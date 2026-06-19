Récord de compras al exterior: las importaciones vía courier se duplicaron y ya superan los USD 500 millones en 2026

Las importaciones vía courier acumulan USD 518 millones en lo que va de 2026, con un alza del 113,2% interanual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las compras de los argentinos en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon siguen sin dar señales de desaceleración. El canal courier, que permite importar productos del exterior de manera simplificada y sin pasar por los procesos tradicionales de la Aduana, registró en mayo otro mes de cifras históricas y acumula en 2026 un monto que supera por amplio margen lo que se había importado por esa vía en todo el año anterior.

El fenómeno ya no es nuevo, pero los números siguen sorprendiendo. Mes a mes, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran una curva que no cede: desde fines de 2024, las importaciones por este canal no bajaron de los USD 100 millones mensuales, una marca que hasta hace poco parecía inalcanzable.

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Detrás del crecimiento aparece una combinación de factores que los analistas vienen señalando desde hace meses: la estabilidad cambiaria, la reducción de trabas regulatorias, la expansión de las plataformas digitales internacionales y una mejora del poder de compra en dólares para una parte de los consumidores, incluso en un contexto de caída del salario real en pesos.

Mayo marcó un nuevo techo para el mes

Las importaciones vía courier durante mayo se ubicaron en USD 115 millones, lo que representó un incremento interanual del 84,4%, según un análisis de la consultora Analytica en base a datos del Indec. Se trata del valor más alto registrado para un mes de mayo en dólares constantes, aunque quedó apenas por debajo del récord absoluto de USD 118 millones alcanzado en abril.

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Con ese resultado, el acumulado de 2026 llegó a USD 518 millones, con una suba del 113,2% respecto al mismo período del año anterior. Analytica destacó que, si bien el peso del courier en el agregado de importaciones “sigue siendo reducido, en el análisis a 8 dígitos de la nomenclatura del Mercosur se consolidan como una de las tres categorías más relevantes, con niveles de importación en mayo similares a los de los vehículos de baja cilindrada”.

La comparación con los autos de baja cilindrada ilustra hasta qué punto este canal, que hasta hace poco ocupaba un lugar marginal en el comercio exterior argentino, ganó peso dentro de la estructura importadora del país.

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Cómo funciona el sistema

El courier opera como una alternativa simplificada a la Aduana convencional. A diferencia del servicio postal tradicional, las empresas privadas que gestionan estos envíos se encargan tanto del transporte como de los trámites fiscales, lo que permite que el comprador reciba el producto en su domicilio tras un único proceso de pago.

Las últimas modificaciones regulatorias ampliaron el límite de compra hasta los USD 3.000 por envío y establecieron una franquicia que permite importar bienes de hasta USD 400 pagando únicamente el IVA, lo que redujo costos y aceleró los tiempos de entrega.

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Esa simplificación, combinada con la proliferación de plataformas que ofrecen envíos gratuitos o a bajo costo y la viralización de experiencias de compra en redes sociales, contribuyó a que el canal se instalara como una opción de consumo habitual para sectores que antes no lo utilizaban.

Los productos más buscados y el impacto en la industria local

Entre los artículos que más eligen los argentinos al comprar en el exterior a través de courier se destacan los productos tecnológicos —celulares, notebooks y accesorios—, indumentaria y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y artículos para el hogar, según datos de la Cámara de Comercio Electrónico. Son precisamente los rubros donde la competencia de precios con la oferta local resulta más directa.

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El canal courier permite importar productos del exterior sin pasar por los procesos tradicionales de la Aduana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ese es uno de los puntos de tensión que genera el auge del canal. La industria nacional, especialmente en segmentos como la indumentaria, el calzado y los pequeños electrónicos, enfrenta una competencia creciente que es difícil de equiparar en precio y variedad. En Argentina, el avance de plataformas como Shein y Temu ya motivó la presentación de proyectos legislativos orientados a restringir su ingreso, en una discusión que también se da en otros países: Francia, por ejemplo, avanzó con regulaciones específicas que imponen requisitos más estrictos en materia de etiquetado, trazabilidad y cumplimiento fiscal.

Un salto que viene de lejos

El desempeño del primer semestre de 2026 se inscribe en una tendencia que arrancó con fuerza el año anterior. En 2025, las importaciones vía courier pasaron de USD 239 millones a USD 894 millones, lo que implicó una suba del 274% interanual, según un informe de la consultora Abeceb en base a datos oficiales. Ese salto ubicó al courier como el tercer rubro con mayor aumento en valores dentro de las importaciones totales del año, superado únicamente por los vehículos y algún otro rubro puntual.

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El crecimiento de 2025 se sostuvo a lo largo de todos los meses del año, sin concentrarse en un período específico, y se dio en un contexto de tipo de cambio real apreciado, recuperación de la actividad económica y mayor apertura comercial. Hasta mediados de 2024, el nivel mensual de importaciones por esta vía no había superado los USD 70 millones; a partir de diciembre de ese año, los registros se mantuvieron sistemáticamente por encima de los USD 100 millones.

Lo que muestran los datos de 2026 es que esa aceleración no se frenó. Con USD 518 millones acumulados en los primeros cinco meses del año y un promedio mensual que supera los USD 100 millones, el canal courier está en camino de superar ampliamente el volumen total registrado en todo 2025, cuando el año cerró con casi USD 900 millones. En 2024, en cambio, ese mismo acumulado apenas llegaba a USD 239 millones en doce meses.

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