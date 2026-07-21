Opinión

Gracias por recordarnos quiénes podemos ser

Guardar
Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - obelisco
El Obelisco fue símbolo de los festejo de los argentinos durante el Mundial

Hay algo que ocurre cada cuatro años y que después desaparece como si nunca hubiera existido.

Durante un mes dejamos de preguntarnos qué nos separa.

Y empezamos a descubrir todo lo que todavía nos une.

Una camiseta.

Un abrazo.

Un gol.

Un silencio.

Una lágrima.

Eso consiguió esta Selección.

Mucho más que llegar a una final.

Nos recordó que todavía somos capaces de sentir todos al mismo tiempo.

Y eso, en la Argentina de hoy, no es poco.

Es enorme.

Perdieron una final.

Sí.

Pero no perdieron el respeto de nadie.

Porque hay equipos que ganan copas.

Y hay equipos que dejan huellas.

Esta Selección deja una huella.

Por su fútbol.

Pero, sobre todo, por sus valores.

Por la cultura del esfuerzo.

Por el sacrificio silencioso.

Por la disciplina.

Por la humildad.

Por esa costumbre tan poco frecuente de hablar menos y hacer más.

Las lágrimas de Lionel Scaloni no fueron las de un técnico derrotado.

Fueron las de un hombre que sabía que ya no tenía nada más para dar.

Las de Lionel Messi tampoco fueron solo las de un futbolista.

Fueron las lágrimas de alguien que sintió que millones de argentinos estaban llorando con él.

Y era verdad.

Lloramos todos.

Porque cuando un equipo representa tanto, el resultado deja de ser apenas un resultado.

Muchos sentimos que el partido contra Inglaterra había tenido un significado distinto.

Especial.

Profundo.

Cuando aquella bandera gigante con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” apareció en la tribuna, entendimos que había emociones que iban mucho más allá del fútbol.

PUBLICIDAD

No era revancha.

No era política.

Era memoria.

Era identidad.

Era pertenencia.

Por eso nadie debería confundir orgullo con conformismo.

No estamos felices por perder.

Estamos orgullosos de quienes nos representaron.

Hay una diferencia enorme.

Ellos no nos deben explicaciones.

No nos deben disculpas.

No nos deben absolutamente nada.

Nos regalaron algo infinitamente más valioso que un resultado.

Nos devolvieron una emoción colectiva.

Durante más de un mes fuimos un país que discutía de fútbol.

Que esperaba el mismo partido.

Que gritaba los mismos goles.

Que lloraba las mismas derrotas.

Quizás ahí haya una enseñanza.

Si pudimos sentir juntos durante un mes…

¿Por qué nos cuesta tanto construir juntos el resto del año?

Gracias, Selección.

Gracias por el ejemplo.

Gracias por la dignidad.

Gracias por competir hasta el final.

Y gracias por recordarnos que, cuando la Argentina encuentra un motivo común, sigue siendo capaz de emocionarse como un solo pueblo.

Eso no entra en ninguna vitrina.

Pero permanece para siempre en la memoria.

Temas Relacionados

Lionel MessiSelección ArgentinaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La inteligencia que más necesitamos sigue siendo humana

El Día Mundial del Cerebro propone debatir qué hacemos con la inteligencia que somos capaces de generar

La inteligencia que más necesitamos sigue siendo humana

La innovación no ocurre por decreto: se construye

La Argentina superó los US$10.000 millones anuales en exportaciones de servicios basados en el conocimiento

La innovación no ocurre por decreto: se construye

La última gran lección de la Scaloneta

El exitismo y el resultadismo redujeron el valor del deporte al marcador y se extendieron más allá del alto rendimiento

La última gran lección de la Scaloneta

Atención con los datos del flanco fiscal

El resultado de las finanzas públicas puede mejorar sin garantizar, por sí solo, una baja sostenida de la inflación. Algunas preguntas sobre la consistencia del esquema en un contexto de actividad desigual

Atención con los datos del flanco fiscal

La transformación silenciosa de los beneficios laborales

El sondeo regional de Gallagher, con datos de 19 países, muestra que el 64% de los empleadores prioriza sostener a sus equipos, mientras el 44% enfoca la incorporación de nuevos perfiles en el mercado laboral

La transformación silenciosa de los beneficios laborales

DEPORTES

“Hoy nos toca volver con el corazón roto”: el sentido mensaje de Nicolás Otamendi tras perder la final del Mundo ante España

“Hoy nos toca volver con el corazón roto”: el sentido mensaje de Nicolás Otamendi tras perder la final del Mundo ante España

El emotivo mensaje de Julián Álvarez tras regresar del Mundial: “Todos soñábamos con llevar la Copa a casa”

Lionel Messi llegó a Rosario luego de su participación en la Copa del Mundo

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina: “Tengo que ver si es momento de dar un paso al costado”

El emotivo mensaje de Leandro Paredes tras perder la final: “Fue un orgullo ser parte de esta Selección”

TELESHOW

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

Murió Pato Strunz, histórico baterista de Hermética, Malón y figura emblemática del heavy metal argentino

Gran Hermano Generación Dorada: Emanuel Di Gioia vs Solange Abraham quedaron en uno de los mano a mano más esperados

Zoe Hochbaum debuta como conductora en Elenco Inestable en Radio con Vos: “Nervios, manija y felicidad”

Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi tras perder la final del Mundial: “No disfruto verlo llorar”

La desolación de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Contemplo todo lo que no te dije”

INFOBAE AMÉRICA

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

El presidente del Líbano se reúne con Donald Trump en Washington para abordar el desarme del grupo terrorista Hezbollah

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: EEUU emitió una advertencia mundial para los estadounidenses por las tensiones en Medio Oriente

Marco Rubio llega a Manila para participar en la cumbre de la ASEAN marcada por la guerra en Irán y las tensiones con China

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin