Economía

Cuánto valdría el dólar sin las compras del Banco Central y qué pasará con el ritmo de acumulación, según Caputo

El ministro de Economía anticipó que cambiará el ritmo de adquisición de reservas por parte de la entidad. Lo que se espera a partir de julio con los mecanismos de financiamiento y la meta de acumulación con el FMI a diciembre

Guardar
Google icon
Argentina's Economy Minister Luis Caputo and Central Bank's President Santiago Bausili arrive for a press conference following a staff-level agreement with the International Monetary Fund (IMF) on the latest review of the country's $44 billion debt program, at the Economy Ministry building in Buenos Aires, Argentina, January 10, 2024. REUTERS/Matias Baglietto
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que si el Banco Central no estuviera comprando reservas la cotización del dólar sería $ 1.100.

En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que a fines de mayo está muy cerca de cumplir la meta anual de USD 10.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio sus proyecciones de cómo seguirá el ritmo de compra en los próximos meses y de cuál sería la cotización del dólar si la entidad no estuviera adquiriendo reservas a un promedio diario superior a 100 millones de dólares.

Durante su discurso en el Latam Forum Economic 2026, Caputo sostuvo que en pleno shock, el BCRA no esta defendiendo el peso -como solía hacer- sino que se encuentra en la inusual situación de hacerlo con el dólar. “Si no estuviera el BCRA comprando más de USD 100 millones por día, el dólar ya valdría $1.100”, afirmó.

PUBLICIDAD

En esa línea, precisó que el objetivo de compra de reservas por USD 10.000 era el acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y USD 17.000 era un escenario optimista. “Pongan también una meta bien alta, de que haya alguna posibilidad de que se dé”, reconstruyó sobre las negociaciones con el organismo internacional.

Con un gráfico de fondo, el ministro señaló que el BCRA está arriba de ese rango (USD 17.000 millones). “Obviamente es difícil pensar que va a seguir a ese ritmo, pero si siguiéramos a ese ritmo, estaríamos hablando de que el Banco Central estaría comprando USD 23.000 millones. Ya hoy estamos en cifras récord de todos los últimos mandatos, si mantuviéramos ese ritmo imagínense”, aseguró.

PUBLICIDAD

Cambio en el ritmo de compras

A lo largo de la alocución del titular del Palacio de Hacienda, todos los focos se posaron en que proyectó que la inflación de mayo sería más baja que el 2,6% de abril y que los resultados de la economía aplastarían a la política en 2027 permitiéndole al presidente Javier Milei ser reelecto. Pero de forma sutil y al pasar, el jefe de la cartera económica deslizó que el ritmo de compras que está teniendo la entidad que conduce Santiago Bausili no se mantendrá.

Al jueves, Banco Central de la República Argentina alcanzó 96 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario.En la última jornada sumó USD 447 millones y el total anual superó los USD 9.681 millones, lo que equivale a más del 90% de la meta de compras de divisas fijada para 2026.

Desde el inicio del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA adquirió 9.681 millones de dólares. Abril fue el mes de mayor volumen de compras, con USD 2.769 millones, y solo el 2 de enero no se realizaron operaciones desde que comenzó el año.

Durante la primera parte de mayo, el BCRA mostró compras diarias menores a 100 millones de dólares. Lo que despertó alertas en el mercado, sobre la posibilidad de que la entidad haya bajado el ritmo de compra para no generar presiones sobre la cotización y ayudar a la desaceleración de la inflación. Sin embargo, en las últimas semanas, esa tendencia se revirtió, y el BCRA aceleró el ritmo: adquirió USD 909 millones en la última semana y el acumulado del mes llegó a 2.526 millones de dólares.

Las declaraciones de Caputo acerca de que el ritmo de compras del BCRA no se mantendrá en los próximos meses generan expectativa. Esta advertencia surge en un contexto donde se proyecta una mayor liquidación del sector agropecuario, que este año podría aportar USD 36.000 millones, y en medio de un aumento en las colocaciones de obligaciones negociables por parte de empresas y deuda subsoberana.

