Imputabilidad juvenil en Argentina: del control tutelar a la responsabilidad especializada

Cómo responder con firmeza ante el delito juvenil sin renunciar a los compromisos internacionales de protección de los derechos de la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante décadas, el debate sobre la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores de edad ocupó un lugar recurrente e incómodo en la agenda pública nacional. Cada hecho de gravedad protagonizado por adolescentes reavivaba una polémica polarizada que parecía no encontrar acuerdos sobre cómo responder con firmeza ante el delito juvenil sin renunciar a los compromisos internacionales de protección de los derechos de la infancia.

Con la sanción de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años, Argentina ingresa en una etapa de transformación estructural.

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Sin embargo, constituiría un error de diagnóstico reducir esta reforma a una simple discusión numérica sobre la edad de imputabilidad. Modificar un límite etario no define por sí solo el carácter ni la eficacia de una política criminal.

La verdadera dimensión del cambio radica en lo que sucede después, es decir, qué tipo de sanciones se imponen, quién las ejecuta, qué alternativas efectivas existen al encierro carcelario, qué acompañamiento interdisciplinario se brinda a los jóvenes y a sus entornos familiares, y qué herramientas despliega el Estado para evitar que un adolescente consolide una trayectoria delictiva.

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El fundamento del cambio: del viejo modelo tutelar a los sujetos de derecho

Para comprender el alcance de la nueva legislación es indispensable recordar el punto de partida histórico. Durante la mayor parte del siglo XX, Argentina administró los conflictos penales juveniles bajo el paradigma tutelar, un esquema de raíz positivista plasmado en normativas anacrónicas heredadas de regímenes no democráticos. Bajo aquella lógica, los niños y adolescentes eran concebidos como objetos de protección o de custodia estatal, carentes de plenas garantías.

En la práctica cotidiana de los tribunales tutelares, los jueces disponían de amplias facultades discrecionales para ordenar la internación o la privación de libertad de un menor por tiempo indeterminado bajo el rótulo de medida protectora o de disposición tutelar. Esta figura operaba en los hechos como una sanción punitiva encubierta, sin la exigencia de un debido proceso legal, sin plazos perentorios, sin una defensa técnica especializada y sin la posibilidad de controvertir la prueba en un juicio contradictorio. Paradójicamente, un menor sospechado de un delito o en situación de vulnerabilidad social podía permanecer privado de libertad por plazos mucho más prolongados e inciertos que un adulto imputado por el mismo hecho.

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El autor plantea un análisis a nivel nacional de los datos estadísticos sobre la tasa de delitos juveniles a partir de la nueva ley de imputabilidad para menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley 27.801 viene a saldar una deuda histórica, adecuando la normativa nacional a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño (incorporada con jerarquía constitucional en 1994) y a los estándares internacionales de derechos humanos (Reglas de Beijing, Directrices de Riad y Reglas de La Habana).

El nuevo régimen consagra el principio de especialidad, reconoce la autonomía progresiva de los adolescentes, garantiza el debido proceso legal en todas las etapas procesales e instaura un catálogo graduado de sanciones socioeducativas y mecanismos de justicia restaurativa, estableciendo de forma taxativa que la privación de la libertad debe constituir siempre una medida de carácter excepcional y de última ratio, prohibiendo expresamente las penas de prisión perpetua.

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Resulta prudente advertir que la discusión en torno a la reforma penal juvenil se presenta atravesada por tensiones conceptuales y políticas, con argumentos favorables y voces disidentes.

Quienes respaldan el nuevo marco legal argumentan que el régimen previo resultaba insostenible frente a fenómenos delictivos contemporáneos de alta complejidad, como el narcotráfico, el robo calificado con uso de armas de fuego y la participación de menores en estructuras de crimen organizado. Desde este enfoque, la ley no pretende ensañarse punitivamente con los adolescentes, sino brindar al Estado herramientas procesales claras y transparentes para intervenir de manera temprana y proporcional, reconociendo la capacidad de los jóvenes para comprender el daño causado y comprometerse en procesos formativos obligatorios.

