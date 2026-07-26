Cómo las pyme argentinas deben liderar la transición competitiva

La apertura gradual, la mayor competencia externa y la necesidad de ganar eficiencia interna convierten a la productividad no en una opción, sino en una condición de supervivencia

En un contexto de corrección de precios relativos en la economía argentina, en el que se ajustan distorsiones acumuladas durante décadas de inflación crónica y subsidios, las empresas enfrentan márgenes de rentabilidad cada vez más comprimidos.

La apertura gradual, la mayor competencia externa y la necesidad de ganar eficiencia interna convierten a la productividad no en una opción, sino en una condición de supervivencia. Las pyme, que representan la columna vertebral del tejido productivo nacional, deben transitar hacia modelos de producción y gestión que agreguen valor real en cada eslabón: desde los procesos internos de trabajo hasta la distribución y la comercialización de bienes y servicios.

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La productividad no se mide solo por producir más con menos recursos, sino por eliminar desperdicios y generar valor que el cliente esté dispuesto a pagar. En ese marco, entran en juego conceptos probados globalmente que las pyme pueden adoptar de forma escalonada y con bajo costo inicial.

Las pyme, que representan la columna vertebral del tejido productivo nacional, deben transitar hacia modelos de producción y gestión que agreguen valor

Una forma de ordenar esa transición es combinar disciplina operativa, gestión de calidad y una digitalización pragmática, alineadas con un diagnóstico inicial y una hoja de ruta que permita sostener mejoras en el tiempo.

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Lean Manufacturing y eliminación sistemática de desperdicios

Taiichi Ohno, padre del Sistema de Producción Toyota (TPS) y creador del pensamiento Lean, lo resumía con claridad: “Todo lo que hacemos es observar la línea del tiempo, desde el momento en que recibimos una orden hasta el punto en que recogemos el dinero. Y reducimos esa línea temporal eliminando los desperdicios que no aportan valor”.

En una pyme argentina, esto implica mapear el flujo completo (Value Stream Mapping) e identificar las siete grandes pérdidas:

sobreproducción, esperas, transportes innecesarios, sobre procesamiento, inventarios excesivos, movimientos inútiles, defectos y talento subutilizado.

“Todo lo que hacemos es observar la línea del tiempo, desde el momento en que recibimos una orden hasta el punto en que recogemos el dinero", dice Taiichi Ohno

Aplicar Just-in-Time (JIT) y Kanban permite producir solo lo que demanda el mercado y liberar capital inmovilizado en stocks. En un escenario de tasas de interés altas y financiamiento caro, reducir inventarios es dinero fresco en caja. Combinado con 5S (orden y limpieza) y Kaizen (mejora continua), esto puede generar resultados rápidos: Ohno insistía en que “si no hay estándar, no puede haber Kaizen”. Sin estándares claros, cualquier mejora tiende a ser efímera.

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Calidad, mantenimiento y prevención de errores

W. Edwards Deming, referente de la calidad total, enseñaba que “la calidad no cuesta, libera”. Herramientas como Poka-Yoke (a prueba de errores) y TPM (Mantenimiento Productivo Total) involucran a los operarios en el cuidado de máquinas, reducen paradas no planificadas y elevan el OEE (Overall Equipment Effectiveness), un indicador clave de productividad.

Six Sigma y su ciclo Dmaic (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar) complementan el enfoque Lean al atacar la variabilidad con datos. Para las pyme, la combinación Lean Six Sigma puede ser especialmente útil cuando el foco es estabilizar procesos, reducir reprocesos y sostener calidad.

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Digitalización e Industria 4.0: adopción pragmática

La transición no se limita a herramientas tradicionales. La integración con tecnologías modernas es un componente relevante: un ERP accesible (como Odoo) unifica planificación de materiales (MRP), producción, finanzas y ventas. Sensores IoT habilitan mantenimiento predictivo.

La Inteligencia Artificial y la analítica predictiva ayudan a anticipar demanda y optimizar rutas de distribución. El gemelo digital permite simular cambios sin detener la planta.

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La Inteligencia Artificial y la analítica predictiva ayudan a anticipar demanda y optimizar rutas de distribución

Peter Drucker, referente del management moderno, advertía: “Hasta que no sepamos gestionar el tiempo, no podremos gestionar nada más” y “es más productivo convertir una oportunidad en resultados que resolver un problema”.

La apertura exige competir en calidad y precio con importados (Foto: Reuters)

En Argentina de 2026, la oportunidad está asociada a la corrección de precios relativos: energías y logística con valores más reales obligan a ser más eficientes; y la apertura exige competir en calidad y precio con importados.

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Pendientes estructurales de la competitividad local

Persisten brechas:

bajo nivel de productividad laboral comparado con países OCDE,

alto “costo argentino” (energía, logística, impositivo y regulatorio),

escasa adopción tecnológica en pyme,

informalidad y dificultades de acceso a financiamiento para inversión productiva.

La volatilidad macrohistórica generó una cultura de supervivencia más que de excelencia.

Muchas empresas crecieron bajo proteccionismo y ahora deben reaprender a competir.

La volatilidad macrohistórica generó una cultura de supervivencia más que de excelencia

En este marco, agregar valor se vuelve estratégico: no solo en producción, sino en diseño, logística eficiente, experiencia de cliente y sostenibilidad (economía circular). Quien no eleve su productividad quedará fuera del juego: márgenes comprimidos no toleran ineficiencias.

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Hoja de ruta práctica

Diagnóstico inicial: VSM más medición de OEE. Base cultural: 5S más Kaizen diario con involucramiento de todo el equipo. Optimización operativa: SMED (cambios rápidos), JIT y Poka-Yoke. Gestión integrada: implementar ERP simple más KPI visuales. Transición digital: IoT básico, analítica y automatización selectiva. 6. Enfoque estratégico: Lean 4.0 más sostenibilidad para diferenciarse.

La frase de Ohno sigue vigente: “El peor de todos los problemas es no tener problemas”. Las empresas que no sientan la presión competitiva hoy y no actúen, mañana pueden no tener margen para reaccionar. La productividad es la herramienta que permite a las pyme argentinas no solo sobrevivir a la corrección de precios relativos, sino liderar un nuevo ciclo de crecimiento con mayor valor agregado.

Pasar de una lógica de “hacer más con más” a “hacer mejor con menos, agregando valor en cada paso”

La transición competitiva exige pasar de una lógica de “hacer más con más” a “hacer mejor con menos, agregando valor en cada paso”. Las que lo logren capturarán los frutos de una economía que, lentamente, se normaliza.

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No es necesario abordar todos los procesos ni todas las herramientas al mismo tiempo ni de forma conjunta. Lo necesario es abordar los procesos y seleccionar qué procesos y herramientas de mejora se van a implementar. No hacerlo tiene un costo muy elevado. Encararlo tiene un beneficio tan elevado como su omisión.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market