Según la consultora Invecq, en mayo las emisiones de ONs ya superaron los USD 1.600 millones, cifra que sobrepasó lo emitido en todo el mes anterior. Este crecimiento reflejó una mejora en las condiciones de financiamiento disponibles para empresas argentinas, que buscaron aprovechar la ventana de oportunidad en el mercado.

El repunte en el mercado de endeudamiento corporativo coincidió con la recuperación del apetito por instrumentos en dólares, a pesar de que la suba de tasas en Estados Unidos continuó restringiendo el acceso al financiamiento externo para Argentina. La consultora analizó que la volatilidad internacional de los primeros meses del año impactó en la actividad local, pero a partir de abril el escenario financiero local mostró una mejora visible.

Sin embargo, sobre todo, los dichos del ministro adquieren relevancia por la meta de acumulación de reservas internacionales netas de USD 8.000 millones que se fijó con el FMI para diciembre. A partir de julio, cuando se definan los mecanismos de financiamiento para cubrir el vencimiento de USD 4.300 millones, se espera que las compras de reservas del BCRA no se diluyan en pagos de deuda externa, como viene ocurriendo hasta ahora.

Temas Relacionados

Luis CaputoSantiago BausiliBanco CentralReservasDólarÚltimas noticiasBCRACompra de divisas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inflación de mayo se acerca al 2% y mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía

Los inversores siguieron comprando activos argentinos. El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y las acciones siguieron en alza. La mejora paulatina de los indicadores locales es festejada por los mercados

La inflación de mayo se acerca al 2% y mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía

Sigue el optimismo en el mercado: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida y el riesgo país quebró los 500 puntos

El S&P Merval subió 0,6% y las acciones argentinas volvieron a tener desempeño positivo en Wall Street que renovó su récord. El dólar quedó a $1.430 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 447 millones y las reservas alcanzaron un nuevo máximo desde 2019

Sigue el optimismo en el mercado: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida y el riesgo país quebró los 500 puntos

Aumentaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que alcance el 37,5% anual, según una encuesta nacional

Las proyecciones anuales relevadas por la Universidad Torcuato Di Tella resultaron más elevadas que el mes previo, aunque la estimación mensual bajó levemente

Aumentaron las expectativas de inflación: los argentinos esperan que alcance el 37,5% anual, según una encuesta nacional

Impuesto a las Ganancias: cuál es la modificación que propone el FMI y que el Gobierno descartó

El organismo sugirió que al menos 2 millones de trabajadores paguen el tributo, lo que duplicaría la cantidad de contribuyentes actuales. La Casa Rosada respondió que “no está en la ideología del Presidente subir impuestos”

Impuesto a las Ganancias: cuál es la modificación que propone el FMI y que el Gobierno descartó

Del repunte al freno: la actividad económica cayó en abril, según consultoras privadas

Dos informes anticipan que hubo una retracción de la economía en el cuarto mes del año. Qué dicen los números y qué sectores se destacaron

Del repunte al freno: la actividad económica cayó en abril, según consultoras privadas

DEPORTES

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

9 frases de Úbeda tras la eliminación de Boca de la Libertadores: de los problemas físicos de Paredes a la frase sobre su futuro

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Boca Juniors quedó afuera de la Libertadores en primera fase tras 32 años: la historia del anterior tropiezo

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro

Canadá abogó por una nueva alianza con Estados Unidos mientras se revisa el tratado de libre comercio

La escasez de agua agrava la crisis humanitaria en toda Cuba mientras disminuyen las reservas de petróleo

El ICE arrestó a la hija del general del régimen cubano Ulises Rosales, ex integrante de la dirección del Partido Comunista de Cuba

Más presión sobre Teherán: Estados Unidos sancionó a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo iraní