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Iezzi expresa que "si no se garantiza una inversión presupuestaria masiva y sostenida en programas socioeducativos y gabinetes técnicos especializados, el sistema penal juvenil terminará convirtiéndose en una réplica del fracaso que la prisionalizacion genera en infractores adultos" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, especialistas en infancia, defensores públicos y organizaciones sociales alertan sobre el peligro de que la baja de la edad funcione como una respuesta meramente simbólica orientada a calmar la ansiedad colectiva, sin abordar los determinantes estructurales de la delincuencia temprana, fundados en la pobreza, la deserción escolar, la marginalidad urbana y los consumos problemáticos de sustancias.

La principal advertencia radica en que, si no se garantiza una inversión presupuestaria masiva y sostenida en programas socioeducativos y gabinetes técnicos especializados, el sistema penal juvenil terminará convirtiéndose en una réplica del fracaso que la prisionalizacion genera en infractores adultos.

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Lecciones del escenario internacional: modelos comparados y evidencia empírica

Cuando se observa la experiencia comparada en las últimas tres décadas, se constata que prácticamente ningún Estado moderno renunció a la responsabilidad penal de los adolescentes. La diferencia sustancial radica en la finalidad que cada sistema persigue y en las instituciones que respaldan la ejecución de las medidas.

El sistema británico suele ser evocado como ejemplo de intervención temprana. A partir de la conmoción nacional originada por el crimen de James Bulger en 1993, Inglaterra endureció su marco penal juvenil; no obstante, en las últimas dos décadas reorientó su política criminal hacia la prevención y la derivación comunitaria.

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Las estadísticas oficiales de 2024-2025 registran un piso histórico de 8.100 menores que ingresaron por primera vez al sistema penal y un promedio de solo 420 jóvenes privados de libertad en todo el territorio. Sin embargo, el modelo británico deja una advertencia, que una tasa de reincidencia probada que ronda el 31,8% y un uso desproporcionado de la prisión preventiva demuestran que reducir el encierro no suprime automáticamente las dificultades de reinserción.

Prácticamente ningún Estado moderno renunció a la responsabilidad penal de los adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canadá constituye uno de los ejemplos más citados de éxito en materia de política criminal basada en evidencia. A partir de la sanción de la Ley de Justicia Penal Juvenil (YCJA - Youth Criminal Justice Act.) en 2003, el país priorizó sistemáticamente las medidas extrajudiciales, la mediación restaurativa y el trabajo comunitario para delitos leves y medios. Entre 1997 y 2022, la tasa de encarcelamiento juvenil canadiense se desplomó un 88% (pasando de 20,2 a 2,37 adolescentes detenidos por cada 10.000 jóvenes), mientras que la criminalidad juvenil global experimentó un descenso sostenido de casi el 70%. Canadá demostró empíricamente que es posible disminuir el encierro y el delito al mismo tiempo mediante una supervisión comunitaria estricta.

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En Alemania, el derecho penal juvenil se estructura sobre la premisa fundamental de educar antes que castigar. El sistema asume que la personalidad del joven se halla en pleno desarrollo y que la respuesta judicial debe subordinarse a un fin pedagógico y de corrección conductual. Las medidas se gradúan desde órdenes de conducta, reparación del perjuicio a la víctima y servicios a la comunidad, reservando la privación de libertad únicamente para hechos de extrema gravedad o desobediencia contumaz.

La experiencia estadounidense de la década de 1990 ilustra los riesgos de construir política criminal bajo el influjo del pánico social. Durante aquellos años se popularizó la teoría pseudocientífica de los ‘superpredators’ (teoría criminológica sobre un supuesto incremento masivo de jóvenes violentos), que vaticinaba una generación de menores desalmados. Ello derivó en la transferencia masiva de adolescentes a tribunales de adultos y penas carcelarias severas.

Los resultados fueron el colapso penitenciario, un marcado sesgo discriminatorio sobre minorías y un aumento en las tasas de reincidencia, obligando a numerosos estados a revertir aquellas reformas en los últimos años.

Transición regional

A nivel regional, Sudamérica consolidó un modelo de responsabilidad penal juvenil especializado que abandonó el viejo esquema tutelar para juzgar a los adolescentes bajo garantías procesales plenas, aunque con marcadas diferencias en sus límites punitivos y modelos de gestión.

