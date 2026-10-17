Costa Rica

Futbolista Carlos Barahona quedó en libertad tras ser detenido por presunta extorsión vinculada a préstamos “gota a gota” en Costa Rica

El jugador del Club Sport Cartaginés recuperó su libertad este viernes, luego de que un juzgado rechazara la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Deberá cumplir medidas cautelares durante tres meses, mientras continúa la investigación por supuestos cobros extorsivos.

Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés, quedó en libertad este viernes 16 de octubre, después de permanecer detenido durante dos días.
Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés, quedó en libertad este viernes 16 de octubre, después de permanecer detenido durante dos días.
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El futbolista costarricense Carlos Barahona Jiménez, jugador del Club Sport Cartaginés, recuperó su libertad este viernes 16 de octubre, luego de permanecer detenido desde el miércoles por su presunta vinculación con una organización dedicada a realizar cobros extorsivos mediante préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal de Heredia, que rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponerle seis meses de prisión preventiva y estableció medidas cautelares menos restrictivas mientras continúa la investigación judicial.

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El abogado defensor del futbolista, Alberto García, confirmó la resolución y explicó que la jueza consideró que su representado cuenta con suficientes vínculos familiares, laborales y sociales para enfrentar el proceso sin permanecer encarcelado.

“La jueza consideró que no es necesario restringirle su libertad y tiene suficientes arraigos”, manifestó García.

Las medidas cautelares que deberá cumplir Carlos Barahona

Según explicó su defensor, Barahona deberá firmar una vez al mes ante la Fiscalía de Cartago y tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la persona que presentó la denuncia y sus familiares.

Estas disposiciones tendrán una vigencia inicial de tres meses, período durante el cual las autoridades judiciales continuarán desarrollando las investigaciones.

El futbolista no tendrá impedimento de salida del país, no deberá entregar su pasaporte ni utilizar un brazalete electrónico, por lo que podrá desplazarse al extranjero siempre que cumpla con las obligaciones establecidas.

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García insistió en que la defensa continuará trabajando para demostrar que su representado no cometió los hechos que le atribuye la Fiscalía.

La decisión no representa una absolución ni el cierre del expediente, sino que permite al jugador enfrentar el proceso penal en libertad.

El lateral derecho del Cartaginés deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía de Cartago y evitar cualquier contacto con la persona denunciante y sus familiares. Crédito: Redes sociales Carlos Barahona
El lateral derecho del Cartaginés deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía de Cartago y evitar cualquier contacto con la persona denunciante y sus familiares. Crédito: Redes sociales Carlos Barahona

¿Por qué fue detenido el futbolista?

Carlos Barahona fue detenido durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron allanamientos en la provincia de Cartago.

El operativo también permitió capturar a otros tres hombres, identificados con los apellidos Artavia, Aguilar y Duarte, investigados por su presunta participación en una estructura relacionada con préstamos informales y cobros mediante amenazas.

De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, el futbolista habría desempeñado un papel de intermediario entre una persona que necesitaba dinero y Duarte, señalado como presunto líder de la agrupación.

Los investigadores sospechan que Barahona habría facilitado un préstamo de una suma millonaria y posteriormente participado en las gestiones de cobro.

La investigación comenzó en abril de 2026, después de que una persona denunciara haber recibido amenazas relacionadas con un préstamo obtenido meses antes.

Según el Ministerio Público, los sospechosos presuntamente recurrían a intimidaciones, amenazas contra familiares y exigencias de traspaso de propiedades o vehículos cuando los deudores no podían cumplir con los pagos.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dinero en efectivo, vehículos, un arma de fuego, municiones, sustancias aparentemente ilícitas y una balanza.

La defensa del jugador sostuvo que las sustancias encontradas en la vivienda que comparte con familiares no estaban en su habitación.

Por su parte, el abogado aseguró que a Barahona únicamente se le atribuye el supuesto delito de extorsión cobratoria, aunque la causa general también incluye investigaciones por presunta legitimación de capitales.

Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional de Costa Rica, fue detenido este miércoles 14 de octubre de 2026 durante un operativo del OIJ.
Carlos Barahona Jiménez, futbolista del Club Sport Cartaginés y de la Selección Nacional de Costa Rica, fue detenido este miércoles 14 de octubre de 2026 durante un operativo del OIJ.

¿Podrá regresar a las canchas con Cartaginés?

La liberación también abre la posibilidad de que Barahona retome su actividad deportiva con el Club Sport Cartaginés, equipo que disputa el campeonato nacional y las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El conjunto costarricense enfrentará al Olimpia de Honduras el 21 de octubre, mientras que el encuentro de vuelta está programado para el 28 de octubre en Tegucigalpa.

Al no existir restricciones migratorias, el lateral derecho podría viajar con el plantel, aunque su eventual convocatoria dependerá de las decisiones deportivas e institucionales del club.

Asimismo, Cartaginés tiene previsto enfrentar al Deportivo Saprissa este domingo en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

En cuanto a los otros involucrados, dos sospechosos deberán cumplir prisión preventiva y otro quedó en libertad.

Mientras tanto, Carlos Barahona continuará vinculado al proceso judicial, en el que las autoridades deberán determinar su eventual responsabilidad por los hechos investigados.

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