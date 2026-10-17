La inteligencia artificial: el detonante pyme de una nueva era de innovación

Los modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) se ofrecen a través de APIs con costos marginales extremadamente bajos (Foto: Reuters)

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En los últimos años hemos asistido a una transformación silenciosa pero profunda: la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un privilegio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas y de los laboratorios de investigación para convertirse en una herramienta cada vez más accesible, asequible y poderosa para pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores independientes.

Esta democratización no es un fenómeno accidental; responde a fuerzas económicas y tecnológicas que, como predijeron los grandes pensadores de la innovación, están reconfigurando la estructura productiva global.

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Andrew Ng, uno de los pioneros más influyentes en el campo de la IA y fundador de DeepLearning.AI, ha comparado repetidamente la inteligencia artificial con la electricidad: una tecnología de propósito general que, una vez que sus costos caen y se vuelve ubicua, transforma radicalmente la productividad en todos los sectores. Hoy, esa predicción se materializa a velocidad sorprendente.

Los modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) se ofrecen a través de APIs con costos marginales extremadamente bajos —Ng ha estimado que generar suficiente texto para mantener a una persona ocupada durante una hora puede costar apenas unos pocos centavos—, mientras que plataformas de código bajo y sin código (low-code / no-code) como Zapier, Make, Bubble o Flowise permiten a cualquier persona sin formación profunda en programación construir chatbots, automatizaciones inteligentes y herramientas de análisis de datos en cuestión de días u horas.

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Los modelos de código abierto eliminan barreras de entrada al poner al alcance de cualquier arquitectura avanzada que antes requerían millones en infraestructura

Los modelos de código abierto, impulsados por comunidades como Hugging Face, eliminan barreras de entrada al poner al alcance de cualquier arquitectura avanzada que antes requerían millones en infraestructura. Combinado con la computación en la nube, estos avances significan que un emprendedor en una ciudad secundaria o un pequeño taller familiar puede acceder a capacidades de IA que hace cinco años solo estaban disponibles para multinacionales con presupuestos de I+D millonarios.

Las pyme, tradicionalmente limitadas por recursos humanos y de capital, ahora pueden automatizar tareas rutinarias (Foto: Uipba -Unión Industrial Provincia de Buenos Aires-)

Esta accesibilidad está generando una revolución de productividad sin precedentes. Las pyme, tradicionalmente limitadas por recursos humanos y de capital, ahora pueden automatizar tareas rutinarias (atención al cliente, contabilidad básica, gestión de inventarios, marketing personalizado), analizar grandes volúmenes de datos para tomar decisiones informadas y optimizar procesos que antes requerían equipos especializados.

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El resultado no es solo eficiencia: es la liberación de tiempo y recursos para enfocarse en lo que realmente genera valor diferencial: la creatividad, la relación con el cliente y la innovación. Pero el impacto va más allá de la productividad. Estamos ante una ola de innovación que dará lugar a bienes y servicios superiores, más personalizados, accesibles y sostenibles.

El resultado no es solo eficiencia: es la liberación de tiempo y recursos para enfocarse en lo que realmente genera valor diferencial: la creatividad, la relación con el cliente y la innovación

Como dijo Carlota Pérez, una de las principales estudiosas de las revoluciones tecnológicas, la IA forma parte de la maduración de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) iniciada en los años setenta. Cada gran oleada tecnológica ha pasado por fases de instalación (con burbujas financieras) y despliegue, y genera finalmente una “edad dorada” de crecimiento inclusivo cuando las instituciones se adaptan.

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La IA tiene el potencial de acelerar esa transición hacia una era de mayor sinergia entre tecnología, economía y sociedad, siempre que se democratice el acceso.

Aquí es donde entran en juego las ideas de Joseph Schumpeter y su concepto de “destrucción creativa”. Para Schumpeter, el motor del capitalismo no son las grandes empresas establecidas, sino los emprendedores innovadores que introducen nuevas combinaciones de recursos y desplazan a los incumbentes. La IA actúa como un poderoso catalizador de esta dinámica: permite a pequeños jugadores competir en igualdad de condiciones (o incluso ventaja) en dominios que históricamente han estado controlados por gigantes.

