Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

El aislamiento acelera la evolución: peces desarrollan rasgos únicos en apenas un siglo

Un estudio en lagos alpinos de Francia revela que, tras quedar separadas, dos poblaciones de peces adaptaron su fisiología y metabolismo en pocas generaciones frente a nuevos desafíos ambientales

Dos salvelinos árticos nadan en aguas claras sobre un lecho rocoso con troncos y vegetación acuática de tallos verdes y largos.
Un estudio de evolución rápida en peces mostró que dos poblaciones de salvelino ártico desarrollaron rasgos distintos en menos de cien años tras quedar aisladas en lagos alpinos de Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio de evolución rápida en peces documentó que dos poblaciones de salvelino ártico con un ancestro común evolucionaron de forma distinta en menos de un siglo tras quedar aisladas en dos lagos alpinos de Francia, según Phys.org.

La investigación halló que las dos poblaciones de Salvelinus alpinus se separaron hace menos de 100 años y, desde entonces, desarrollaron diferencias en morfología, crecimiento y metabolismo. Según Phys.org, la mayor parte de los cambios en forma corporal y crecimiento respondió a plasticidad fenotípica, mientras que los juveniles también mostraron divergencias metabólicas heredables.

El trabajo, publicado en Proceedings of the Royal Society B, analizó dos poblaciones silvestres del pez. Una vive en el lago Lemán, un lago perialpino profundo al norte de los Alpes, y la otra fue introducida en el lago Allos, en el Parque Nacional del Mercantour.

PUBLICIDAD

Hervé Rogissart, primer autor del estudio, explicó a Phys.org que “Este experimento natural brindó una oportunidad única para investigar con qué rapidez pueden divergir las poblaciones después de ser introducidas en un entorno contrastante, y para comprender mejor los procesos subyacentes a esta divergencia”.

Cómo se distinguieron los efectos del ambiente y la genética

Un tanque de agua transparente con peces, cinco personas, vegetación verde frondosa en los bordes y equipo científico blanco alrededor.
El equipo comparó peces adultos en estado silvestre para evaluar su morfología y crecimiento en condiciones naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo comparó primero peces adultos en estado silvestre y examinó su morfología y crecimiento en condiciones naturales. Después recolectó gametos, es decir, células sexuales como óvulos y espermatozoides, durante la temporada reproductiva para obtener descendencia criada en condiciones idénticas.

Ese diseño adoptó la forma de un experimento de jardín común. En esos juveniles, los investigadores midieron morfología, crecimiento y metabolismo, tanto en condiciones normales como bajo estrés térmico. El objetivo era determinar si las diferencias observadas surgieron sobre todo por plasticidad fenotípica o si también reflejaban cambios genéticos impulsados por la selección natural.

PUBLICIDAD

Rogissart señaló a Phys.org que ese método permitió separar las diferencias inducidas por el ambiente de aquellas con base genética. Además de la observación de adultos y del experimento controlado, el equipo realizó análisis genéticos para entender mejor la divergencia entre ambas poblaciones.

Qué cambios fueron ambientales y cuáles heredables

Mapa de Francia, Suiza e Italia con los lagos Allos y Ginebra, línea discontinua con 1924. Gráfico de temperaturas medias anuales del agua de ambos lagos
Los juveniles criados en condiciones idénticas presentaron diferencias metabólicas heredables, en especial bajo estrés térmico (entileza, estudio Un siglo de alopatría: la plasticidad y la selección rápida dan forma a la variabilidad de los rasgos fenotípicos en entornos contrastantes, publicado en Royal Society Publishing)

En los adultos silvestres, los investigadores detectaron diferencias marcadas de morfología y crecimiento. Rogissart indicó que ese resultado era esperable por los ambientes contrastantes y por el papel de la plasticidad fenotípica.

Los datos mostraron que la mayor parte de esas diferencias en forma corporal y crecimiento se explica por esa capacidad de ajuste a condiciones locales como la temperatura y la disponibilidad de alimento. En cambio, las diferencias morfológicas entre juveniles criados en el mismo entorno fueron sutiles, y las de crecimiento solo aparecieron tras analizar un número mayor de ejemplares.

La señal más clara surgió en el metabolismo. Los juveniles procedentes del lago Allos presentaron una tasa metabólica más alta y una relación distinta entre metabolismo y masa corporal a temperaturas elevadas, incluso en condiciones idénticas.

