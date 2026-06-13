La acumulación de reservas: un colchón que protege al ciudadano y a las empresas

Las reservas internacionales no son “dólares guardados en un cajón”: son un instrumento de defensa de la estabilidad macroeconómica (Foto: Reuters)

La acumulación de reservas y el cumplimiento anticipado de la meta acordada con el FMI no es un dato técnico para especialistas: es una de las noticias económicas más relevantes para el bolsillo del ciudadano de a pie y para la supervivencia de las empresas argentinas.

Las reservas internacionales no son “dólares guardados en un cajón”: son un instrumento de defensa de la estabilidad macroeconómica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que permiten “satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, intervenir en los mercados cambiarios y mantener la confianza en la moneda”.

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Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), lo resumió así: “Las reservas actúan como un seguro contra interrupciones súbitas de capitales. Su acumulación reduce la probabilidad y el costo de las crisis”.

Las reservas actúan como un seguro contra interrupciones súbitas de capitales (Carstens)

En la misma línea, Chile (Banco Central de Chile) y Colombia (Banco de la República) remarcaron que contar con reservas adecuadas aporta flexibilidad para absorber shocks externos sin sacrificar crecimiento ni estabilidad de precios.

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Impacto en la vida cotidiana: previsibilidad y menor volatilidad

El argentino común no opera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero siente cada turbulencia cambiaria. Cuando las reservas son escasas o negativas -como ocurrió en 2023, con netas estimadas en torno a menos de USD 11.000 millones-, cualquier shock (sequía, caída de exportaciones o nerviosismo político) puede disparar una corrida, una devaluación y un salto inflacionario.

Con reservas más sólidas, el BCRA puede intervenir para suavizar fluctuaciones del dólar y evitar que el precio de los alimentos, el transporte y los medicamentos se dispare de un día para el otro. En Argentina, las crisis de balanza de pagos deterioraron el poder adquisitivo: la inflación se aceleró, los salarios reales cayeron y el ahorro en pesos se licuó. Con reservas, el BCRA gana “poder de fuego” para sostener la estabilidad. En términos prácticos, esto se traduce en:

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Inflación más controlada a mediano plazo.

Mayor probabilidad de que salarios y jubilaciones recuperen poder adquisitivo sin nuevos shocks.

Posibilidad de levantar gradualmente el cepo, con un acceso más ordenado al mercado de cambios para familias y trabajadores.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, lo planteó en estos términos: “Las reservas son el respaldo implícito de la moneda. Sin ellas, la confianza se evapora y el costo lo paga siempre el que menos tiene”.

Qué cambia para la producción: financiamiento, insumos e inversión

Las pyme y las grandes empresas argentinas operan en un entorno de alta dolarización de costos (insumos importados, energía, logística). La incertidumbre cambiaria paraliza decisiones de inversión: importar maquinaria, planificar pagos a proveedores externos o definir si se podrá girar dividendos.

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Las reservas son el respaldo implícito de la moneda. Sin ellas, la confianza se evapora y el costo lo paga siempre el que menos tiene (Redrado)

Con reservas más altas, esa incertidumbre tiende a reducirse. Entre otros efectos, pueden habilitar:

Un tipo de cambio más previsible , que facilite la planificación financiera.

Acceso más fluido a importaciones , con menos trabas administrativas y menos distorsión de precios.

Menor índice de riesgo país , con impacto potencial en el costo del financiamiento externo e interno.

Más inversión extranjera directa (IED), que suele aportar tecnología, empleo y divisas.

Se benefician los sectores exportadores -agro, minería, Vaca Muerta- si el frente externo deja de ser un factor de urgencia permanente.

El Banco Central de Chile lo expresó en sus informes con una idea consistente: “Reservas adecuadas protegen la liquidez externa y fomentan un entorno propicio para el comercio y la inversión”.

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La ventana de 2026 y lo que todavía falta

Mantener reservas tiene un costo de oportunidad, pero el costo de no tenerlas es mayor: crisis recurrentes, pobreza estructural y emigración de talento. Guido Sandleris, ex presidente del BCRA, insistió en que “acumular reservas es condición necesaria -aunque no suficiente- para estabilizar y crecer de forma sostenible”.

Mantener reservas tiene un costo de oportunidad, pero el costo de no tenerlas es mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haber superado la meta anual en junio de 2026 no fue casualidad: respondió a disciplina fiscal, recesión inicial que comprimió importaciones, una buena cosecha y una confianza parcialmente recuperada. Las reservas netas todavía exigen más trabajo -analistas las ubican en terreno positivo pero modesto- pero la tendencia es clara.

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El ciudadano de a pie gana estabilidad en su salario y en los precios. Las empresas ganan horizonte para invertir y generar empleo. Ambos ganan la chance de que Argentina deje de ser el país de las crisis cíclicas y pase a ser uno en el que se pueda planificar.

El ciudadano de a pie gana estabilidad en su salario y en los precios. Las empresas ganan horizonte para invertir y generar empleo

Acumular reservas no resuelve los problemas estructurales -reforma laboral, apertura comercial, reducción del gasto, reforma tributaria-, pero sí establece un piso sin el cual el resto no se sostiene.

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En una economía como la argentina, un BCRA con dólares no es un lujo: es una condición de funcionamiento. Y, por primera vez en mucho tiempo, la dinámica comenzó a alinearse con ese objetivo.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market