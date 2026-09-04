Cibercrimen, ludopatía infantil y banca subterránea

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El crimen organizado ya no necesita desplazar camiones blindados repletos de dinero para reciclar sus ganancias de origen ilícito; la transformación digital del delito ha erigido un mercado financiero paralelo y transfronterizo donde la velocidad algorítmica y la descentralización actúan como un velo casi impenetrable. En este escenario, las fases clásicas del blanqueo de capitales —colocación, estratificación e integración— se ejecutan mediante secuencias informáticas automatizadas, contratos inteligentes en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y redes opacas de billeteras virtuales.

El primer escalón de este mecanismo, la colocación, se nutre del dinero en efectivo que generan actividades como el narcotráfico, la extorsión o la trata de personas. Ese capital físico es volcado a la economía digital mediante compras fraccionadas en plataformas entre pares (Peer-to-Peer o P2P), intermediarios informales – Over the Counter - (OTC) o billeteras que operan al margen de los controles bancarios. Acto seguido, la fase de estratificación despliega una ingeniería financiera compleja, esto es, a través de cadenas como el peeling chains que fragmenta un saldo masivo en miles de microtransacciones, intercambios cruzados entre distintas cadenas de bloques (cross-chain swaps), y el paso de fondos por servicios de mezclado (mixers) diseñados para volatilizar la trazabilidad del dinero.

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En el centro de esta arquitectura destaca la articulación entre los carteles de la droga y las Organizaciones Chinas de Lavado de Dinero (Chinese Money Laundering Organizations o CMLO). Esta alianza opera como una red de banca subterránea basada en transferencias espejo y el uso masivo de activos digitales, de forma predilecta la moneda estable Tether (USDT - es una moneda digital diseñada para mantener un valor constante de uno a uno con el dólar estadounidense) sobre la red TRON. Los courier de las redes de lavado chinas, recolectan los dólares en efectivo de las calles y los venden a ciudadanos o empresarios asiáticos interesados en evadir los rígidos controles de divisas de su país. Para saldar la deuda con los jefes narcos en América Latina, la red de lavado adquiere millones de USDT (Tether) y los transfiere a direcciones de criptomonedas no custodiadas. El proceso concluye con la captación de entidades de tecnología financiera (fintechs) e instituciones de pago digital irregulares. Al cooptar licencias operativas o constituir entidades financieras fantasma, las organizaciones delictivas logran inyectar el capital filtrado directamente en el circuito económico formal. Este esquema se potencia mediante el uso de inteligencia artificial generativa, empleada para confeccionar identidades sintéticas y falsificaciones profundas (deepfakes) capaces de burlar las pruebas biológicas de los sistemas de verificación de identidad (Know Your Customer o KYC) en las plataformas de cambio mundiales.

La cartografía global de la delincuencia transnacional

La evidencia volcada en expedientes judiciales e investigaciones internacionales confirma que las mayores estructuras criminales del planeta han migrado sustancialmente sus operaciones financieras al ciberespacio. En América del Norte y Central, el Cártel de Sinaloa expuso la magnitud de este modelo a través del caso Fortune Runner, instruido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En esta causa, una red liderada por Edgar Joel Martínez-Reyes canalizó más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de fentanilo y metanfetaminas en Los Ángeles utilizando depósitos estructurados, comercio internacional ficticio y la transferencia sistemática de Tether mediante células financieras chinas; paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó las direcciones de criptomonedas vinculadas a la facción de la red narco criminal de estructura compleja conocida como Los Chapitos, donde operadores como Jesús Alonso Aispuro Félix, movilizaban millones de dólares digitales hacia las cúpulas del cartel.

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La ramificación transcontinental quedó en evidencia cuando las autoridades de Camboya incautaron cerca de 7 millones de dólares en criptoactivos en el marco de un operativo conjunto contra células del Cártel de Sinaloa, articuladas con conglomerados delictivos asiáticos. En Sudamérica, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil llevó esta estrategia a un nivel de sofisticación institucional nunca visto. Mediante las operaciones Carbono Oculto y Fluxo Oculto, la justicia de San Pablo y la Policía Federal desmantelaron una red que infiltró e instaló bancos piratas y entidades de pago fintech no autorizadas por el Banco Central. A través de estos canales de pago digital, el PCC lavó miles de millones de reales provenientes de la adulteración de combustibles y de actividades vinculadas al narcotráfico, distribuyendo los fondos en empresas pantalla e invirtiendo masivamente en activos criptográficos. “El dinero era disgregado en cientos de cuentas bancarias y convertido rápidamente a criptomonedas a través de mercados P2P para su remisión al extranjero.”

En paralelo, la banda venezolana Tren de Aragua ha expandido su huella en países como Chile, donde investigaciones judiciales descubrieron el procesamiento de más de 13,5 millones de dólares derivados de secuestros, extorsiones y trata de personas.

