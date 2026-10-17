Política

Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

El Presidente continúa enfocándose en lo que ocurre afuera de la Argentina y delega las tareas domésticas en su hermana Karina. Su agenda en Europa, mientras en Buenos Aires el oficialismo buscará obtener otro triunfo en el Congreso

Milei continúa concentrado en el plano internacional (REUTERS/Tierney L. Cross)
Milei continúa concentrado en el plano internacional (REUTERS/Tierney L. Cross)
Guardar

Mientras en Buenos Aires el oficialismo lograba este jueves desactivar la sesión en el Congreso en la que la oposición buscaba derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente Javier Milei se encontraba en Washington exponiendo en eventos con dirigentes de derecha y ratificando su apoyo a Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones en Brasil. Esta semana, cuando en la Cámara de Diputados se realice lo que el propio Gobierno considera que va a ser “la sesión más larga de la historia de la Cámara de Diputados”, el líder libertario estará en España, justo en la antesala de los comicios adelantados en los que se definirá al próximo mandatario de ese país.

El jefe de Estado argentino estará poco menos de 96 horas en territorio nacional antes de volver a partir al exterior, en el marco de las giras que viene encabezado para posicionarse como uno de los referentes políticos de la región en medio de los cambios de signo político que se están registrando en todo el mundo.

PUBLICIDAD

Si bien la agenda todavía se estaba terminando, Milei tiene previsto despegar rumbo a Madrid el lunes por la noche, después de participar durante la mañana en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La Casa Rosada todavía no terminó de confirmar la agenda en la capital española, aunque en el Gobierno daban por muy probable un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes europeas con las que el jefe de Estado mantiene una relación más fluida.

PUBLICIDAD

Milei volvería a reunirse con Ayuso (Europa Press)
Milei volvería a reunirse con Ayuso (Europa Press)

También había expectativa por una posible reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien competirá por la Presidencia del gobierno español en las elecciones adelantadas del 29 de noviembre.

La visita del libertario a Madrid se da en un momento de máxima tensión para la administración de Pedro Sánchez, quien tuvo que llamar a comicios antes de tiempo tras una serie de protestas masivas.

Abascal encabezará el martes a las 19:00 un acto partidario en Ponferrada, en la plaza Mayor y frente al ayuntamiento de ese municipio del norte español, pero Milei no tenía previsto trasladarse para participar de esa actividad.

El dirigente de Vox continuará entre el miércoles y el jueves con una serie de conferencias de prensa, de las que tampoco estaba prevista la presencia del Presidente argentino.

La expectativa oficial estaba puesta, en cambio, en los contactos que Milei pueda mantener en Madrid con dirigentes y empresarios, luego de una nueva visita a los Estados Unidos que incluyó actividades políticas y reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano.

En Washington, el mandatario volvió a mostrarse en un evento junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en una señal más de respaldo a los espacios de derecha de América Latina.

Vamos a sacar a patadas al dictador comunista”, exclamó en esa oportunidad el libertario, que se involucra cada vez de manera más directa en los procesos de la región, al referirse a Lula da Silva.

La Casa Rosada considera que esos apoyos, que en algunos casos derivaron posteriormente en victorias electorales, forman parte de una estrategia que fortalece la proyección internacional del libertario.

Milei con Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Tierney L. Cross)
Milei con Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Tierney L. Cross)

Milei ya expresó públicamente su acompañamiento a candidatos y dirigentes de ese sector en Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región. El vínculo con Abascal y con Ayuso se inscribe en esa misma línea, en momentos en que España se encamina hacia una campaña electoral anticipada.

El viaje del Presidente coincidirá con la sesión convocada en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre, que en el oficialismo anticipan que podría ser una de las más extensas de la historia reciente del cuerpo, con una duración cercana a las 24 horas.

Después de conseguir que la oposición no lograra quórum para debatir este jueves la derogación del DNU 70/2023, La Libertad Avanza buscará ordenar su propia agenda legislativa con iniciativas que apuntan a responder a los reclamos de los bloques aliados.

Una vez más, si bien seguirá los acontecimientos desde Europa, el mandatario dejará las negociaciones políticas en manos de los integrantes de la cúpula libertaria que ya vienen conversando con los otros espacios.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, escribió el titular de la Cámara baja, Martín Menem cuando se confirmó que la oposición no había alcanzado el quórum.

Entre los proyectos previstos para el miércoles, en tanto, figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina.

Además, el oficialismo pretende llevar al recinto el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros como concesión para los aliados.

Manuel Adorni en Congreso - Martín Menem
El oficialismo tendrá un nuevo desafío en Diputados (RSFotos)

La medida, que fue autorizada por Menem luego de varias presiones, apunta a preservar el DNU 70, después de que la Corte Suprema reabriera la discusión sobre la Ley de Tierras.

