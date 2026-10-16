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Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Este viernes continuará la fecha 13 del certamen con dos atractivos encuentros

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Jornada clave en el Torneo Clausura para varios equipos que pelean por ingresar a los octavos de final del certamen y también luchan por disputar las copas internacionales en 2027. Anoche Gimnasia La Plata dio un paso importante al derrotar 2-1 a Huracán en Parque Patricios, mientras que vale recordar que Estudiantes de Río Cuarto, que acaba de descender, recibirá a Aldosivi en Córdoba.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia buscará un triunfo para quedarse con el liderazgo de la Zona A del Clausura hasta el momentáneo puntero Instituto de Córdoba. Ambos además aspiran a clasificarse al menos a la Sudamericana 2027, por lo que serán puntos importantes en juego. En tanto, Boca tiene a su merced la chance de subirse a lo más alto de la Anual, además de afirmarse en zona de Libertadores, cuando reciba a un Talleres que -según los números- es uno de los tres peores de este campeonato.

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Antes de iniciar la acción de viernes por la fecha 13, hay que detallar que los que estarían clasificándose a la Libertadores 2027 son Belgrano (campeón del Apertura), el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina (que saldrá de Boca, Banfield, Atlético Tucumán o Platense) y los tres primeros de la Anual, que hoy son Independiente Rivadavia, Boca y Argentinos Juniors. En tanto, a la Sudamericana irían Rosario Central, Vélez, Gimnasia La Plata, Instituto, River y Estudiantes de La Plata, que tomaría el lugar de Belgrano. Restan cuatro fechas para concluir la fase regular que definirá al campeón de la Anual y a los clasificados a los torneos internacionales del año próximo vía tabla general.

AGENDA DE LA FECHA 13 - TORNEO CLAUSURA

Huracán 1-2 Gimnasia La Plata

  • Viernes 16 de octubre

19:00 Defensa y Justicia-Instituto de Córdoba

21:30 Boca-Talleres de Córdoba

  • Sábado 17 de octubre

15:00 Banfield-Argentinos Juniors

17:30 Independiente Rivadavia-Tigre

17:30 Platense-Lanús

20:00 Atlético Tucumán-Rosario Central

20:00 Vélez-Gimnasia de Mendoza

  • Domingo 18 de octubre

14:45 Racing-Independiente

18:00 Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi

18:00 Estudiantes de La Plata-San Lorenzo

20:15 Belgrano de Córdoba-River

  • Lunes 19 de octubre

19:00 Sarmiento de Junín-Barracas Central

19:00 Newell’s-Central Córdoba de Santiago del Estero

21:15 Deportivo Riestra-Unión de Santa Fe

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