La despedida de Nelson Castro a Fernando Confessore: "Uno se lleva lo que da, y él se lleva mucho"

El conductor expresó su tristeza por el fallecimiento de su compañero

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La muerte de Fernando Confessore, una de las figuras vinculadas durante más tiempo a la información meteorológica en la televisión argentina, provocó la reacción de colegas, familiares y espectadores. El meteorólogo murió durante la madrugada de este viernes tras sufrir un infarto, según comunicaron sus familiares.

La noticia fue confirmada a primera hora y generó un momento de conmoción en la programación del canal donde desarrolló buena parte de su carrera. Confessore estaba acompañado por su esposa y sus hijas cuando ocurrió el episodio, de acuerdo con el relato que se brindó al aire.

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Su fallecimiento puso fin a una trayectoria de más de tres décadas dedicada al pronóstico del tiempo, la divulgación científica y la pantalla televisiva. Desde mediados de la década de 1990, su tarea consistió en explicar las condiciones climáticas, anticipar fenómenos relevantes y acercar información técnica a un público amplio.

La familia informó el deceso a Todo Noticias (TN), señal a la que Confessore se incorporó en diciembre de 1995. Sus allegados solicitaron reserva hasta que el resto de los familiares pudiera enterarse de la noticia.

El meteorólogo estuvo al aire pocas horas antes de su muerte

El encargado de comunicar la muerte fue Mario Massaccesi, conductor de TN de 6 a 10. Conmovido por la pérdida de su compañero, señaló: “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore”.

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“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, agregó Massaccesi, quien recordó que la tarea del meteorólogo excedía la presentación cotidiana del pronóstico. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, sostuvo.

El conductor también se refirió a la vida familiar de Confessore y a su forma de manejar la exposición pública. Dijo que era una persona de perfil bajo, que evitaba hablar sobre su intimidad, aunque remarcó el afecto que sentía por su esposa y por sus hijas.

Julieta Confessore dedica un mensaje de despedida en redes sociales a su padre, el meteorólogo Fernando Confessore, tras su fallecimiento

La despedida continuó con las palabras de Nelson Castro, quien eligió un proverbio para definir el legado de su compañero. “De la vida uno se lleva lo que da y deja lo que tiene”, expresó durante la transmisión.

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A partir de esa frase, Castro enumeró las cualidades que, según su recuerdo, definían a Confessore: “Por supuesto, Fernando se lleva mucho, por todo lo que ustedes escucharon, que fue haber dado amor, generosidad, estímulo, capacidad, rigor y calidad de buena persona”.

También intervino Dominique Metzger, quien destacó los mensajes que llegaron tras conocerse la noticia. La conductora señaló que entre quienes lo conocieron no había diferencias sobre la valoración que generaba. “En Confe no hay grieta. En Confe es todo amor”, afirmó.

La trayectoria de Confessore abarcó más de tres décadas dedicadas al pronóstico del tiempo y la divulgación científica (Vélez)

Más adelante, Metzger habló del esfuerzo que suponía continuar con la transmisión luego de la confirmación de la muerte. “Es difícil ahora poder hablar, poder estar enteros por todos ustedes, que también sienten lo mismo, y por la familia, por sus hijas, por su mujer”, expresó durante el homenaje.

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La periodista resumió el dolor por la partida de Confessore al definirlo como un “gran compañero”. “Te da bronca que los buenos se vayan tan pronto y él era una persona mil puntos”, dijo, antes de enviar un saludo a la familia del meteorólogo.

Durante más de 30 años, Fernando Confessore formó parte de la rutina informativa de TN y acompañó a los televidentes con pronósticos y alertas climáticas. Su muerte fue comunicada por la señal a partir de la confirmación de sus familiares.

La muerte de Confessore dejó numerosos mensajes de despedida en las redes sociales. Entre ellos estuvo el de su hija mayor, Julieta Confessore, quien compartió dos historias de Instagram para recordar a su papá con imágenes familiares y una frase que expresó la dimensión de su dolor: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”.

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En una de las publicaciones, Julieta replicó una imagen de Infobae que mostraba a su padre durante una salida televisiva. Sobre la imagen en blanco y negro, que llevaba la inscripción “Fernando Confessore 1968-2026”, escribió unas palabras sobre fondo oscuro: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, junto a un corazón blanco y destellos.