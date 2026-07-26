La inversión no repunta: ¿es preocupante?

La inversión en maquinaria, equipos y construcciones- cayó 11,6% respecto del primer trimestre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Indec publicó el dato del PBI del primer trimestre de este año y la lectura es, en general, auspiciosa. La economía creció 2,3% interanual y marcó un nuevo máximo histórico en la serie desestacionalizada. Después de haber permanecido prácticamente estancada entre el primer y el tercer trimestre del año pasado, los dos últimos trimestres mostraron incrementos: 1,2% en el cuarto trimestre del año pasado y 0,7% en el primero de este año.

Pero detrás del número agregado, la formación bruta de capital fijo -la inversión en maquinaria, equipos y construcciones- cayó 11,6% respecto del mismo período del año anterior. En términos desestacionalizados, fue el cuarto trimestre consecutivo de caída.

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La economía crece, pero la inversión no repunta. ¿Debería preocuparnos? Una caída de la inversión nunca es una buena noticia, pero conviene ser cuidadosos al analizar el dato y, sobre todo, sus causas y perspectivas.

La economía crece, pero la inversión no repunta

Las empresas no están comprando máquinas ni renovando equipos de transporte: ambos rubros cayeron cerca de 20% interanual. Esto habla de expectativas, no de consumo corriente. Una empresa que decide no ampliar capacidad instalada está diciendo, implícitamente, que no espera necesitarla en el mediano plazo.

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En el contexto de un programa de estabilización de shock, una caída de inversión en el segundo o tercer año no es una anomalía, sino que, por el contrario, es la norma

A eso se suma que el nivel de base ya era bajo: la inversión del primer trimestre quedó un 3% por debajo del último trimestre de la gestión anterior y el pico histórico de inversión en Argentina data de 2017. Hay, sin embargo, un matiz que no puede omitirse.

¿Cuánta inversión necesita Argentina?

El consenso de la literatura económica ubica el umbral de inversión para que una economía emergente pueda crecer de forma sostenida cerca del 25% del PBI. La brecha es importante: la inversión del primer trimestre representó 17,2% del PBI y en 2025 fue de 19,4%. No es un problema reciente.

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El umbral de inversión para que una economía emergente pueda crecer de forma sostenida es de cerca del 25% del PBI

Desde 2004, los valores más elevados fueron 21,6% (2011) y 20,7% (2008 y 2017). Por encima del 20%, solo en nueve de los últimos 22 años.

Cerrar esta brecha no es tarea de un trimestre ni de un gobierno. Identificarla con claridad es el primer paso para no confundir recuperación cíclica con crecimiento estructural.

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Qué mueve -o frena- la inversión

La decisión de invertir responde a una combinación de factores macro y micro que, en Argentina, hoy están en tensión.

Del lado macroeconómico , tres variables pesan de forma directa: la incertidumbre, que acorta el horizonte de planeamiento de cualquier proyecto plurianual; el acceso al crédito, que no retomó el dinamismo de 2025; y la inversión pública, cuya fuerte caída, como parte del ajuste, tiene un costo de largo plazo que no aparece en el , tres variables pesan de forma directa: la incertidumbre, que acorta el horizonte de planeamiento de cualquier proyecto plurianual; el acceso al crédito, que no retomó el dinamismo de 2025; y la inversión pública, cuya fuerte caída, como parte del ajuste, tiene un costo de largo plazo que no aparece en el balance fiscal , pero sí en la rentabilidad esperada de muchos proyectos privados.

Del lado microeconómico, el , el diagnóstico es exigente . La demanda doméstica no da señales de expansión robusta para la producción local. El costo argentino -presión tributaria, cargas laborales, logística- sigue siendo un freno estructural. Y la incertidumbre institucional de mediano plazo, aunque menor que hace dos años, todavía tiene un precio: la inversión en capital fijo es una apuesta al futuro y, en Argentina, esa apuesta históricamente ha implicado un costo de seguro implícito muy alto.

Qué nos dice la historia

Los procesos de estabilización comparables -Chile en 1975, Israel en 1985, Perú en 1990 y otros- muestran un patrón consistente: la inversión privada no lidera la recuperación, la sigue. En Chile, las reformas de los años 70 tardaron casi una década en traducirse en una respuesta inversora sostenida; el despegue real llegó después de 1985, con instituciones consolidadas y acceso al crédito externo.

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Lo que distingue los casos exitosos de los fallidos es lo que vino después: si el entorno institucional, el financiamiento y la demanda doméstica convergieron para que la inversión privada tomara la posta (Foto: Frutafiel)

Lo que distingue los casos exitosos de los fallidos es lo que vino después: si el entorno institucional, el financiamiento y la demanda doméstica convergieron para que la inversión privada tomara la posta. Cuando esa convergencia ocurrió, la inversión terminó superando ampliamente los niveles previos a la crisis.

Dónde estamos, entonces

El índice de riesgo país perforó los 500 puntos básicos, las reservas se acumulan, la inflación cede y algunas reformas estructurales están en marcha. Esas son condiciones necesarias para que la inversión vuelva. No son, todavía, condiciones suficientes.

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De hecho, los datos de inversión de los últimos trimestres son la señal de que la cadena de transmisión entre estabilización e inversión todavía no cerró.

La historia sugiere que esa cadena sí puede cerrarse -y cuando lo hace, lo hace con fuerza-, pero requiere tiempo y consistencia.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de octubre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

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