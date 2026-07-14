El esperanzador mensaje de Messi a horas del Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial: la reacción de Antonela Roccuzzo

El posteo de Messi con la nueva pelota que se usará en los últimos cuatro partidos del Mundial

Lionel Messi publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto al balón Trionda Final, la pelota oficial con la que se disputarán las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final del Mundial 2026. “Un pasito más, Trionda finals”, escribió el capitán de la selección argentina en la red social, en el marco de una producción fotográfica realizada para Adidas y la FIFA en la previa del choque ante Inglaterra, previsto para el miércoles 15 de julio en Atlanta.

La frase del rosarino no pasó inadvertida para Antonela Roccuzzo, su esposa, quien reaccionó al posteo con varios emojis de una cara feliz con corazones en los ojos. La rosarina, que ha seguido cada partido del torneo desde las tribunas junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, ya había empleado esa misma expresión, “un pasito más”, en su propio posteo tras la clasificación de la Albiceleste a semifinales luego del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en tiempo suplementario en Kansas City.

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Messi también aprovechó su presencia en redes para despedirse de la ciudad base del equipo antes del viaje a Atlanta. “El último en Kansas City. Gracias por todo”, escribió el capitán junto a imágenes del último entrenamiento del plantel en esa sede.

Qué es el Trionda Final y por qué es diferente

Lionel Messi posó con la Trionda, la nueva pelota del Mundial

El Trionda Final es el balón diseñado específicamente para los cuatro partidos decisivos de la Copa Mundial 2026. Su presentación oficial tendrá lugar este martes en la primera semifinal entre Francia y España en Dallas.

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A diferencia del Trionda original —con el que se jugaron los 100 partidos anteriores del torneo y que llevaba los colores de los tres países anfitriones: verde por México, azul por Estados Unidos y rojo por Canadá—, el Trionda Final tiene una base negra con vivos dorados y detalles en rojo y rosa. Según Adidas, el acabado en oro “evoca el trofeo de la Copa Mundial”, mientras que el fondo negro “realza el aspecto del balón”.

Sobre su superficie figuran de forma destacada los nombres de las cuatro ciudades sede de la recta final: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las 16 ciudades anfitrionas del torneo aparece representado en gráficos triangulares distribuidos por la pelota. “Con cada toque, regate, pase, centro, parada, disparo y gol, las 16 ciudades que han ayudado a la FIFA a celebrar la histórica 23 edición de la Copa Mundial afianzarán aún más su lugar en la memoria colectiva del torneo”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al presentar el nuevo balón.

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Messi posó con la pelota que se estrenará en España vs Francia

Más allá del diseño, la pelota conserva el Connected Ball, el sensor de movimiento alojado en su interior que opera a 500 Hz, registra cada contacto y envía datos en tiempo real al VAR. Ese sistema ya generó controversia en el torneo: fue determinante para anular un gol croata ante Portugal en dieciseisavos de final, y quedó bajo cuestionamiento en el partido entre Noruega e Inglaterra, cuando la tecnología no detectó que el balón rozara el cable de la cámara Spider Cam en la acción que originó el primer gol inglés.

La construcción del Trionda Final —cuatro paneles termosellados, misma forma y misma textura que el modelo original— garantiza que los futbolistas encontrarán “la misma velocidad, bote y sensación” a la que se acostumbraron durante todo el torneo. Esta práctica de estrenar una pelota especial para la fase final tiene antecedentes: entre el Mundial de Alemania 2006 y el de Rusia 2018, el balón exclusivo se reservaba solo para la final. Desde Qatar 2022, la FIFA adelantó esa tradición a las semifinales, y en esta edición norteamericana repitió la fórmula. Lo que sí resulta una novedad es que esta es la primera vez que se crea un diseño completamente nuevo para la etapa decisiva, y no una simple variación de color.

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El Trionda Final también fue protagonista de una instalación en Manhattan: una réplica de más de 5 metros de diámetro fue colocada dentro de la esfera de la escultura Atlas del Rockefeller Center, en la Quinta Avenida, como parte de las activaciones oficiales del torneo en Nueva York. Tras el Francia-España de este martes, el balón hará su segundo estreno el miércoles cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten en Atlanta por un lugar en la gran final del MetLife Stadium.

Una estatua exhibe una réplica del balón Adidas Trionda Final del Mundial 2026 en un contexto urbano, con edificios de fondo.