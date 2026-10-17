Kicillof buscará una demostración de fuerza en el Día de la Lealtad, pero el peronismo estará disperso

Kicillof con la vicegobernadora, Verónica Magario y el intendente, Fernando Espinoza

Guardar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este sábado al mediodía un acto por el Día de la Lealtad peronista en el distrito de La Matanza. El encuentro se da en el marco del 81 aniversario de la multitudinaria movilización y reclamo obrero que terminó con la libertad de Juan Domingo Perón en 1945. Kicillof recordará esa fecha en medio de la discusión interna que atraviesa el peronismo y que lo tiene como uno de los protagonistas, en la antesala de la elección del año que viene.

El acto es organizado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y la vicegobernadora, Verónica Magario. Habrá presencia de ministros e intendentes que trabajan en la construcción política -y electoral- del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lanzó Kicillof como rama interna del peronismo con el objetivo de forjar una estructura propia que le permita negociar en igualdad de condiciones con el resto de los actores como el kirchnerismo y el Frente Renovador la estrategia electoral y, en el mediano y largo plazo, la conducción del espacio que hoy tracciona de oposición al gobierno de Javier Milei. También garantizaron la presencia de algunas organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y Somos Barrio de Pie, y referentes gremiales de la CGT y las dos CTA.

PUBLICIDAD

La convocatoria para este sábado es a las 11 de la mañana. Espinoza, anfitrión, será el primer orador. También hablará Magario —una de las vicepresidentas del PJ bonaerense— y luego cerrará el gobernador. Según estiman en La Plata, el Centro de Eventos Culturales y Deportivo Juan Domingo Perón, en González Catán, estará repleto. Apuestan a que el binomio matancero aporte toda su maquinaria al evento. Espinoza adelantó que el encuentro servirá para “levantar más que nunca la cuarta bandera peronista: la bandera de la unidad”.

El flyer del acto en La Matanza

El acto funciona como la celebración oficial realizada por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que preside el gobernador. Se descuenta también la presencia de consejeros partidarios entre los que hay intendentes o ministros provinciales, además de otros dirigentes.

PUBLICIDAD

Kicillof ya mostró sus cartas el mes pasado cuando cerró el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda. Allí, dejó algunas definiciones. Si bien no fue un lanzamiento electoral se le pareció bastante. La frase “cuenten conmigo” quedó resonando en los presentes, pero también en quienes buscan otro camino para la conducción del peronismo. Puntualmente para La Cámpora que, como contó este medio, en las últimas horas profundizó su operativo para que la candidatura del peronismo el año que viene la lleve adelante la expresidenta, Cristina Kirchner. Una postura que se endureció luego de las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario de Kicillof planteó en una entrevista en Cenital que lo que fuera a resolver la ONU con respecto a la situación judicial de Cristina, hoy detenida a 6 años bajo prisión domiciliaria e inhabilitada de por vida para el ejercicio de la función pública, “no es vinculante” a una eventual revisión que pueda llegar a hacer la Corte Suprema de Justicia al fallo que condenó a la expresidenta y no descartó, incluso, una competencia interna.

La discusión sobre el rumbo que debe tomar el peronismo hacia la elección del año que viene es un tema no saldado de momento y su resolución llegará recién en los primeros meses de 2027. En las últimas horas, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y uno de los armadores del MDF, Andrés Larroque, aseguró que el peronismo debe llegar unido al 2027, pero “no amontonado”. El plan, interpretó el ministro, es no repetir la experiencia de gestión y gobierno de lo que fue la presidencia de Alberto Fernández. “Claramente le faltó orden a la fuerza política. No estaba claro el mecanismo de toma de decisiones; había una disociación entre la conducción del Estado y la conducción política”, planteó el dirigente en declaraciones a Canal 8 de Mar del Plata. Larroque es uno de los dirigentes que abona que la conducción debe ser de Kicillof y que esa condición se debe alcanzar luego de una PASO; una instancia que, por ahora, se sostiene pese a que el Gobierno trabaja en la búsqueda de los votos en el Congreso para su eliminación.

PUBLICIDAD

En el Día de la Lealtad, el peronismo mostrará distintas fotos. Al encuentro en La Matanza se le sumará también el acto que el kirchnerismo llevará adelante en San José 1111 en la tarde de este sábado. “Lealtad con Cristina”, plantean desde la organización. Será a las 16 h en la esquina del barrio porteño de Constitución.

En San José 1111 también se celebrará el Día de la Lealtad

Máximo Kirchner no estará. Se encuentra de gira por Chaco. Sus actividades por el Día de la Lealtad serán allí, escoltadas por el senador nacional y ex gobernador, Jorge Capitanich. Recibió la invitación al acto de este sábado en González Catán. Según supo este medio, le envió un mensaje a Magario y se disculpó por no poder asistir.

PUBLICIDAD

Algunos dirigentes estarán en ambos eventos —La Matanza y San José—, como por ejemplo el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín. En su carácter de vicepresidente del PJ bonaerense, estará en Catán; luego, en las primeras horas de la tarde, tendrá una celebración en su distrito junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, que es la titular del PJ lomense, y finalmente asistirá a San José a respaldar a CFK. No será el único dirigente que motorice esta dinámica. Algunos intendentes de la llamada Liga de Intendentes también tendrán más de una celebración este sábado.