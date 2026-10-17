El gol de Miguel Merentiel ante Talleres que le permitió igualar una marca histórica de Riquelme en Boca Juniors

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Miguel Merentiel escribió otra página goleadora para Boca Juniors durante el partido frente a Talleres, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El uruguayo convirtió el empate parcial en la Bombonera luego de una recuperación de Lautaro Blanco en terreno rival. El lateral le entregó la pelota con precisión y el delantero resolvió ante Ezequiel Unsain con un disparo cruzado.

La jugada tuvo un valor que excedió el desarrollo del encuentro. Con esa definición, Merentiel llegó a 64 tantos con la camiseta xeneize y alcanzó a Juan Román Riquelme en la tabla de goleadores de Boca durante el Siglo XXI. El dato fue difundido por el estadígrafo Silvio Maverino en El Gráfico. El atacante uruguayo alcanzó esa producción en 184 partidos, mientras que el ex enganche necesitó 245.

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El registro de Boca entre 2001 y 2026 mantiene a Martín Palermo en una posición distante del resto, con 145 goles en 280 encuentros. Carlos Tevez figura detrás con 94 celebraciones. Rodrigo Palacio ocupa el tercer escalón con 82 anotaciones y Darío Benedetto continúa gracias a las 71 conversiones que reunió en su paso por el club.

Miguel Merentiel alcanzó los 64 goles con la camiseta de Boca Juniors (Créditos: Fotobaires)

Merentiel quedó instalado en ese grupo de nombres que marcaron una época en la ofensiva de Boca. Detrás de él y de Riquelme aparece Guillermo Barros Schelotto, quien anotó 52 veces en este siglo. Marcelo Delgado reunió 39 conquistas. La lista sigue con Ramón Wanchope Ábila y Cristian Pavón, ambos con 36 goles para el equipo de la Ribera.

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El gol ante Talleres también modificó la ubicación del delantero en el historial absoluto de artilleros de la institución. La conquista número 64 le permitió a La Bestia dejar atrás a Jorge Alberto Comas, quien sumó 63 tantos en 126 cotejos, y ascender hasta el puesto 23. Además, igualó el registro de Ricardo Gareca, autor de la misma cantidad de goles en 133 compromisos oficiales.

El repaso elaborado por El Gráfico incluye a otros atacantes que sostuvieron su aporte en las primeras décadas del nuevo milenio. Lucas Viatri convirtió 31 goles en 133 presentaciones y Sebastián Villa acumuló 30 en 185. Edinson Cavani, compatriota de Merentiel, alcanzó 28 tantos en sus 81 apariciones con la camiseta azul y oro.

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El delantero uruguayo se posicionó como el quinto máximo artillero del siglo XXI (REUTERS/Rodrigo Valle)

La clasificación también contempla a jugadores que aportaron en el sector ofensivo. Rolando Schiavi logró 27 festejos en 253 partidos, Neri Cardozo llegó a 26 en 187 y Sebastián Battaglia sumó 23 en 253. Jonathan Calleri y Emmanuel Gigliotti registraron la misma cifra, mientras que Mauro Zárate y Nicolás Blandi completan los veinte primeros puestos de esa nómina histórica.

La marca personal de Merentiel llegó mientras su continuidad en Boca ya forma parte de una conversación abierta. El representante Marcelo Tejera afirmó en radio Carve Deportiva de Montevideo que el delantero pretende extender su vínculo por cinco años adicionales. El contrato vigente vence a fines de 2027 y las partes ya iniciaron las tratativas por una mejora de sus condiciones.

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El recorrido del uruguayo en el club comenzó en febrero de 2023, cuando arribó desde Palmeiras a préstamo. La dirigencia xeneize luego ejecutó la opción de compra por una cifra cercana a USD 3 millones, desde entonces, Merentiel reunió 184 partidos, 64 goles y 19 asistencias con Boca.