanas

Parques Nacionales: proteger la naturaleza es cuidar el agua del futuro

DEPORTES

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto comenzará su actividad en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y todo lo que hay que saber

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sarmiento visita a Tigre en un duelo clave para asegurar la clasificación a los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

El futuro de Yanina Latorre: por qué puso en duda su posible pase a El Nueve

Wanda Nara mostró el primer adelanto de su reality: viajes, glamour y la intimidad de su familia

Rusherking recordó su romance con la China Suárez y la historia de su famosa frase “Me fui mundial”

INFOBAE AMÉRICA

Yoani Sánchez tras su detención de nueve horas en Cuba: “Quieren que me calle(...) quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”

Yoani Sánchez tras su detención de nueve horas en Cuba: “Quieren que me calle(...) quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”

Artemis IV: los detalles de cómo será la misión de la NASA que busca llevar astronautas a la superficie lunar en 2028

El Mercedes-Maybach personalizado de LeBron James podría venderse por hasta USD 550.000 en una subasta benéfica

El esquiador de arena más veloz del mundo bajó una duna peruana a 127 km/h y quemó sus esquís en el intento

Retiran un lote de helado por posible contaminación con una bacteria que puede causar infecciones graves