Malvinas: un nuevo escenario jurídico y diplomático

Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas y pidió negociar una solución pacífica en la Resolución 2065 (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Las recientes decisiones del Gobierno argentino, el avance de la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur y las señales provenientes de Estados Unidos vuelven a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda internacional. El fenómeno comprende tres dimensiones a tener en cuenta: el derecho, la diplomacia y las instituciones.

En los últimos días convergieron una serie de circunstancias que justifican observar con atención el desarrollo de los acontecimientos: el avance de proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos en las áreas circundantes a las islas, nuevas medidas adoptadas por el Gobierno argentino, la respuesta del Reino Unido y determinadas manifestaciones provenientes de los Estados Unidos respecto de su posición tradicional en el conflicto.

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Desde una perspectiva jurídica e institucional, resulta conveniente analizar estos acontecimientos con prudencia. La cuestión Malvinas posee una dimensión histórica que constituye una política de Estado expresamente incorporada a la Constitución Nacional.

Precisamente, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Argentina establece que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

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Ese marco constitucional fija dos elementos centrales: continuidad del reclamo de soberanía y utilización de medios pacíficos.

Una controversia reconocida internacionalmente

Desde el punto de vista del derecho internacional, uno de los aspectos fundamentales consiste en recordar que Naciones Unidas ha reconocido históricamente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

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La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, constituye uno de los principales antecedentes de esa posición. Allí se invitó a ambos gobiernos a continuar las negociaciones destinadas a encontrar una solución pacífica al problema.

A lo largo de las décadas posteriores se sucedieron nuevas resoluciones y pronunciamientos internacionales que mantuvieron vigente la cuestión.

Esto significa que la comunidad internacional reconoce la existencia de una controversia que permanece pendiente de solución.

También adquiere importancia la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se desarrollara el proceso de negociación recomendado internacionalmente.

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Precisamente en este punto aparece uno de los principales debates actuales.

Los recursos naturales y el nuevo escenario

La Argentina considera ilegales las actividades hidrocarburíferas en Malvinas realizadas sin autorización nacional y anunció herramientas administrativas, económicas, diplomáticas y penales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explotación de hidrocarburos en las áreas vinculadas con las Islas Malvinas ha adquirido una dimensión económica y estratégica considerable.

El desarrollo de proyectos destinados a la extracción de petróleo en el Atlántico Sur, introduce un elemento particularmente sensible en la controversia. Para la Argentina, las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de las autoridades nacionales representan una explotación unilateral de recursos naturales correspondientes a un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa.

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La novedad actual reside fundamentalmente en la magnitud económica que podrían alcanzar esos proyectos. La explotación efectiva de recursos naturales produce consecuencias materiales, económicas y patrimoniales que pueden proyectarse durante décadas.

Las nuevas medidas del Gobierno argentino

El Gobierno nacional anunció recientemente una serie de medidas destinadas a fortalecer los instrumentos jurídicos disponibles frente a las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales.

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La estrategia contempla herramientas administrativas, económicas, diplomáticas y, eventualmente, penales.

Dentro de ese contexto se inscribe el Decreto 868/2026, mediante el cual se reforzaron los mecanismos administrativos vinculados con la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones respecto de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos desarrolladas sin autorización argentina en determinadas áreas marítimas.

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Desde el punto de vista institucional, resulta importante mencionar los distintos niveles de actuación estatal.

Por un lado, se encuentran las sanciones administrativas que puede imponer la Administración dentro de las competencias otorgadas por la legislación vigente. Por el otro, la eventual responsabilidad penal de personas físicas.

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En este escenario, entra en juego también la eventual utilización del régimen de juicio en ausencia respecto de personas vinculadas con determinadas actividades realizadas en las islas. El juicio en ausencia constituye una herramienta dentro del proceso penal y fue instaurada en nuestro ordenamiento jurídico por ley 27.784, sancionada en 2025. (Boletín Oficial el 7 de marzo de 2025 y entró en vigencia diez días después).

La ley incorporó el juicio en ausencia tanto al Código Procesal Penal de la Nación como al Código Procesal Penal Federal.

El factor Estados Unidos

Otro acontecimiento reciente fue la manifestación del presidente estadounidense Donald Trump respecto de una posible revisión de la posición de Estados Unidos frente a la cuestión Malvinas. La declaración tiene una gran relevancia a nivel diplomático.

Una eventual revisión de posición puede comprender distintos escenarios, que impactarían directamente en la situación y en el plano internacional.

Derecho, diplomacia e instituciones

La cuestión Malvinas involucra elementos históricos, emocionales, jurídicos, económicos y geopolíticos de suma complejidad.

La causa de Malvinas posee una característica particular dentro del sistema constitucional argentino: el reclamo está expresamente incorporado a la Constitución Nacional.

Los acontecimientos recientes parecen indicar el comienzo de una etapa de mayor actividad alrededor de la cuestión.

La explotación de recursos naturales, las nuevas medidas argentinas, y las señales provenientes de Washington configuran un escenario que deberá seguirse con atención.

Frente a esa realidad, el derecho ofrece un marco especialmente valioso.

Más de cuatro décadas después del conflicto armado de 1982, la principal fortaleza institucional de la posición argentina reside en sostener su reclamo dentro de los mecanismos previstos por la Constitución, el derecho internacional y los principios de solución pacífica de las controversias.

En una cuestión atravesada inevitablemente por la historia y la sensibilidad nacional, la persistencia jurídica y diplomática constituyen el camino que expresamente adoptó la República Argentina.