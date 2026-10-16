El titular de la Reserva Federal de EEUU habló sobre el impacto de la IA a nivel mundial: “El cambio más trascendental”

Kevin Warsh, de la Reserva Federal de EE. UU., participa en una charla informal en el marco de las Reuniones Anuales 2026 del FMI y el Banco Mundial, celebradas en el Centro Nacional de Convenciones Queen Sirikit (QSNCC) en Bangkok, Tailandia, el 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

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El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, calificó este viernes a la inteligencia artificial como “el cambio más trascendental” de su vida para la economía estadounidense y mundial, aunque advirtió que su desarrollo tendrá un recorrido “accidentado”.

“Diría que la llegada de esta nueva tecnología es probablemente el cambio más trascendental para Estados Unidos y la economía mundial en mi vida”, declaró Warsh durante un evento de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok.

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El titular del banco central estadounidense señaló, en medio de una charla informal con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, que la expansión de la inversión en inteligencia artificial puede elevar los precios en el corto plazo por el aumento de la demanda. A la vez, previó efectos favorables a largo plazo a partir de una mayor capacidad productiva.

“Creo que, en realidad, supondrá un enorme beneficio para la economía global y para la economía estadounidense en el futuro”, afirmó y sumó que “cambiará a fondo la conducta de la política monetaria”, ya que ayudará a los bancos centrales del mundo a “analizar mejor los datos”.

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Warsh explicó que la Reserva Federal prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial para profundizar el análisis de datos durante la definición de su política monetaria. En ese sentido, reiteró que las economías y los países que adopten esa tecnología de manera adecuada serán más productivos.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El presidente de la Fed sostuvo, de todos modos, que persisten incógnitas sobre la evolución de los mercados alrededor de estas tecnologías. “El camino desde donde estamos hasta allí probablemente será muy accidentado, accidentado en nuestra comprensión de la tecnología, accidentado porque realmente no sabemos cuál será la estructura del mercado de estas nuevas tecnologías”, ahondó.

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“La inteligencia artificial cambiará la economía real, mejorará productividad y sumará riqueza, pero será un camino lleno de obstáculos”, insistió.

El FMI dijo que el boom de la IA en el comercio mundial “se disipará con el tiempo”

Por su parte, el organismo internacional prevé que el impulso de esta tecnología sobre el comercio mundial pierda fuerza con el tiempo, aunque estudia escenarios alternativos que incluyen un aumento de la productividad o presiones inflacionarias asociadas a la expansión de la demanda.

La directora del Departamento de Investigación del FMI, Silvana Tenreyro, señaló este martes en Bangkok que el escenario central contempla una moderación gradual de ese auge en los próximos años. No precisó un horizonte temporal.

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Tenreyro presentó las conclusiones del informe de Perspectivas Económicas Mundiales durante el mismo evento al que asisitió Warsh. Allí destacó el peso de la IA en la evolución reciente de los intercambios internacionales.

Entre 2023 y 2025, el comercio mundial acumuló un crecimiento del 8,3%, del cual el 29% correspondió a intercambios vinculados con la IA, según los cálculos expuestos por la economista. “Sin ese intercambio relacionado con la IA, el crecimiento conjunto hubiera sido del 4,6%, entonces, estos son números grandes”, sostuvo.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, participa en una charla informal con Kevin Warsh, de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 2026 (REUTERS/Athit Perawongmetha)

El Fondo analiza tres posibilidades adicionales para el futuro. La primera plantea que el auge de la IA coincida con ganancias efectivas de productividad, lo que derivaría en “una mayor expansión en la actividad que no es inflacionaria”.

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Los otros dos escenarios prevén que la demanda del sector se mantenga sin un aumento equivalente de la producción o de la productividad. En ese caso, el organismo anticipa mayores niveles de inflación y una eventual revisión de las expectativas sobre la rentabilidad de las inversiones relacionadas con la IA.

El informe prevé que la economía global crezca cuatro décimas menos que en 2025, año en el que avanzó el 3,5%, y estima una expansión del 3,4% en 2027.

Las proyecciones incluyen factores como la guerra de Irán, el alza del petróleo y de otras materias primas, además del aumento de la inversión en inteligencia artificial, que amortiguó parte del impacto económico del conflicto.

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(Con información de AFP y EFE)