Saber usar IA con criterio: la habilidad que redefine el mercado laboral

El desafío actual de las empresas y los trabajadores no es la falta de acceso a la tecnología sino la brecha de educación y acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A principios del siglo XXI, saber usar una planilla de cálculo o navegar por internet se consideraba un diferencial competitivo en el currículum. Con el tiempo, esa distinción desapareció: pasó a ser un requisito básico. Hoy estamos presenciando un cambio cultural y profesional idéntico, pero a una velocidad exponencial. La inteligencia artificial ha dejado de ser una simple “herramienta de software” a la que recurrimos puntualmente para convertirse en una habilidad cognitiva y estratégica fundamental.

Tratar a la IA como un simple software —un bot al que le hacemos una consulta aislada cuando nos acordamos— es un error de diagnóstico. Las herramientas se abren y se cierran; las habilidades se integran a la forma de pensar, priorizar y resolver problemas.

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Estamos presenciando un cambio cultural y profesional idéntico, pero a una velocidad exponencial

Decir que la IA es una habilidad significa que requiere mucho más que saber apretar un botón. Implica desarrollar un criterio crítico: saber cuándo confiar en la respuesta de un modelo, cómo validar la información y de qué manera evitar los sesgos o las “alucinaciones” de los sistemas. También requiere un pensamiento estructurado, que es la capacidad de descomponer problemas complejos, formular las preguntas adecuadas y guiar a la tecnología hacia un resultado valioso y finalmente la adaptabilidad continua ya que la tecnología cambia mes a mes, la clave es aprender a incorporar una mentalidad de colaboración con IA.

Y por sobre todos esos puntos, es crucial para las empresas focalizar en el Shadow AI: cuando los empleados de una organización utilizan sus cuentas personales para analizar información, preparar informes o procesar documentación sin una política corporativa que alerte y prevenga la divulgación de información sensible del negocio. Por todo ello, trabajar no solo en educar skills sino en un criterio integral de cómo opera la IA resulta por tanto imperativo para la realidad de las organizaciones hoy.

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Un profesional no compite contra la inteligencia artificial, sino contra otro profesional que sabe integrarla con criterio en su flujo de trabajo diario. Por ejemplo, una persona que prepara un informe de ventas: además de pedirle a la IA que resuma una planilla, necesita definir qué quiere analizar, darle contexto del negocio y verificar los cálculos. Su experiencia le permite interpretar los resultados y decidir qué recomendar.

Es crucial para las empresas focalizar en el Shadow AI: cuando los empleados utilizan sus cuentas personales para analizar información, preparar informes o procesar documentación

El desafío actual de las empresas y los trabajadores no es la falta de acceso a la tecnología sino la brecha de educación y acompañamiento. Contar con la herramienta no garantiza saber qué hacer con ella en el trabajo real.

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Aprender IA no es un evento único, sino un proceso continuo de práctica y mentoría. La educación en este campo debe humanizarse: las máquinas aportan la capacidad de procesamiento, pero las personas aportan el contexto, la ética y el sentido estratégico. Acercar la inteligencia artificial al ecosistema laboral requiere una metodología sólida, pedagogía y un fuerte componente humano.

Las organizaciones que entiendan la inteligencia artificial como una habilidad para desarrollar en sus equipos —y no solo como una licencia de software para comprar— serán las que lideren los próximos años. La alfabetización digital ya no se mide en cuántas aplicaciones sabemos usar, sino en nuestra capacidad para pensar en conjunto con sistemas inteligentes.

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Educar en IA es, en última instancia, educar en autonomía, eficiencia y creatividad. No se trata de reemplazar el talento humano, sino de potenciarlo.

La autora es fundadora de Krew Hub