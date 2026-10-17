12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

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Luego del triunfo de Boca Juniors ante Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura, el técnico Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y analizó el partido: “En los primeros 15 minutos del segundo tiempo volvimos a tener un poco de paciencia y encontramos el segundo gol. Ellos llegaron con dos opciones en el primer tiempo, hicieron el gol y nosotros encontramos el empate, pero fue complicado. En el fútbol argentino, los pequeños detalles te hacen ganar o perder. En una jugada, Leo (Flores) pudo resolver bien y fue la diferencia que sacamos. Estoy contento por el triunfo. Teníamos la presión de ganarlo por la Tabla Anual. El grupo está bien. Ahora, a descansar y a preparar el partido del martes. Vamos a tratar de clasificar, de hacer nuestro partido y revertir la derrota que tuvimos aquí”.

“Si bien faltan tres fechas, tratábamos de meter un poco de presión a los demás al estar punteros en la Tabla Anual. Que tengan que ganar sus partidos. Hay que seguir. Me pone contento, pero todavía no se definió nada. Esto no es cómo va, sino cómo termina. Faltan tres fechas muy difíciles para todos. Veníamos de una derrota y, como siempre digo, hay que levantarse rápido en este club. No fue nuestro mejor juego, pero el equipo tuvo actitud, voluntad, carácter y personalidad para dar vuelta un resultado. Son virtudes que nos sirven para encarar el futuro”, profundizó el Vasco después de haber alcanzado la cima como el equipo con más puntos en el año a la espera de que se complete la jornada.

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Sobre la presencia de Leandro Paredes en el duelo de semifinales ante Vasco da Gama en Brasil, Arruabarrena dijo: “No sé de dónde sacan esas versiones... Los 33 jugadores del plantel van a viajar a Brasil. Después, Leandro está en su recuperación, siempre quiere estar, para nosotros es importante, pero hay tiempos. Todos quieren estar, y más en esta última etapa de definiciones que se resuelven muchas cosas importantes en noviembre y diciembre. Ya veremos quiénes pueden ser los supuestos reemplazos. Ya vimos algo, pero hay que seguir mirando”.

Más tarde, le preguntaron cuántas posibilidades había de verlo en cancha del 1 al 10 y el técnico salió del paso rápido: “5, pero yo no acierto nunca, ja. Está 5, hay que preguntarle a él cómo se siente. Quiere estar siempre y para nosotros es complicado decirle que no. Pero después hablaré con la parte médica y con él″.

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El próximo martes, el Xeneize deberá revertir el 0-1 en la ida si quiere avanzar a la final de la Copa Sudamericana. “Tenemos que tratar de estar en partido. Llegar al minuto 90 teniendo posibilidades o ganando. Los jugadores saben lo que tienen que hacer. A lo largo de este semestre, hemos jugado muchas finales, tanto en el campeonato local como en la Sudamericana y la Copa Argentina. Tuvimos meses de poco trabajo y los chicos estuvieron en un nivel bárbaro. Nos resta muy poco, y a la vez mucho para el final de temporada. Esperemos que puedan venir los logros y terminar nuestra participación en todos los torneos el 19 de diciembre. Eso significará que hicimos bien las cosas en el plano local”, sentenció el entrenador en la previa al trascendental duelo.

*El Vasco analizó el partido de Rodrigo Battaglia

Por otro lado, resaltó la actuación de Miguel Merentiel, quien anotó el empate transitorio e igualó a Juan Román Riquelme entre los máximos anotadores en la tabla del Siglo XXI: “Lo saqué porque ya estaba cansado. Había hecho el gol, igualó al presidente. Todos contentos. Ahora, esperemos que el presidente no lo corra, ja”.

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En otro momento de la conferencia, Rodolfo Arruabarrena volvió a dejar un toque distintivo en el intercambio con los periodistas porque se olvidó de responder una consulta y, al cabo de unos minutos, interrumpió una respuesta para volver a esa pregunta: “Se los ve físicamente bien, lo hemos demostrado en este período. Y esperemos seguir respondiendo en estos dos meses que nos quedan... Ahora que recuerdo no respondí una de Charly Palacios, perdón. Está bien y está con ganas. Entró unos minutos hoy y espero que responda cuando lo ponga”.

Con este resultado, Boca quedó como escolta de Instituto en la Zona A del Torneo Clausura, con 24 puntos, y además trepó a la cima de la Tabla Anual, con 54 unidades, a la espera de lo que ocurra con Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo sigue con 52. En la próxima fecha, visitará a Independiente en Avellaneda, mientras que el martes tendrá el compromiso en Brasil ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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Más frases del Vasco Arruabarrena

Rodrigo Battaglia sumó minutos por primera vez en 2026: “Lo importante es que vuelva a sentir lo que es un partido oficial, estar con sus compañeros. Ya lo venía haciendo y se venía entrenando bien. No tuvo tanto trayecto en el segundo tiempo y respondió bien a los 90 minutos. Es jerarquía, tiene mucha experiencia y nos da mucho en el juego aéreo y a saber manejar situaciones que pueden ser complicadas como armar una línea de 3 con los centrales y soltar a los laterales”.

La designación de Jesús Valenzuela como árbitro de Vasco-Boca: “No, no soy de hablar de los árbitros. Entiendo que ustedes sí. El otro día nos arbitró el mismo referí (Piero Maza) que últimamente nos pitó en la Sudamericana y hemos perdido, y lo hizo bien. Mientras los protagonistas sean los jugadores y no el referí y el VAR, estoy tranquilo”.

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¿Ayrton Costa puede jugar el martes? “Todos tienen chances, ya lo he dicho. Hay una linda competencia interna. Eso jerarquiza y levanta los niveles. Hace bastante que no jugaba, hoy lo hizo bien. Formó una buena dupla con Di Lollo. Estuvieron bastante sólidos. Estoy contento por él porque es un chico que siempre deja todo. Respondió bastante bien y casi hace un gol”.

¿Velasco se puede meter en el once en Brasil? “Está en plena recuperación, sí, puede ser. Si vamos a los parámetros normales antes de la lesión, te diría que no, pero es un partido importante. Los jugadores se van recuperando, los tiempos se acortan o se prolongan muchas veces, y yo también miento bastante”.

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El hermetismo para no darle pistas al entrenador del Vasco da Gama: “No vamos a anticipar nada, no le vamos a facilitar alguna hipótesis a Pedro Emanuel. Tenemos que hacer nuestro fútbol e irlo a buscar porque somos Boca. Vasco da Gama es un buen equipo, también está peleando el descenso en la liga local, tiene partidos complicados que tampoco se puede dar el lujo de cuidar jugadores”.