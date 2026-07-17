Opinión

La nueva civilización ya comenzó

La Argentina enfrenta un cambio histórico que trasciende la tecnología. Comprender la nueva civilización del conocimiento será decisivo para no quedar al margen del siglo XXI

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Mapa de Argentina con circuitos brillantes sobre un mapamundi azul oscuro, rodeado de edificios modernos, turbinas eólicas e infraestructura tecnológica iluminada
Una representación digital futurista de Argentina, con el país delineado como un circuito integrado, simboliza su avance en la conectividad global y el desarrollo de tecnologías de IA.

No estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica. Estamos ingresando en una nueva civilización.

Cada día aparecen noticias sobre inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, robótica o automatización. Muchos las interpretan como innovaciones extraordinarias, pero esa mirada resulta insuficiente. Lo que está cambiando no son solamente las herramientas: está cambiando la forma de producir, de ejercer el poder, de organizar los Estados y, en definitiva, de vivir.

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La historia registra pocas transformaciones comparables. La revolución agrícola dio origen a las primeras grandes sociedades organizadas. La revolución industrial modificó el trabajo, la economía y la política mundial. Hoy, la convergencia de tecnologías disruptivas está redefiniendo simultáneamente la educación, la ciencia, la defensa, la economía y las relaciones internacionales. Por eso no vivimos una época de cambios: vivimos un verdadero cambio de época.

Toda transición civilizatoria genera incertidumbre. Las instituciones heredadas comienzan a perder eficacia antes de que las nuevas alcancen su madurez. En ese intervalo aparecen tensiones, conflictos y resistencias. Interpretar este proceso con categorías del pasado conduce inevitablemente a errores estratégicos. La primera responsabilidad del liderazgo consiste, precisamente, en comprender el mundo que está naciendo antes de que sus consecuencias obliguen a reaccionar.

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También conviene distinguir dos conceptos que suelen confundirse. La civilización es el conjunto de capacidades científicas, tecnológicas, económicas e institucionales que sostienen a una sociedad. La cultura, en cambio, expresa su identidad, sus valores, sus tradiciones y sus creencias. Adaptarse a una nueva civilización no implica renunciar a la identidad nacional. Por el contrario, cuanto más acelerado es el cambio, más importante resulta preservar aquello que otorga cohesión y sentido a una comunidad.

El poder también está cambiando de naturaleza. Durante siglos se midió por el territorio, la población, los recursos naturales o la capacidad industrial. Todos esos factores siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. El verdadero activo estratégico del siglo XXI será la capacidad para generar conocimiento, innovar, educar y transformar la ciencia en desarrollo económico y poder nacional.

La inteligencia artificial es el ejemplo más visible de esta transformación. Ya modifica la medicina, la industria, la logística, las finanzas, la educación y la defensa. Los conflictos recientes demuestran que quien domine estas tecnologías dispondrá de ventajas crecientes en productividad, seguridad y competitividad. Ignorar esta realidad sería tan grave como haber despreciado la máquina de vapor en el siglo XIX o la electricidad en el XX.

La Argentina llega a este desafío después de décadas de deterioro institucional, retroceso educativo, inestabilidad económica y fragmentación política. Ese es nuestro punto de partida, pero no tiene por qué ser nuestro destino. Precisamente porque el orden mundial está cambiando, se abre una oportunidad para reconstruir un proyecto nacional basado en el conocimiento, la innovación, la calidad institucional y el desarrollo.

Ello exige una visión estratégica que trascienda los gobiernos. Educación de excelencia, ciencia vinculada con la producción, estabilidad macroeconómica, instituciones confiables, infraestructura moderna y políticas de Estado sostenidas en el tiempo constituyen las condiciones indispensables para integrarse con éxito a la nueva Civilización del Conocimiento.

Las naciones que liderarán el siglo XXI no serán necesariamente las que reaccionen mejor frente a las crisis. Serán aquellas capaces de comprender antes que las demás hacia dónde se dirige la historia. Gobernar dejará de ser solamente administrar el presente. Será, sobre todo, conducir el futuro.

El mundo ya cambió. La verdadera pregunta no es si esa transformación llegará a la Argentina, sino si la Argentina llegará a tiempo para convertirse en protagonista de esa nueva civilización. La historia ofrece pocas oportunidades de reposicionamiento estratégico. Esta puede ser una de ellas. Dependerá de nuestra capacidad para comprender el cambio y actuar en consecuencia.

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