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Para Schumpeter, el motor del capitalismo no son las grandes empresas establecidas, sino los emprendedores innovadores que introducen nuevas combinaciones de recursos y desplazan a los incumbentes (Foto: Uipba -Unión Industrial Provincia de Buenos Aires-)

Pensemos en sectores tradicionales dominados por grandes corporaciones:

En la banca y los servicios financieros, los grandes bancos han controlado durante décadas el acceso al crédito y los servicios transaccionales. Hoy, startups* *fintech impulsadas por IA ofrecen “scoring” crediticio alternativo basado en datos no tradicionales, “chatbots” 24/7 y productos hiperpersonalizados a costos mucho menores.

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Un pequeño emprendedor puede lanzar una plataforma de microcréditos o asesoría financiera automatizada que compite directamente con los incumbentes y renueva el mercado con mayor inclusión financiera.

En el comercio minorista y la distribución, las grandes cadenas y plataformas dominan gracias a economías de escala. Sin embargo, pequeños comercios y marcas independientes utilizan IA para recomendaciones personalizadas, gestión de inventario predictiva y marketing hipersegmentado. Esto permite crear experiencias superiores y nichos de mercado que las grandes estructuras, más rígidas, difícilmente pueden atender con la misma agilidad. En la manufactura y la producción industrial, las grandes fábricas han gozado de ventajas en automatización y diseño.

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La IA generativa y el mantenimiento predictivo ahora permiten a pequeños talleres y fabricantes artesanales optimizar diseños, reducir desperdicios y producir series cortas personalizadas

La IA generativa y el mantenimiento predictivo ahora permiten a pequeños talleres y fabricantes artesanales optimizar diseños, reducir desperdicios y producir series cortas personalizadas de forma rentable. Un emprendedor con una impresora 3D y herramientas de IA puede competir en calidad y velocidad con gigantes en segmentos específicos.

En la agricultura, tradicionalmente dominada por grandes agroindustrias, la IA de precisión (análisis de suelos vía satélite o drones, recomendaciones de riego y fertilización) está al alcance de pequeños productores a través de aplicaciones móviles. Esto genera rendimientos superiores, menor uso de insumos y productos más sostenibles, y renueva un sector clave con un aire de eficiencia y resiliencia que antes parecía reservado para las grandes extensiones.

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En salud, educación y creación de contenido, el impacto es igualmente transformador: diagnósticos asistidos por IA accesibles para clínicas pequeñas, tutores personalizados para estudiantes independientes o herramientas que permiten a creadores individuales producir contenido de alta calidad sin grandes equipos de producción.

los nuevos emprendimientos no solo compiten: renuevan el mercado. Introducen modelos de negocio más ágiles, centrados en el valor para el cliente final y con menores barreras de entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos estos casos, los nuevos emprendimientos no solo compiten: renuevan el mercado. Introducen modelos de negocio más ágiles, centrados en el valor para el cliente final y con menores barreras de entrada. Como sostiene Clayton Christensen en su teoría de la innovación disruptiva, las tecnologías que comienzan siendo “peores” o más simples (y más baratas) en el extremo inferior del mercado terminan mejorando hasta desplazar a los líderes establecidos. La IA encarna perfectamente este patrón.

El resultado será una economía más dinámica, diversa e innovadora. Las pyme y emprendedores, históricamente el motor del empleo y la experimentación, recuperan protagonismo. No se trata de que las grandes empresas desaparezcan, sino de que la competencia las obligue a innovar más rápido, mientras que el ecosistema en su conjunto se enriquece con mayor variedad de soluciones.

No se trata de que las grandes empresas desaparezcan, sino de que la competencia las obligue a innovar más rápido, mientras que el ecosistema en su conjunto se enriquece con mayor variedad de soluciones

En definitiva, la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica: es un igualador económico que está reduciendo las asimetrías de información, escala y capital que durante décadas favorecieron a los grandes jugadores. Esta revolución promete productividad multiplicada, bienes y servicios superiores y, sobre todo, una renovación profunda de los mercados tradicionales.

El desafío para las políticas públicas y las instituciones será acompañar este proceso: fomentar la formación, reducir barreras regulatorias innecesarias y asegurar que los beneficios se distribuyan ampliamente. Quienes lo entiendan a tiempo verán cómo las pyme y los pequeños emprendedores no solo sobreviven, sino que lideran la próxima ola de prosperidad económica.

El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market