La Ciudad de Buenos Aires dispone de un sistema especializado descentralizado bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Chile, la responsabilidad penal rige de los 14 a los 17 años a través del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, priorizando medidas socioeducativas y fijando un tope de 5 a 10 años de encierro bajo administración civil. En Uruguay, la imputabilidad comienza a los 13 años bajo la órbita del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), con penas de hasta 10 años para delitos gravísimos.

En Paraguay, el régimen abarca de los 14 a los 17 años y es gestionado por el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) dependiente del Ministerio de Justicia, con internaciones máximas de 8 años. Por su parte, Bolivia fija el umbral entre los 14 y 17 años con penas de reintegración de hasta 6 años, administradas de forma descentralizada por los gobiernos departamentales (SEDEGES).

​En el resto del bloque, Brasil aplica desde los 12 años el Estatuto del Niño y del Adolescente mediante el sistema SINASE, limitando la internación a un máximo estricto e improrrogable de 3 años con revisión semestral a cargo de fundaciones socioeducativas estaduales.

En Perú, la franja de 14 a 17 años es atendida por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), con penas de hasta 10 años para delitos graves y un fuerte contraste de éxito entre los programas abiertos y los centros cerrados. Finalmente, Colombia articula su Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) de 14 a 17 años bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con un tope de 8 años de privación de libertad y una marcada impronta en la justicia restaurativa y el accionar de su Policía especializadaen Infancia.

Sistema penal juvenil en Argentina

En el esquema federal argentino, la sanción del marco legal de fondo es resorte del Congreso Nacional, pero, la administración de los tribunales, los cuerpos policiales y los centros de ejecución de medidas de privación o restricción de la libertad recae exclusivamente en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De cara a la entrada en vigor de la Ley 27.801, el mapa de infraestructura nacional exhibe profundas asimetrías que demandarán una rápida adecuación operativa.

La Ciudad de Buenos Aires dispone de un sistema especializado descentralizado bajo la órbita del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) y la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil. La ejecución de las medidas de encierro se concentra en centros socioeducativos de régimen cerrado (tales como los centros Dr. Luis Agote, General San Martín y Manuel Belgrano).

Estos establecimientos funcionan de manera autónoma del Servicio Penitenciario de adultos, con equipos interdisciplinarios civiles (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y programas integrales de escolarización formal y capacitación en oficios, junto a dispositivos territoriales para medidas no privativas de la libertad.

La Provincia de Buenos Aires, cuenta con el fuero de responsabilidad penal juvenil más extenso del país, creado bajo la Ley Provincial 13.634. La custodia y el tratamiento de los menores infractores están a cargo del organismo provincial de la niñez y adolescencia (OPNyA), a través de la subsecretaría de responsabilidad penal juvenil.

La infraestructura bonaerense articula centros de recepción y ubicación (CREU) para el diagnóstico pericial inicial tras la aprehensión; centros cerrados de contención (como el centro cerrado Almafuerte en La Plata, Virrey del Pino en La Matanza, Castelnovo en Lomas de Zamora y Dolores); centros de régimen semiabierto; y centros de referencia comunitarios en los 20 departamentos judiciales para el monitoreo de medidas en medio libre.

Córdoba articula sus dispositivos a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). El alojamiento para medidas privativas de la libertad se centraliza en el Complejo Esperanza, predio ubicado en las afueras de la capital que cuenta con módulos residenciales diferenciados según edad, situación procesal y conflictividad de la conducta, con escuelas intramuros dependientes del Ministerio de Educación provincial y programas de seguimiento para el medio libre.

En territorio santafesino, tras la reforma procesal penal juvenil, las medidas restrictivas y de internación son gestionadas por la Subsecretaría de Prevención y Responsabilidad Penal Juvenil en centros socioeducativos específicos (como el centro de alojamiento transitorio y el centro de internación socioeducativa), evitando el alojamiento de menores en comisarías policiales. Por su parte, Mendoza cuenta con la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), que administra el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE), combinando unidades residenciales cerradas, régimen semiabierto y programas de inserción sociolaboral en territorio.

El universo total de adolescentes y jóvenes bajo intervención del sistema penal juvenil en el país oscila entre los 4.100 y 5.100 casos conforme los registros censales efectuados por los órganos competentes. La inmensa mayoría de los jóvenes judicializados cumple medidas no privativas de la libertad; aproximadamente el 80 % ejecuta dichas medidas través de libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, mediación restaurativa, seguimiento escolar y programas de inserción laboral o tratamiento territorial de adicciones.

