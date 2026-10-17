El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

El peleador argentino Emiliano Sordi derrotó por paliza al inglés Abraham Bably durante un evento de la Professional Fighters League (PFL) de artes marciales mixtas

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El argentino Emiliano Sordi tuvo un regreso triunfal a la jaula en la Professional Fighters League (PFL) de artes marciales mixtas con una demoledora victoria por nocaut ante el británico Abraham Bably. Luego de haber conquistado el título semipesado de la organización en 2019, el cordobés se dio el gusto de volver a ganar una pelea tras cinco años con una actuación sobresaliente en el Wintrust Arena de Chicago, Estados Unidos.

La contienda se resolvió por la vía rápida, con un Sordi dominante en el octágono. El argentino acorraló a Bably y una vez que logró tumbarlo comenzó a aplicarle una combinación de golpes y patadas que determinaron el KO en el segundo round, cuando el reloj indicaba que restaban 1:47 para el final del asalto. El árbitro detuvo la pelea ante la paliza del peleador cordobés de 35 años.

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Una vez consumada la victoria, Sordi dijo: “Me siento genial. Me preparé a fondo para esta pelea. Dediqué toda mi atención durante los últimos dos meses únicamente a este momento. Para que vean de lo que somos capaces. Sé que podemos hacerlo. Así que quiero seguir haciéndolo, sin duda”. Luego, agregó: “Soy un luchador, peleo de verdad, así que quiero darle puñetazos en la cara a mis rivales. En cualquier parte, pero si me meto en problemas, al cien por ciento lo voy a tirar al suelo. Pero si veo que puedo, puedo darle un puñetazo en la cara”.

Sobre su futuro inmediato, Sordi dijo que probablemente regrese a su país en los próximos días. “Me voy a tomar un mes de descanso; tal vez regrese a Argentina para... para comer un buen pedazo de carne. Pero voy a seguir entrenando. Si necesitas a alguien de peso pesado, avísame solo un día antes. Para peso semipesado, tres o cuatro semanas; solo mi peso”, completó el ganador.

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Emiliano Sordi tiene un récord de 26 victorias, 14 derrotas y un empate (@emiliano.sordi)

El cordobés acumula 27 victorias, 14 derrotas y un empate, con 19 triunfos por nocaut o nocaut técnico, siete por sumisión y dos por decisión. Su recorrido comenzó en septiembre de 2009, cuando perdió por estrangulación triangular de brazo ante Roberto Pastuch, antes de recuperarse con una sumisión frente a Diego Palau.

El punto más alto de Emiliano Sordi llegó en la temporada 2019 de la Professional Fighters League, cuando se colocó en la cima de la división semipesada. El 31 de diciembre derrotó al estadounidense Jordan Johnson, expeleador de UFC, por nocaut en el primer asalto de la final y se quedó con el cinturón junto a un premio de USD 1 millón.

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La definición se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York. Sordi, conocido como He-Man, sometió a Johnson a una secuencia de golpes en el suelo que llevó al árbitro a detener el combate. Su campaña incluyó cinco triunfos y cinco definiciones antes del límite. En el torneo venció por nocaut técnico a Vinny Magalhães, noqueó a Bozigit Ataev, derrotó por nocaut técnico al neozelandés Sigi Pesaleli y volvió a imponerse sobre Ataev, esta vez por sumisión.

La jornada de playoffs tuvo una exigencia adicional: Sordi ganó dos peleas con cuatro horas de diferencia. Primero superó a Pesaleli en los cuartos de final disputados en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas y luego se tomó revancha de Ataev, quien lo había noqueado dos meses antes.

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Otro de los momentos más reconocidos del cordobés llegó en en enero de 2020, cuando tenía 28 años, el peleador se refirió en redes sociales al destino del dinero obtenido en el torneo: “No voy a ser tan boludo de llevar un dólar para Argentina, jajaja”.

La PFL fue creada en 2012 y organiza temporadas regulares, playoffs y finales con un sistema de puntos. Las victorias entregan tres puntos, los empates suman uno y las definiciones en los primeros asaltos reciben unidades adicionales: tres en el primero, dos en el segundo y una en el tercero. El formato permitió que los competidores buscaran un campeonato anual mediante una serie de combates, en lugar de participar únicamente en peleas pactadas de manera individual.

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De Bellator al regreso por los cinturones regionales

Emiliano Sordi obtuvo el cinturón en la división semipesada de la PFL en 2019 (@emiliano.sordi)

Antes de su consagración en la PFL, Sordi compitió en Bellator MMA entre 2014 y 2016. Debutó con una victoria por guillotina sobre Bubba McDaniel, pero luego perdió ante A. J. Matthews por detención de su esquina y frente a Gregory Babene, también por guillotina. En ese período derrotó a Fernando di Pierro y, después de salir de Bellator, volvió a vencer a Jackson Mora y a Douglas Rakchal, a quien superó por nocaut técnico. En junio de 2018 participó en el Dana White’s Contender Series (paso previo al UFC), donde Ryan Spann lo sometió en 26 segundos.

Dos meses después inició su trayecto en la PFL con un nocaut sobre Jason Butcher a los 16 segundos. Luego perdió ante Ataev, rival al que derrotaría dos veces durante la campaña que lo llevó al título. Su etapa previa también incluyó victorias en 2011 ante Ricardo Pecanha, Lautaro Jáuregui Lorda, César Verón, Pablo Álvarez y Bruno Cappelozza. Ese año sufrió una derrota por decisión ante Willians Santos.

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En 2012 sumó triunfos frente a Fabiano Capoani, Jackson Mora e Iván Galaz, aunque cayó ante Kleber Silva y Kaue Dudus. En el circuito sudamericano consiguió nocauts contra Pedro Galiza, Vander Carlini y Alexandre Oliveira. Tras la cancelación de la temporada 2020, Sordi regresó a la PFL en 2021 con una victoria por decisión unánime frente a Chris Camozzi. Luego empató con Dan Spohn y perdió por decisión ante Antônio Carlos Júnior en los playoffs.

En 2022 sufrió derrotas por nocaut técnico frente a Cory Hendricks y Delan Monte. Más tarde perdió ante Asylzhan Bakhytzhanuly y Diyar Nurgozhay en UAE Warriors, con una victoria por decisión sobre Markus Pérez en bare-knuckle MMA, la modalidad de artes marciales mixtas sin guantes.

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En agosto de 2024, el cordobés noqueó a Hugo Lezama en Buenos Aires y obtuvo el cinturón semipesado vacante de Fusion Fighting Championship. Después venció por nocaut a Marcos Brigagão y sometió a Tom Breese con una estrangulación trasera. Su combate más reciente registrado fue una derrota por nocaut técnico ante Simeon Powell, el 2 de mayo de 2026.