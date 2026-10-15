Después del rechazo: ¿qué hacemos cuando una escuela nos dice que no?

Primero llega el “no”. Y después, el silencio. La tristeza. La bronca. Las preguntas. El intento de entender qué pasó y, sobre todo, qué hacemos ahora.
Cuando empezamos a buscar escuela para Rafael, nuestro objetivo era mucho más sencillo de lo que terminó siendo todo este proceso: queríamos encontrar un lugar donde nuestro hijo pudiera aprender, crecer, tener amigos y ser acompañado como cualquier otro chico.
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Pero algunas puertas se fueron cerrando.
Una de ellas fue la de una institución a la que nos habíamos acercado con ilusión y con la expectativa de que pudiera ser el lugar para nuestro hijo.
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La respuesta que recibimos fue clara: nos informaron que no estaban en condiciones de acompañar adecuadamente el proceso de Rafael en primer grado de 2027, aun contemplando la posibilidad de que concurriera con una maestra acompañante.
Como padres, nos dolió. Pero también sentimos que necesitábamos entender.
Preguntamos. Escribimos. Pedimos que nos explicaran cuáles eran concretamente las razones de la decisión, qué apoyos se habían evaluado y de qué manera se había analizado la situación de nuestro hijo.
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La institución volvió a responder. Explicó que la decisión surgía de un análisis integral de las condiciones pedagógicas y organizacionales del grupo, de las características que tendría el pasaje a primer grado y de los recursos de acompañamiento con los que contaba.
No queremos convertir esta nota en una acusación contra una institución. Tampoco afirmar que una decisión de este tipo, por sí sola, determine una infracción. Pero sí creemos que lo que nos pasó sirve para mostrar algo que muchas familias quizás no conocen: cuando una escuela dice que no, también podemos preguntar por qué.
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Y pedir que ese “por qué” quede por escrito.
El primer paso: pedir explicaciones
La normativa de la provincia de Buenos Aires contempla algo que nosotros tampoco conocíamos cuando empezamos este camino.
La Ley 14.498 establece que los establecimientos educativos de gestión privada que nieguen una inscripción o reinscripción deben informar por escrito los motivos cuando los padres lo soliciten. La norma establece un plazo de cinco días hábiles administrativos para responder y contempla la posibilidad de recurrir ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia si la información se niega o resulta insuficiente.
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Esto no significa que un reclamo garantice automáticamente una vacante.
Significa que existe una vía para pedir explicaciones y, cuando corresponda, para que la autoridad educativa conozca la situación y evalúe el cumplimiento de las obligaciones que corresponden.
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Además, la normativa provincial sobre educación inclusiva establece que la discapacidad no puede ser un motivo para rechazar la inscripción de un estudiante y contempla la implementación de apoyos para garantizar su trayectoria educativa.
Y hay una diferencia importante.
Reclamar no es pedir un privilegio. Es conocer las herramientas que existen para defender un derecho.
La carpeta que nadie quiere armar
Después de varias conversaciones, entendimos también la importancia de guardar todo.
Los correos. Las respuestas. Los informes. Las evaluaciones. Las comunicaciones con las escuelas. Todo.
No porque uno quiera entrar en una pelea. Al contrario.
Porque, cuando se trata de nuestros hijos, necesitamos que las decisiones importantes no queden solamente en una conversación telefónica o en un “no podemos”.
Necesitamos poder reconstruir qué se preguntó, qué se respondió y qué se tuvo en cuenta.
Por eso, es importante conservar las comunicaciones y, cuando se solicita una explicación formal, utilizar un medio que permita dejar constancia del pedido y de su recepción.
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También necesitamos conocer qué dice la normativa que protege a nuestros hijos.
Nosotros no sabíamos nada de esto cuando empezamos a buscar un colegio para Rafael.
No queríamos convertirnos en especialistas en normativa educativa.
Queríamos encontrar un colegio.
Pero cuando una puerta se cerró, tuvimos que aprender.
¿Y después del rechazo?
Después del rechazo hay que volver a empezar.
Volver a buscar. Volver a contar quién es Rafael. Volver a explicar qué necesita. Volver a sentarse frente a una institución y esperar que, esta vez, alguien pueda mirar primero al chico y después a todo lo demás.
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Y mientras nosotros escribimos cartas, buscamos información y analizamos alternativas, Rafael sigue creciendo.
Tiene cinco años.
Hace preguntas, juega, se entusiasma, se frustra, se ríe y aprende cosas nuevas todos los días.
No puede esperar a que nosotros terminemos de entender el sistema.
Por eso, esta nota no busca contar solamente nuestra historia. Busca compartir algo que nosotros aprendimos a la fuerza: cuando una escuela dice que no, no necesariamente termina todo ahí.
Se puede preguntar. Se puede pedir que expliquen. Se puede dejar constancia. Se puede buscar asesoramiento y, cuando corresponde, recurrir a las autoridades educativas.
Quizás muchas familias no conozcan estos caminos. Nosotros tampoco los conocíamos.
Y si contar lo que nos pasó sirve para que otra mamá o papá, después de recibir un rechazo, no sienta que no tiene nada más que hacer, entonces habrá valido la pena contarlo.
Después de tantas puertas cerradas, una se abrió
Porque nosotros seguimos buscando una escuela.
Y hoy, gracias a Dios, podemos contar que la encontramos. Conseguimos una escuela inclusiva, con los valores en los que creemos y que pretendemos para nuestros hijos, y con la voluntad de acompañarnos a transitar este camino que no es fácil.
No significa que todo esté resuelto ni que los desafíos vayan a desaparecer. Significa que encontramos una institución dispuesta a caminar junto a nosotros, a escuchar, a construir y a entender que la inclusión no se trata solamente de recibir a un chico, sino de acompañarlo para que pueda aprender, crecer y ser feliz.
Como padres, eso nos devuelve tranquilidad y esperanza. Porque no buscábamos una escuela perfecta, sino una que compartiera nuestra mirada sobre la educación, que creyera en Rafael y que estuviera dispuesta a trabajar junto a nuestra familia.
Por eso, si hoy otra familia está atravesando un rechazo, queremos decirle que no pierda la esperanza. Que pregunte, que busque información, que conozca sus derechos y que no tenga miedo de pedir explicaciones. Pero, sobre todo, que siga buscando ese lugar donde su hijo pueda ser recibido y acompañado como merece.
Porque la lucha sigue, pero hoy también tenemos motivos para agradecer y mirar hacia adelante.
Y ahora sabemos algo que antes no sabíamos: después del rechazo, también hay herramientas. Y después de tantas puertas cerradas, a veces, también se encuentra una que se abre.