Existe una modalidad intermedia que comprende residencias socioeducativas de puertas abiertas, centros de día y hogares de pre-egreso con salidas escolares y comunitarias regladas. En tanto,entre 700 y 900 adolescentes se encuentran internados en centros socioeducativos de régimen cerrado (CSERC) en todo el territorio nacional. Más del 60% de esta población se concentra en la Provincia de Buenos Aires (complejos de Abasto, Virrey del Pino, Lomas de Zamora, etc.), seguida por Córdoba (Complejo Esperanza), CABA, Santa Fe y Mendoza.

​El 90% de la población juvenil bajo intervención penal corresponde a varones y, casi la totalidad de los sancionados e investigados formalmente, se encuentra comprendido entre los 16 y 17 años (con un remanente procesal de jóvenes que alcanzan los 18 años durante el proceso). Y alrededor del 80% de las causas se originan en delitos contra la propiedad (robos y hurtos, en su mayoría en grado de tentativa). Los delitos contra las personas, de extrema gravedad (homicidios dolosos) representan del 2% al 3% del total de las investigaciones.

Proyecciones ante la nueva ley

​La sustitución del Decreto-Ley N° 22.278 por la Ley N° 27.801 y la incorporación formal de la franja etaria de 14 y 15 años como sujetos procesables penalmente, generará transformaciones estructurales inmediatas tales como el incremento en el flujo de causas.

Al formalizar la persecución penal desde los 14 años, los casos que antes se canalizaban como medidas de protección civil y asistencial bajo la Ley N° 26.061 ingresarán ahora a las fiscalías penales juveniles. Las proyecciones judiciales estiman un incremento de entre el 25% y el 40% en el volumen global de investigaciones penales preparatorias.

Aunque la ley consagra la privación de la libertad como medida de última ratio y solo para delitos graves, la inercia procesal de medidas cautelares (prisiones preventivas) puede derivar en un aumento en la demanda de plazas en centros cerrados. Jurisdicciones que operan con altos niveles de ocupación (como el Conurbano Bonaerense o Rosario) enfrentarán riesgo de hacinamiento si no se restringe la prisión preventiva a supuestos, ciertos, claros y estrictos.

​Para que el sistema mantenga la proporción del 80% de jóvenes en medio abierto y no traslade la judicialización al encierro, las provincias necesitarán expandir sus dispositivos territoriales. Esto exigirá incorporar de manera inmediata cientos de trabajadores sociales, psicólogos, operadores convivenciales y plazas en escuelas de oficios y tratamientos de adicciones, rubros que hoy presentan vacantes y restricciones presupuestarias.

​En las provincias que carecen de infraestructura de centros socioeducativos especializados (fundamentalmente en zonas del NOA, NEA y sur del país), la aprehensión de adolescentes infractores de 14 y 15 años podría crear una situación crítica, esto es, que la prohibición expresa de alojar menores en comisarías u órganos policiales de adultos,podría colisionar con la falta de centros civiles de internación, derivando en una potencial escalada de amparos y hábeas corpus colectivos ante la justicia provincial y federal, con el consecuente riesgo de saturación judicial.

Finalmente, la sanción de la Ley 27.801 sitúa a la sociedad argentina frente a una oportunidad histórica. Construir un sistema moderno exige superar la antinomia simplista entre la severidad punitiva indiscriminada y el asistencialismo pasivo. La verdadera firmeza estatal se define por su capacidad de responsabilizar al adolescente por sus actos mientras despliega todas las herramientas necesarias para brindarle una alternativa de vida, dentro de la legalidad.

El éxito del nuevo régimen penal juvenil no se medirá por la cantidad de causas iniciadas ni por el número de jóvenes encarcelados, sino por métricas concretas de desistimiento delictivo. Cuántos adolescentes retoman y completan sus estudios, cuántos acceden a un oficio y empleo formal, cuántos superan problemáticas de adicciones y en qué medida disminuye la tasa de reincidencia criminal, serán sus indicadores efectivos. Las leyes solo fijan el marco jurídico; las instituciones y las políticas públicas definen el futuro de la sociedad.