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A nivel global, las organizaciones criminales cibernéticas que operan bajo el modelo de ransomware-as-a-service (RaaS), como el grupo Lockbit, han transformado la extorsión en una industria multinacional.

Antes de que la operación Cronos golpeara su infraestructura principal, Lockbit extorsionó a más de 2.500 entidades públicas y privadas, recaudando más de 500 millones de dólares en rescates pagados en Bitcoin y Monero - (XMR) es una criptomoneda descentralizada de código abierto lanzada en 2014 que prioriza de forma absoluta la privacidad y el anonimato de sus usuarios-. Sus cabecillas empleaban cadenas de pelado (peel chain) y plataformas de cambio sin controles -KYC- para disimular las ganancias. Un patrón similar se observa con el grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, el cual canalizó más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos sustraídos de protocolos DeFi a través del mezclador de contratos inteligentes Tornado Cash, destinando esos recursos a financiar programas de armamento y eludir sanciones multinacionales.

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“La rápida expansión del ciberlavado no solo constituye un desafío policial; representa una amenaza directa a la gobernanza democrática y a la estabilidad social de América Latina, pues las características socioeconómicas de la región actúan como un terreno fértil que las organizaciones criminales, explotan de manera metódica.”

Uno de los principales factores de vulnerabilidad radica en la asimetría regulatoria e institucional. A pesar de los esfuerzos promovidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para hacer cumplir la Recomendación 15 sobre activos virtuales, la aplicación efectiva de la norma conocida como Travel Rule —que exige identificar a los generadores y beneficiarios de cada transacción— sigue siendo sumamente dispar entre los países de la región, permitiendo esta falta de homogeneidad actuarial, que los grupos transnacionales operen entre distintas jurisdicciones, instalando sus nodos funcionales en aquellos países que ofrecen menores capacidades de fiscalización tecnológica.

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A esto se suma la elevada tasa de informalidad económica que atraviesa a las sociedades latinoamericanas. El uso masivo de medios de pago electrónicos y plataformas P2P sin una educación financiera o digital sólida, facilita que las organizaciones delictivas mimeticen sus operaciones ilegales entre millones de microtransacciones cotidianas. “El flujo constante e inmediato de liquidez limpia que el ciberlavado proporciona a las cúpulas delictivas, fortalece su capacidad financiera para adquirir armamento militar, financiar redes territoriales y disputar el monopolio de la fuerza al propio Estado.”

El impacto sobre la institucionalidad democrática es grave, ya que la inmensa masa de recursos lavados permite a estas estructuras desplegar estrategias de cooptación y fomento de la corrupción a gran escala, compra de voluntades en fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios políticos. Asimismo, la irrupción de estos capitales ilícitos en la economía formal distorsiona los precios en sectores estratégicos como el mercado inmobiliario o el comercio minorista, generando una competencia desleal para los actores económicos legítimos, destruyendo de manera complementaria la base tributaria de los Estados.

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Argentina en la mira - la radiografía de las grietas normativas

En el escenario argentino, a pesar de las recientes reformas legislativas introducidas por la Ley 27.739 y la consecuente creación del registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV), persisten vacíos legales, lagunas procesales y limitaciones estructurales que, potencialmente, pueden ser aprovechados por organizaciones criminales de distinto tipo.

La primera gran brecha reside en la imposibilidad práctica de fiscalizar el mercado entre particulares (Peer-to-Peer) y las billeteras de autocustodia (unhosted wallets). La normativa vigente exige a las plataformas de intercambio centralizadas radicadas en el país que implementen protocolos KYC -Know Your Customer, conozca su Cliente- y reporten operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); sin embargo, cuando las transacciones ocurren de manera descentralizada o a través de billeteras privadas donde el usuario posee el control exclusivo de sus llaves criptográficas, la capacidad de supervisión estatal se diluye casi por completo.

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“Los ciberdelincuentes explotan esta brecha de vulnerabilidad transfiriendo fondos provenientes de estafas bancarias hacia traders P2P para adquirir monedas estables (USDT) en minutos, logrando retirar el dinero del circuito financiero supervisado antes de que se emita la primera alerta administrativa.”

El segundo pilar de vulnerabilidad es la desactualización del Código Penal sustantivo. La legislación argentina carece de tipos penales específicos y autónomos que sancionen modalidades delictivas contemporáneas como el phishing, la distribución de ransomware, la provisión de infraestructura para ciberataques o el uso de falsificaciones profundas creadas por inteligencia artificial para la suplantación de identidad. Ante esta omisión, los fiscales e investigadores se ven obligados a encuadrar estas complejas maniobras dentro de figuras jurídicas tradicionales como la estafa genérica (Art. 172 del Código Penal) o el daño informático (Art. 183 del Código Penal). Esta rigidez legal desencadena constantes conflictos de competencia, dilaciones procesales y dificultades para fundamentar imputaciones por crimen organizado o lavado de activos en términos del Artículo 303 del Código Penal.