Por qué importa para el cambio climático

Numerosos peces de piel moteada nadan en agua clara con rocas, un tronco sumergido y vegetación acuática en el lecho.
La historia de cada población influye en su respuesta térmica frente a cambios del entorno, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el equipo, esa divergencia metabólica apunta a una adaptación fisiológica rápida en pocas décadas. Según el medio, el hallazgo sugiere un potencial adaptativo mayor de lo previsto cuando algunas poblaciones animales quedan aisladas en entornos nuevos.

Rogissart indicó que el próximo paso será investigar la base genética de la adaptación al cambio climático. El grupo espera estudiar la diversidad genética en un número mayor de poblaciones de salvelino ártico para identificar firmas genómicas de adaptación y genes candidatos vinculados al aumento de la temperatura del agua.

El estudio sitúa la diversidad genética y la historia de cada población como factores que pueden moldear sus rasgos y su respuesta térmica frente a cambios del entorno. Según Phys.org, esa línea de trabajo puede ayudar a entender por qué algunas poblaciones soportan mejor que otras la presión ambiental.

Temas Relacionados

Evolución Rápida PecesFranciaPlasticidad FenotípicaAdaptación Cambio ClimáticoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El microbioma del intestino podría determinar qué tan graves son las alergias alimentarias

Investigadores de los Estados Unidos encontraron que el desequilibrio bacteriano del intestino altera la respuesta inmune ante los alérgenos y agrava los síntomas en modelos animales

El microbioma del intestino podría determinar qué tan graves son las alergias alimentarias

África se prepara para su primera misión a la Luna en 2029

El proyecto Africa2Moon busca crear con sondas esféricas espaciales la primera red de radioastronomía africana en nuestro satélite natural, para escuchar los orígenes del universo

África se prepara para su primera misión a la Luna en 2029

Un estudio en momias chilenas prueba el origen europeo de la viruela en América

El hallazgo en el desierto de Atacama aporta la primera prueba genética directa del origen europeo de los brotes coloniales, según un estudio en Science

Un estudio en momias chilenas prueba el origen europeo de la viruela en América

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Una investigación con más de 66.000 personas del Reino Unido reveló que la manera en que se acumula el ejercicio diario importa tanto como la cantidad. Por qué el patrón del movimiento tiene un peso propio sobre la salud cerebral

Cuántos minutos de caminata rápida reducen 72% el riesgo de demencia, según un estudio

Científicos buscan cultivar plantas fuera de la Tierra: claves para futuras misiones a la Luna y a Marte

Investigadores de la Universidad del Sur de Florida desarrollan estrategias biotecnológicas y sistemas de reciclaje de nutrientes para asegurar la producción de alimentos y la gestión de recursos en entornos espaciales

Científicos buscan cultivar plantas fuera de la Tierra: claves para futuras misiones a la Luna y a Marte
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela como fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

Lo suelta todo: Mariana Ochoa revela como fue la separación de OV7 durante charla en La Casa de los Famosos México

Detenidos un policía nacional y otras cuatro personas por increpar a Reyes Maroto tras la victoria de España en el Mundial

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Usuarios reportan atrasos en Línea 12

Keiko Fujimori en vivo HOY, viernes 31 de julio: actividades en su cuarto día como mandataria

Cuáles es el billete más valioso del mundo: los gemelos al tope del podio y el preferido como reserva de valor

INFOBAE AMÉRICA

Panamá lanza la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas para enfrentar los desafíos nacionales y globales

Panamá lanza la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas para enfrentar los desafíos nacionales y globales

Una canción sobre el 7 de octubre le costó a Boy George su participación en ‘Jesucristo Superstar’

El microbioma del intestino podría determinar qué tan graves son las alergias alimentarias

De la montaña a la costa: El Salvador despliega su agenda turística para las Fiestas Agostinas

Persona muere calcinada tras un incendio estructural en San Juan Opico, El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Las letras más atrevidas de Ariana Grande en Petal: sexo, exnovios y teorías sobre sus nuevas canciones

Las letras más atrevidas de Ariana Grande en Petal: sexo, exnovios y teorías sobre sus nuevas canciones

Una grabación desconocida de John Lennon se suma al legado de The Beatles: todo sobre “Little Girl”

Nirmal Purja, el famoso alpinista de Netflix, desaparece junto a otros montañistas tras una avalancha en Pakistán

Mackenzie Shirilla y el caso ‘The Crash’: abogados buscan revertir la condena tras el estreno del documental de Netflix

Robaron una película inédita de Nicolas Cage de las oficinas de Netflix: la plataforma ahora enfrenta una demanda millonaria por el hurto