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La producción de petróleo en Argentina rompió un récord

Con el salto de la extracción de crudo, el debate del sector empieza a correrse de la productividad hacia la infraestructura necesaria para evacuar el hidrocarburo y sostener el crecimiento

A fines de los noventa, la oferta dependía principalmente de campos convencionales. Hoy, el crecimiento viene casi en su totalidad del shale extraído en Vaca Muerta (Foto: Reuters)
A fines de los noventa, la oferta dependía principalmente de campos convencionales. Hoy, el crecimiento viene casi en su totalidad del shale extraído en Vaca Muerta (Foto: Reuters)
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La producción argentina de petróleo alcanzó en junio un nuevo máximo histórico. El total nacional llegó a 910,5 kbbl/d, con una mejora de 0,7% frente a mayo y de 16,5% interanual. De esta manera, se sostuvo por encima de los 900 kbbl/d, lo que llevó al promedio de 2026 hasta 891,8 kbbl/d, por encima del récord anual anterior de 846,9 kbbl/d registrado en 1998. Lo que difiere significativamente con aquel es el tipo de crudo que se produce.

A fines de los noventa, la oferta dependía principalmente de campos convencionales. Hoy, el crecimiento viene casi en su totalidad del shale extraído en Vaca Muerta.

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En detalle, en junio la producción nacional de shale oil alcanzó 633,7 kbbl/d, un 33% más que un año antes, y ya representó el 69,6% del total nacional. En paralelo, el convencional cayó 9,2% en el mismo período hasta 272,9 kbbl/d. Los campos maduros continúan perdiendo volumen, pero el crecimiento del no convencional compensa esa caída y permite que la producción total siga aumentando.

Los campos maduros continúan perdiendo volumen, pero el crecimiento del no convencional compensa esa caída y permite que la producción total siga aumentando

El peso de Neuquén refleja con claridad este cambio. La provincia, donde se concentra mayormente el desarrollo de Vaca Muerta, produjo 648 kbbl/d durante el mes, un 30,5% más que en junio de 2025, y explicó más del 70% del crudo argentino. Dentro de ese volumen, 628,3 kbbl/d correspondieron al shale, mientras que el convencional se redujo a 17,9 kbbl/d. En los hechos, casi toda la producción neuquina ya está vinculada al no convencional y la provincia concentra prácticamente todo el shale oil del país.

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Este gran impulso también cambió el principal desafío del sector. Durante los últimos años, el foco estuvo puesto en aumentar la productividad, reducir costos y acelerar el desarrollo de los bloques. Hoy, esas mejoras ya están empezando a reflejarse en los números. De todas formas, el límite empieza a pasar por la infraestructura necesaria para sacar el petróleo de la cuenca y colocarlo en los mercados externos.

El límite empieza a pasar por la infraestructura necesaria para sacar el petróleo de la cuenca y colocarlo en los mercados externos (Foto: Reuters)
El límite empieza a pasar por la infraestructura necesaria para sacar el petróleo de la cuenca y colocarlo en los mercados externos (Foto: Reuters)

En este punto, aparecen algunos proyectos que son fundamentales. Por ejemplo, Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Este oleoducto conectará la producción neuquina con una nueva terminal marítima en Punta Colorada, Río Negro, y contempla una inversión cercana a US$3.000 millones. Actualmente, presenta un avance superior al 70% y su primera etapa permitirá transportar alrededor de 180 kbbl/d hacia fines de 2026.

Una vez completado, durante 2027, VMOS podría alcanzar una capacidad cercana a 550 kbbl/d. La terminal también podrá recibir buques de gran tamaño, algo importante para reducir costos logísticos y llegar de manera más competitiva a los mercados internacionales. De esta forma, VMOS debería aliviar uno de los principales cuellos de botella de la cuenca y permitir que una mayor parte del crecimiento productivo se transforme en exportaciones.

Se suman otras ampliaciones, como Duplicar Norte, que también buscan aumentar la capacidad de evacuación dentro de Neuquén a partir del próximo año (Foto: Reuters)
Se suman otras ampliaciones, como Duplicar Norte, que también buscan aumentar la capacidad de evacuación dentro de Neuquén a partir del próximo año (Foto: Reuters)

A esto se suman otras ampliaciones, como Duplicar Norte, que también buscan aumentar la capacidad de evacuación dentro de Neuquén a partir del próximo año.

El RIGI aparece como una de las herramientas que ayudaron a poner en marcha este proceso. El sector de Oil & Gas ya reúne cinco proyectos aprobados por un total de US$16.378 millones y es el segundo sector con mayor inversión comprometida dentro del régimen, detrás de la minería. Además, la reciente incorporación de los proyectos de upstream onshore, con una inversión mínima de USD 600 millones, amplió el alcance del esquema para nuevos desarrollos de shale oil y gas.

El sector de Oil & Gas ya reúne cinco proyectos aprobados por un total de USD 16.378 millones y es el segundo sector con mayor inversión comprometida dentro del RIGI

Este punto es importante porque el crecimiento de la producción necesita inversiones sostenidas durante varios años. Vaca Muerta exige un nivel elevado de capital, tanto para perforar nuevos pozos como para ampliar la infraestructura para transportar el crudo. En ese sentido, el régimen aporta mayor previsibilidad para proyectos de largo plazo y ayuda a acelerar obras necesarias para sostener el ritmo actual.

El gas también forma parte del crecimiento de Vaca Muerta. Proyectos como Southern Energy, el Gasoducto San Matías y la ampliación del Perito Moreno buscan abrir nuevas salidas y acompañar el desarrollo de la cuenca.

Desde una mirada de mercado, Oil & Gas continúa siendo el sector que más nos gusta dentro de la renta variable argentina. Las compañías que preferimos para invertir en el crecimiento futuro de Vaca Muerta son YPF (YPFD), Vista Energy (VIST, vía CEDEAR), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2).

El autor es Analista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

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