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A nivel procesal, la falta de un régimen unificado sobre la evidencia digital entorpece las investigaciones judiciales. Los códigos de procedimiento vigentes en la mayoría de las jurisdicciones del país no contemplan protocolos claros y expeditos para la preservación de pruebas informáticas, la incautación de activos virtuales ni el congelamiento preventivo e inmediato de billeteras criptográficas en la cadena de bloques (blockchain). La tramitación de requerimientos a empresas tecnológicas con sede en el exterior mediante exhortos internacionales choca de frente con la inmediatez de la tecnología blockchain, permitiendo que los fondos sean dispersados a través de mezcladores (mixers) mucho antes de que las autoridades argentinas lleguen a obtener una providencia precautoria.

A esto se le suma la proliferación indocumentada de las llamadas cuentas mula. Si bien los bancos y las fintech aplican validaciones de identidad, no existe una base de datos unificada en tiempo real que permita identificar patrones anómalos de apertura masiva de cuentas bancarias o virtuales; la ausencia de un marco penal que sancione con severidad a quienes ceden, alquilan o venden sus perfiles financieros facilita la creación de redes de contención compuestas por cientos de cuentas de paso que fragmentan el dinero ilícito en capas indetectables. Finalmente, la imposibilidad de aplicar sanciones efectivas a proveedores de servicios de activos virtuales del exterior que operan con residentes argentinos sin fijar domicilio ni representación en el país, genera una asimetría que favorece la fuga y el blanqueo de divisas fuera del alcance de la UIF.

La trampa de los casinos ilegales y las billeteras sin control

En el cruce entre la informalidad financiera, los vacíos normativos y el avance de la delincuencia digital, se ha consolidado un fenómeno socio-delictivo que afecta de manera directa a la estructura familiar básica, esto es, la expansión acelerada de los casinos de juego online clandestinos y su penetración en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

A diferencia de los sitios autorizados que utilizan el dominio oficial .bet.ar y aplican filtros de validación de identidad para impedir el acceso a menores, las plataformas de apuestas ilegales operan bajo dominios genéricos .com o mediante enlaces directos distribuidos de forma masiva a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Estos casinos clandestinos carecen de cualquier sistema de verificación de edad (Know Your Customer) o política de juego responsable. Cualquier usuario que posea un teléfono inteligente y acceso a una billetera virtual puede comenzar a apostar en cuestión de segundos, sin necesidad de presentar un documento de identidad o acreditar la mayoría legal de edad.

El atractivo visual de estas plataformas, diseñado bajo la lógica de la gamificación y alimentado por agresivas campañas de publicidad en redes sociales como Instagram o TikTok, convierte al teléfono móvil en un casino encubierto disponible las 24 horas; para financiar las partidas, la economía informal del juego ilegal ha establecido un canal fluido basado en las transferencias electrónicas a través de claves virtuales uniformes (CVU) y claves bancarias uniformes (CBU). Esta infraestructura sin supervisión adecuada funciona como un embudo que absorbe los ingresos familiares y los encauza directamente hacia los circuitos del ciberlavado y el crimen organizado.

Uno de los costados más graves de esta problemática es la cooptación y utilización sistemática de menores de edad por parte de las organizaciones criminales que administran el juego ilegal.

“Los adolescentes, atraídos por la promesa de ingresos rápidos o empujados por la necesidad de sostener su propia adicción, son captados para cumplir roles estratégicos dentro de la cadena logístico-financiera del ciberdelito.” A través de convocatorias abiertas en redes sociales, los reclutadores promueven la figura del cajerito o intermediario financiero; la función del menor consiste en ofrecer crédito a otros apostadores —frecuentemente sus propios compañeros de colegio o amigos del barrio—, recibir las transferencias en sus billeteras virtuales personales y cargar las fichas digitales en el sitio clandestino a cambio de una comisión que ronda entre el 10% y el 20% del volumen recaudado.

Investigaciones judiciales recientes en nuestro país han sacado a la luz la existencia de cientos de cuentas bancarias virtuales a nombre de adolescentes que eran utilizadas para canalizar millones de pesos diarios hacia las cúpulas del juego ilegal. En otros casos, los jóvenes son persuadidos o engañados para que presten o alquilen sus perfiles financieros a cambio de sumas fijas de dinero, convirtiéndose de esta manera en cuentas mula. Esos CVU o CBU son utilizados por las bandas criminales para recibir los fondos derivados de estafas virtuales, engaños telefónicos o el cobro de apuestas clandestinas.

Ludopatía precoz, ruina patrimonial y espiral extorsiva

La exposición continua de los adolescentes al juego clandestino ha desencadenado una crisis de ludopatía infantil y juvenil de proporciones alarmantes.