La agenda también incluiría las propuestas oficiales sobre discapacidad y morosidad o endeudamiento familiar, que el Gobierno elaboró como alternativa a los proyectos impulsados por la oposición.

La intención del oficialismo al convocar esa sesión fue, entre otros puntos, ofrecerles a los aliados una vía para acompañar las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros sin tener que votar la derogación completa del mega decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión.

Con Milei fuera del país, la negociación política quedará nuevamente en manos de Santilli, los Menem y el resto de la mesa política, que se reuniría el martes nuevamente.

El jefe de Gabinete recibió este jueves al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una ronda de contactos con mandatarios provinciales que busca asegurar apoyos para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.

Ambas iniciativas dependen de los mismos bloques dialoguistas que resultaron determinantes para impedir que la oposición reuniera el número necesario para abrir la sesión de este jueves.

En paralelo, el martes también se retomarán las conversaciones con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con quienes el Gobierno no se reúne desde el 24 de septiembre.

El encuentro se da después de casi un mes de diferencias por la discusión sobre discapacidad, la falta de coordinación parlamentaria y las negociaciones electorales de cara a 2027.

A pesar de esas tensiones, el PRO decidió no participar de la sesión opositora de la semana pasada y fue uno de los factores que le permitió al oficialismo proteger el DNU 70.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEspañaEstados UnidosBrasilGiraSantiago AbascalIsabel Díaz AyusoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

La senadora presentó un proyecto con nueve requerimientos contra Ariel Cejas Meliare, a quien cuestionó por sus actuaciones en el cierre del penal porteño. La Justicia rechazó en dos instancias el hábeas corpus colectivo promovido por el organismo

Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

Los vecinos de Allen votarán el 8 de noviembre si Marcelo Román debe continuar al frente del municipio. El jefe comunal está imputado por presunta administración fraudulenta y peculado, y perdió el respaldo de La Libertad Avanza

Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

El dueño de la pyme bloqueada por el gremialista de Camioneros dijo que le preocupa la seguridad de su familia

“Con este fallo se va a empoderar y va a venir de vuelta a mi negocio”, afirmó Ariel Rey sobre Maximiliano Cabaleyro, sindicalista favorecido por un juez de San Nicolás, que hizo sugestivas declaraciones: “Lo volvería a hacer”

El dueño de la pyme bloqueada por el gremialista de Camioneros dijo que le preocupa la seguridad de su familia

Un grupo de gobernadores se encamina a darle los votos al oficialismo para la nueva Ley de Discapacidad

Los representantes de Salta, Formosa, Misiones y San Luis pretenden acordar con el oficialismo y bloquear la continuidad de la emergencia. El jueves se tratará en Diputados. El rechazo de Economía

Un grupo de gobernadores se encamina a darle los votos al oficialismo para la nueva Ley de Discapacidad

“Estamos sufriendo”: Kicillof le respondió a Santilli y criticó a Milei en una cumbre de gobernadores

El gobernador bonaerense apuntó contra la política de infraestructura de la Casa Rosada en un panel del CFI. El jefe de Gabinete se había referidoa una posible vuelta del kirchnerismo. Hablará en el mismo evento

“Estamos sufriendo”: Kicillof le respondió a Santilli y criticó a Milei en una cumbre de gobernadores

DEPORTES

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

El gol de Miguel Merentiel ante Talleres que le permitió igualar una marca histórica de Riquelme en Boca Juniors

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

Boca Juniors venció 2-1 a Talleres y es el único líder de la Tabla Anual antes de visitar a Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana

TELESHOW

MasterChef Junior volvió a la pantalla después de una década con Vero Lozano al frente y un jurado renovado

MasterChef Junior volvió a la pantalla después de una década con Vero Lozano al frente y un jurado renovado

Cómo será el último adiós a Fernando Confessore: "Con amor eterno, te despedimos"

El emotivo gesto del hijo de Julieta Prandi tras la separación de su mamá de Emanuel Ortega

La despedida de Nelson Castro a Fernando Confessore: "Uno se lleva lo que da, y él se lleva mucho"

Barby Silenzi reveló que fue ella quien filtró los escandalosos audios entre Fede Bal y El Polaco: “Minas de primer nivel”

INFOBAE AMÉRICA

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor

Futbolista Carlos Barahona quedó en libertad tras ser detenido por presunta extorsión vinculada a préstamos “gota a gota” en Costa Rica

El doble golpe del hambre y la obesidad en Nicaragua

'Hello, el unplugged': la banda original de Charly García celebra los 30 años del álbum que lo consagró ante el mundo

Bukele descarta liberación de pandilleros y anuncia revisión de casos para colaboradores de estas estructuras criminales