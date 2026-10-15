Opinión

El crédito que nadie te cobra

El dinero enviado desde el exterior sirve para afrontar alquileres, medicamentos, alimentos y útiles escolares, sin depender de la capacidad futura de pago de quienes lo reciben en Argentina cada mes

Siluetas de personas caminando por una calle asfaltada junto a un edificio amarillo con un cartel que dice ENVÍOS DE DINERO.
Para muchas familias, las remesas son parte de su economía cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un jueves a la tarde, en un local de pagos de un barrio de Buenos Aires, transcurre una escena cotidiana que habla mucho sobre la economía de las familias. Dos personas hacen la misma fila. Una viene a cobrar el dinero que le envió su hijo desde España, una rutina que repite mensualmente desde hace tres años. La otra viene a refinanciar una deuda que ya no puede pagar.

Las dos salieron del local con dinero en el bolsillo. Pero solo una se fue sin una cuota que pagar el mes siguiente.

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Esa diferencia ayuda a entender qué lugar pueden ocupar hoy las remesas. En un contexto en el que el acceso al crédito y la capacidad de las familias para afrontar sus deudas son temas cada vez más relevantes, el dinero que llega desde el exterior tiene una característica particular: ayuda a resolver necesidades concretas sin generar una nueva obligación financiera, solo una obligación moral. El Banco Central viene registrando niveles elevados de irregularidad en el financiamiento de las familias, lo que muestra la importancia que tiene para los hogares administrar con cuidado sus compromisos de pago.

Las remesas personales forman parte de los flujos económicos que recibe la Argentina, aunque su peso sobre el PBI es menor que en otros países de la región

En nuestra compañía nos hacemos una pregunta todos los días porque la vemos en cada mostrador: ¿qué son, en definitiva, las remesas?

La respuesta más inmediata es que son ayuda familiar. Y lo son. Pero también pueden entenderse como una forma de ingreso que llega desde otro país y que permite afrontar gastos cotidianos: el alquiler, los medicamentos, un regalo especial, los alimentos, los útiles escolares o cualquier otra necesidad de una familia.

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Hay una diferencia fundamental con un préstamo: ese dinero no se devuelve. No genera una cuota, no implica asumir una nueva deuda y no depende de la capacidad futura de pago de quien lo recibe.

Por eso, las remesas tienen una importancia que va más allá de la operación financiera. Para muchas familias, son parte de su economía cotidiana. Y para quienes viven fuera del país, son una manera concreta de seguir acompañando a sus familias a la distancia. Los datos del Banco Mundial muestran que las remesas personales forman parte de los flujos económicos que recibe la Argentina, aunque su peso sobre el PBI es menor que en otros países de la región.

Las remesas tienen una importancia que va más allá de la operación financiera

Si aceptamos esa realidad, entonces también tenemos que preguntarnos cómo hacer que ese dinero llegue de la manera más simple, rápida, segura y accesible posible.

En nuestra compañía queremos hacer nuestra parte y trabajamos para que las remesas tengan menos costo y sean más eficientes como industria. Cada peso que una persona puede ahorrar en el envío es un peso más que puede llegar a destino y ser utilizado por una familia. Mejorar la experiencia, reducir fricciones y facilitar el acceso a estos servicios no es solamente una cuestión tecnológica o comercial: tiene un impacto concreto en quienes dependen de ese dinero.

Volvamos a aquella fila del local de pagos.

La persona que esperaba la remesa de su hijo no estaba recibiendo simplemente una transferencia de dinero. Estaba recibiendo el resultado de muchas horas de trabajo de alguien que vive a miles de kilómetros de distancia. Alguien que también tiene sus propios gastos, necesidades y proyectos, pero que probablemente los relega y decide destinar todos los meses una parte de lo que genera a su familia.

Cada peso que una persona puede ahorrar en el envío es un peso más que puede llegar a destino y ser utilizado por una familia

Del otro lado hay alguien que recibe ese dinero porque lo necesita. Porque el salario no siempre alcanza, porque hay un gasto inesperado, porque hay medicamentos que comprar, un alquiler que pagar o simplemente porque hay meses en los que llegar a fin de mes cuesta más.

Por eso, detrás de cada remesa hay mucho más que dinero. Hay esfuerzo, responsabilidad, distancia y también un vínculo que se sostiene a pesar de los kilómetros.

Quien envía no manda solamente lo que le sobra. Muchas veces resigna parte de su propio consumo para ayudar a los suyos. Y quien recibe no recibe simplemente una suma: recibe tranquilidad, respaldo y la certeza de que alguien, desde lejos, sigue estando presente.

Quizás esa sea la mejor manera de entender qué representan las remesas. No son solamente un movimiento de dinero entre dos países. Son una forma de acompañar. De estar cerca cuando no se puede estar físicamente. Y detrás de cada envío hay una historia de esfuerzo de quien lo manda y, del otro lado, una gratitud que muchas veces no alcanza a expresarse con palabras.

El autor es Gerente General de Western Union Argentina

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