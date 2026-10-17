La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

Celis destacó que la personalidad y la actitud constituyen los requisitos centrales para los postulantes

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Tras su breve romance con Nick Sícaro, Daniela Celis dio vuelta la página y se mostró rápidamente dispuesta a encontrar un nuevo amor. Con la idea de acelerar el proceso, la exparticipante de Gran Hermano decidió lanzar una convocatoria en sus redes sociales junto con un formulario que los aspirantes debían completar.

Así las cosas, este viernes, la joven reveló los requisitos que buscaba en su hombre ideal: “Que viva solo, que tenga movilidad, que sea independiente y que esté bueno”. Junto a una sensual foto suya, Celis aclaró: “Si me querés conocer llena el formulario. Aclaro, no busco el amor de mi vida, no me quiero casar, no quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”.

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La joven también aprovechó sus redes para mostrar cómo vivía la convocatoria. “Les quiero recordar que se viene Pestañela vs 20 hombres. Ellas me mostraban el perfil de los postulantes”, escribió la influencer con una foto junto a su equipo.

Celis respondió a los comentarios críticos y remarcó el incremento del alcance en sus perfiles digitales

Sin embargo, poco después, tras leer una serie de mensajes, la situación cambió. Pestañela mostró su furia y realizó un descargo ante las críticas recibidas. “Pero, se sorprendieron porque ahora subí un formulario y un QR. Para que se postule la gente. Quiero contarles que la sorprendida soy yo. Sí, a veces me sorprende mi fama. ¿Cuánto pasó? ¿Un par de horas? Gracias Marta, Graciela, Gisela que son las típicas que comentan ‘no le da vergüenza’. Después quieren que las respete. Gracias de verdad por potenciar mi engagement”.

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Para cerrar, Daniela compartió el mensaje que recibió de parte de su equipo tras la alta demanda de su convocatoria: “Dani, es increíble. Estalló la convocatoria. Se anotaron muchísimos chicos, más de los que pensábamos. Pestañeando chongos está explotadísimo”.

El equipo de colaboradores de la mediática reportó una inscripción masiva de candidatos en pocas horas

La iniciativa también tuvo un espacio en el streaming de Telefe, donde Daniela Celis conversó con Lizardo Ponce y Mica Viciconte sobre la posibilidad de abrir una búsqueda para encontrar a su “chongo”. La propuesta surgió durante la charla entre los tres y sumó una nueva instancia a la convocatoria que la influencer ya había difundido en sus redes sociales.

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Ponce presentó la idea en tono de humor y dio pie al lanzamiento frente a las cámaras. “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”, expresó. Celis reaccionó de inmediato y manifestó su entusiasmo: “Me vuelvo loca, me encanta”.

La exparticipante de Gran Hermano aclaró que no busca casarse sino compartir salidas y diversión

Luego de que se anunciara la búsqueda, Viciconte consultó qué características debía tener la persona interesada en conocer a la exparticipante de Gran Hermano. “¿Qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?”, preguntó la panelista.

Celis respondió que priorizaba dos aspectos en los postulantes: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”. La conversación se centró después en las condiciones cotidianas que podrían incidir en un eventual vínculo, como la autonomía y la posibilidad de trasladarse.

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En ese marco, la influencer planteó sus propios interrogantes sobre los requisitos: “Pará, ¿esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada”. Sus palabras retomaron algunos de los criterios que había mencionado previamente al promocionar el formulario en sus redes.

Daniela Celis inició una convocatoria para conseguir 'chongo'

Ponce explicó que la convocatoria contaba con un código QR que dirigía a un formulario de inscripción. Allí, quienes quisieran participar debían consignar nombre, apellido y fecha de nacimiento, además de enviar un video breve para explicar por qué deseaban postularse y conocer a Celis.

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“Hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela”, detalló el conductor durante el programa.

Al cierre de la transmisión, Celis se dirigió a las personas que evaluaban completar la solicitud. “Yo no sé si vos que estás del otro lado creés en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien”, afirmó. También indicó que el código QR aparecía en pantalla para que los interesados pudieran acceder al formulario.

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