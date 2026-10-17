MasterChef Junior volvió a la pantalla después de una década con Vero Lozano al frente y un jurado renovado

Esta nueva temportada del reality de cocina llega con Vero Lozano en la conducción (Video: MasterChef Junior-Telefe)

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MasterChef Junior regresó a la pantalla de Telefe después de una década con una nueva edición que puso al frente a Vero Lozano como conductora y renovó su jurado con la incorporación de Ian Lucas, ganador de la última temporada de MasterChef Celebrity. El programa debutó el viernes 16 de octubre a las 21.30, con 14 participantes de entre 8 y 13 años que competirán para demostrar sus habilidades culinarias frente a un trío evaluador que completan Germán Martitegui y Maru Botana.

“Muy bienvenidos, esto es una nueva temporada de MasterChef Junior, nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos a aprender a cocinar, vamos a conocer a unos participantes deliciosos… todo esto en familia”, expresó la conductora al inicio de la transmisión. Acto seguido presentó a los tres jurados, que ingresaron al estudio entre aplausos.

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Martitegui, habitual del formato, valoró su presencia en la edición infantil: “Para mí es espectacular porque ya hice la primera”, confesó el chef, en referencia a su paso por la primera temporada del ciclo dedicado a los más chicos. La conductora, por su parte, recibió a Ian Lucas con un elogio directo: “El ganador, un gustazo y un lujazo tenerte”.

Los pequeños cocinaron por primera vez frente Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas (Video: MasterChef Junior-Telefe)

El influencer de 27 años, que pasó de concursante a evaluador, respondió con entusiasmo: “Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos. Siento que voy a ser el puente entre Maru y Ger, y los chicos, voy a estar convenciéndolos de que todos cocinaron lo mejor posible”. Su incorporación al panel sumó una perspectiva cercana al grupo de participantes, todos menores de 14 años.

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El primer tramo de la emisión se dedicó a una dinámica para ganarse los delantales: los 14 participantes debieron romper una piñata para obtenerlos, en un momento que arrancó risas y aplausos en el estudio. Una vez con el delantal puesto, fueron presentándose uno a uno mientras describían su historia con la cocina. Algunos aprendieron de sus familias, otros son autodidactas. “Me enseñó a cocinar mi mamá”, contó Yuli Belchi. “La verdad, no me enseñó a cocinar nadie”, reconoció otro de los participantes. Emilia Maglis, en cambio, confesó que sus maestros fueron “los videos de Internet”.

Entre las especialidades que mencionaron aparecieron las pastas, los dulces, el gimbap coreano y las clásicas milanesas con papas fritas. Valentín Zavala Otero resumió la actitud del grupo con una frase: “Las ganas lo son todo”. El momento más emotivo de las presentaciones llegó cuando uno de los chicos dedicó su participación a su madre: “Yo ganarme MasterChef Junior se lo dedicaría a mi mamá. Obvio, a mi amor”.

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La reacción de los participantes al ver el estudio en persona fue de asombro. “Es muy increíble estar ahí en persona”, dijo Emilia. Teo, otro de los concursantes, no ocultó su emoción: “Estoy muy contento de estar acá. Yo casi me largo a llorar ahí”.

Ian Lucas fue el encargado de anunciar el primer desafío de la temporada: “Se terminó el misterio. Hoy van a tener que preparar la mejor hamburguesa de sus vidas”. Pero aclaró que no sería una preparación convencional: debía ser una hamburguesa smash. Además, los participantes no cocinaron de forma individual, sino en duplas, una modalidad que sumó un componente extra de trabajo en equipo y coordinación desde la primera noche.

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Los 14 niños tuvieron que cocinar en dupla en su primer desafío (Video: MasterChef Junior-Telefe)

Martitegui explicó la técnica ante las miradas atentas de los chicos: “Smash quiere decir aplastada. Una hamburguesa smasheada se prepara sobre una plancha bien caliente. Tiene que quedar bien finita y la característica es que es muy crocante por afuera”.

Maru Botana se encargó de dejar en claro la condición más importante de la prueba: la cocción de la carne. “El gran desafío de hoy es que la carne de la hamburguesa tiene que quedar supercocida”, advirtió la pastelera. E insistió varias veces ante los participantes: “Les vamos a pedir que sean extra cuidadosos con eso”. Al tratarse de menores de edad, la seguridad alimentaria fue una prioridad explícita del jurado.

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Como cierre de la primera emisión, el jurado decidió que ningún participante quedaría eliminado. Al tratarse del programa debut, Martitegui, Botana y Lucas optaron por que los 14 concursantes avanzaran a la siguiente semana, una resolución que fue recibida con gritos de alegría y abrazos entre los chicos.