Informes sociosanitarios estiman que una porción considerable de la población escolarizada ha participado en apuestas online, experimentando cuadros acelerados de adicción conductual que se manifiestan en alteraciones severas del sueño, estados de ansiedad, irritabilidad, ausentismo y un paulatino aislamiento del entorno social y familiar. “A medida que la adicción avanza, la necesidad compulsiva de seguir apostando lleva a los menores a incurrir en engaños sostenidos dentro de sus hogares, recurriendo en ocasiones, los adolescentes, al robo de las tarjetas de crédito de sus padres, la extracción furtiva de fondos de cuentas familiares o la solicitud de dinero a prestamistas informales que operan en las mismas plataformas de apuestas.” En cuestión de semanas, familias trabajadoras descubren que sus ahorros de toda la vida han desaparecido o que enfrentan deudas exorbitantes en dólares que superan ampliamente su capacidad de pago.

Cuando los menores se endeudan con las administraciones de estas plataformas o fracasan en la rendición de los fondos cobrados en su rol de cajeritos, la dinámica delictiva adopta métodos abiertamente violentos. Las estructuras criminales, que obtienen los datos personales y de localización del menor a través de la propia información guardada en los dispositivos móviles, inician campañas de hostigamiento e intimidación directa. Se han documentado situaciones donde cobradores del crimen organizado realizan llamadas extorsivas nocturnas, envían mensajes con fotografías de armas de fuego e incluso se presentan en las inmediaciones del domicilio familiar o la escuela para exigir a los padres el pago inmediato de la deuda contraída por el hijo. La paz doméstica se quiebra por completo, sumiendo al grupo familiar en un estado de parálisis, terror y vulnerabilidad extrema.

Ciberlavado como actividad ligada a la explotación infantil

El peligro que acecha a la estructura familiar básica alcanza su punto más crítico en la intersección entre la ludopatía infantil, el endeudamiento de menores y las redes transnacionales de explotación sexual y trata de personas. Especialistas en ciberseguridad y fiscalías especializadas han advertido que cuando los niños y adolescentes pierden todo su dinero y quedan atrapados en saldos deudores insostenibles, reclutadores de estas plataformas ilegales aprovechan la desesperación del menor para ofrecer alternativas de pago. Bajo este esquema de coacción, se induce a las víctimas a enviar fotografías, videos o material con contenido de desnudez o de índole sexual a cambio de la cancelación de la deuda o de la acreditación de nuevo saldo para continuar apostando.

“Esta maniobra desliza al menor hacia una espiral ininterrumpida de extorsión (sextorsión), acoso cibernético (grooming) y eventual captura por parte de redes de pornografía e infiltración de abusadores.”

Los mismos canales digitales que comenzaron como un entretenimiento ilícito o un intento de generar dinero fácil se transforman en una red de sometimiento donde la intimidad y la integridad psíquica del niño son destruidas. Ante este escenario, organismos internacionales de protección a la infancia recalcan la necesidad de recurrir a herramientas como la Línea 145 (a nivel nacional) para la denuncia anónima de casos de trata y explotación, o a los canales de respuesta ante ciberdelitos, como única vía para romper el cerco de silencio que imponen estas organizaciones criminales.

El desafío del Estado y el rescate del núcleo social

La evidencia recopilada demuestra de forma contundente que el ciberlavado, la banca subterránea y la explotación del juego clandestino infantil forman parte de un mismo ecosistema delictivo transnacional; “lo que comienza como una transacción anónima en una cadena de bloques o una apuesta furtiva desde un teléfono inteligente en el aula de una escuela, puede terminar financiando la logística de los carteles de la droga y destruyendo la cohesión del hogar.” Frenar este avance exige una reconfiguración profunda de la respuesta estatal. Es imprescindible adecuar la legislación penal de fondo, para tipificar de manera autónoma los nuevos delitos cibernéticos y sancionar de forma severa la utilización de menores como herramientas financieras.

A nivel operativo, el Estado debe dotar a las fiscalías e investigadores judiciales de herramientas tecnológicas avanzadas para el monitoreo forense de cadenas de bloques en tiempo real y el congelamiento preventivo e inmediato de activos en billeteras virtuales.

Asimismo, resulta impostergable el establecimiento de controles estrictos y cruzados sobre las empresas de tecnología financiera, exigiendo sistemas de validación biométrica inquebrantables para la apertura de cuentas y la fiscalización rigurosa de las transferencias entre particulares. Por último, la respuesta no puede ser exclusivamente punitiva; se requiere una política pública integral que aborde la ciberludopatía como un problema de salud pública, implemente programas de alfabetización digital y financiera en las escuelas y proporcione a las familias las herramientas conceptuales y de contención afectivas necesarias para proteger la intimidad del hogar frente al asedio del crimen organizado.