Opinión

Argentina Azul: la agrupación que despertó al gigante dormido

Es un movimiento nacional, transversal y federal que vino a poner al Mar Argentino, su plataforma y sus riquezas en el centro de la matriz productiva, industrial y humana del país

Mar Argentino, zona de la milla 201
Argentina tiene 6.816 kilómetros lineales de costa y más de 6,5 millones de km2 de Plataforma Continental y Mar. Es el territorio olvidado más grande del mundo
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Durante 200 años, la Argentina vivió mirando la Pampa.

Les dimos la espalda a dos Argentinas y media que estaban sumergidas. Hoy, eso se terminó.

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La Agrupación Argentina Azul no es un partido más. Es un movimiento nacional, transversal y federal que vino a poner al Mar Argentino, su plataforma y sus riquezas en el centro de la matriz productiva, industrial y humana del país.

Esta agrupación nace desde la Fundación Argentina Azul como el brazo territorial de dirigentes y de liderazgos que, abrazando una idea simple y revolucionaria, “MAR Y TIERRA, TODO ADENTRO”, actúa como formador de formadores.

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Lo que empezó como una idea el 20 de diciembre de 2025, con el lanzamiento de la agrupación en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, explotó.

El 28 de febrero de 2026 se colmó con dirigentes entusiamados el teatro de San José 243 y oficializamos CABA con referentes de las 15 comunas.

El 28 de mayo de 2026, en el reeditado histórico Café de Marco -donde comenzaron las ideas revolucionarias de 1810-, más de 150 dirigentes de diversos espacios partidarios, gremiales, osicales, culturales, empresariales, firmaron el acta fundacional “Naveguemos Juntos las Aguas de la Esperanza”.

Hoy, 4 meses después, Argentina Azul ya está en 16 distritos y pronto lo estará en los 24, es decir en todo el país.

Tenemos adhesiones y mesas de trabajo activas en Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, San Juan, San Luis, Córdoba, Chaco, entre otras, y creciendo.

No somos del PRO, no somos del PJ, no somos libertarios. Somos argentinos que, sin renunciar a nuestras simpatías y convicciones ideológicas, entendimos que el futuro no es de izquierda o de derecha. Que la confrontación no nos lleva a ningún puerto seguro. El futuro es Azul, humanista y de unidad nacional.

Mientras otros discuten cargos, nosotros discutimos el mapa y el desarrollo para generar trabajo y bienestar en nuestra gente.

Argentina tiene 6.816 kilómetros lineales de costa y más de 6,5 millones de km2 de Plataforma Continental y Mar. Es el territorio olvidado más grande del mundo.

El proyecto de Argentina Azul es el único con planificación real a 20 años, pero que empieza a dar resultados al momento de tomar la decisión política de llevar adelante el proyecto de país. Es la primera vez que se dice que esta Argentina propuesta podrá ser disfrutada por todos nosotros, no por nuestros nietos, como siempre nos dijeron y siguen diciendo para justificar la inoperancia.

Argentina Azul será disfrutada por todos nosotros y nuestros nietos la vivirán consolidada y grande.

Algunos lineamientos del proyecto

Primera etapa de 100 Comunidades de Autoabastecimiento en la Costa fuera de los egidos urbanos actuales: no villas, no asentamientos. Ciudades inteligentes, autosustentables, abiertas, de hasta 20.000 habitantes cada una, con su comunidad propia. Con trabajo genuino en industria naval, pesca con valor agregado, gastronomía de mar, chacinados y embutidos, turismo, energía undimotriz, acuicultura, reciclado, etc. En 4 años, 2 millones de puestos de trabajo directos. Es el fin de la pobreza estructural que se fue del Conurbano al mar a producir.

Una segunda etapa de 8 años de creación de 500 ciudades autosustenables, más sobre la línea de la cordillera y en la Patagonia, lo que permitirá terminar con el 100% de la pobreza estructural de la Argentina.

Soberanía Real: recuperar la Marina Mercante, controlar la milla 200 y hasta la milla 350 sobre recursos marinos sedentarios, suelos y subsuelos; terminar con la caja negra del saqueo pesquero ilegal de 3.000 millones de dólares por año, y ejercer presencia efectiva en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias del sur y Sandwich del Sur, Antártida y paso bioceánco entendiendo todo como un solo sistema.

La política argentina está mal acostumbrada a usar la política de la sábana corta: tapa la cabeza y destapa los pies, o al revés. Argentina Azul propone crear una fábrica de sábanas: nueva producción, nuevos dólares genuinos, fortalecimiento del peso, nuevos alimentos, mercado nacional de capitales, inversión criolla, Defensa Nacional real y profesional. No ajustar lo que hay, sino producir lo que nos falta y producción sostenida y sustentable en el tiempo.

La agrupación Argentina Azul es no partidaria porque estamos convencidos que es la hora de construir la unidad nacional. EL MOMENTO ES AHORA. No hay que mirar para atrás, cada gobierno hizo sus trabajo. Es el momento de mirar para adelante y no cometer más errroes que siempre los termina pagando el pueblo. Es la oportunidad para juntos navegar las aguas de la esperanza. Argentina es un país MARÍTIMO, debemos dejar de desconocer o negar esa realidad.

Somos un país marítimo con agricultura, ganadería, minería, industria y servicios, y esta ecuación cambia todo, ya que podemos contruir un país para disfrute de todos y cada uno de nosotros, no de unos pocos.

La Argentina Azul del trabajo ya nació, vos sos parte aunque no hayas despertado todavía.

La Argentina del No se fue, empecemos con la Argentina del SI, la Argentina positiva, la Argentina Azul que nos dará prosperidad económica, trabajo, industria, igualdad de oportunidades, calidad de vida y garantizaremos la longevidad virtuosa.

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