Opinión

Trabajar en red para ampliar oportunidades

Cuando organizaciones sociales, empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades se juntan en busca de un mismo objetivo, se reducen los esfuerzos y crecen las chances de alcanzar los resultados buscados

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Cuatro manos sostienen una cinta multicolor en círculo. En el centro, una silueta juvenil se estira hacia el sol. Una mano lleva un sello, otras dos, libros.
Ninguna organización puede resolver por sí sola problemas sociales complejos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el mundo social, múltiples actores trabajan para dar respuestas a problemas complejos. Políticas públicas, programas sociales e iniciativas privadas buscan generar cambios reales en las vidas de los jóvenes y sus comunidades. La clave está en cómo esos esfuerzos se articulan entre sí y en la capacidad de sostener esas articulaciones en el tiempo.

En un contexto de cambios acelerados, la falta de oportunidades para los jóvenes no responde a una única causa. El problema involucra dimensiones como la educación financiera, la preparación para el mercado de trabajo y el desarrollo de habilidades emprendedoras, entre otras, que forman un entramado difícil de abordar desde una sola institución.

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En el campo del desarrollo social existe una frase que resume bien esta idea: “Ninguna organización puede resolver por sí sola problemas sociales complejos”. No se trata solo de una declaración de principios, sino de una constatación práctica que aparece una y otra vez al analizar iniciativas que lograron generar cambios sostenidos.

En los últimos años, este enfoque se volvió cada vez más visible en lo que especialistas llaman “impacto colectivo”: un modelo de trabajo en el que organizaciones sociales, empresas, gobiernos, instituciones educativas y comunidades coordinan esfuerzos para abordar un mismo problema desde distintos ángulos. A diferencia de las intervenciones aisladas, el impacto colectivo parte de una premisa sencilla pero poderosa: ningún actor tiene todas las respuestas, pero cada uno tiene una parte de la solución.

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Las empresas pueden aportar conocimiento del mundo productivo y oportunidades de inserción laboral. Las escuelas y universidades forman a las nuevas generaciones, con conocimiento técnico y también habilidades socioemocionales clave para el trabajo en equipo. Las organizaciones sociales desarrollan metodologías educativas y llegan a territorios donde otros actores muestran dificultades para estar presentes. El sector público tiene la capacidad de escalar políticas y garantizar acceso. Y, además, miles de profesionales, a través del voluntariado, comparten experiencia y acompañan procesos de aprendizaje.

Cuando estos actores trabajan de manera coordinada, el resultado reduce esfuerzos y multiplica oportunidades. En Junior Achievement lo vemos todos los días. Más de 108.000 jóvenes de todo el país se prepararon para su futuro en 2025 gracias a una red de docentes, empresas, voluntarios profesionales, organizaciones aliadas y gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Cada uno cumple un rol distinto, en pos del mismo objetivo: acercar herramientas y oportunidades a las nuevas generaciones.

Ese trabajo conjunto no solo amplía el alcance de las iniciativas. También permite abordar los desafíos desde una mirada más integral. La educación financiera, por ejemplo, no se limita a aprender a administrar dinero: también implica desarrollar autonomía, comprender el funcionamiento de la economía y tomar decisiones responsables en contextos de incertidumbre. Lo mismo ocurre con la empleabilidad, que hoy requiere conocimientos técnicos en complemento con habilidades socioemocionales, como la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y el espíritu emprendedor.

En un contexto donde el mundo del trabajo cambia rápidamente y las trayectorias laborales son cada vez menos lineales, la pregunta no debería ser quién tiene la culpa, sino cómo construimos soluciones en conjunto. Tal vez ahí esté una de las lecciones más importantes para el desarrollo social: el impacto real no surge de actores que compiten por resolver problemas, sino de ecosistemas capaces de trabajar de manera articulada y sostenida.

Porque cuando empresas, educadores, organizaciones sociales y gobiernos se sientan en la misma mesa, las ideas circulan, las responsabilidades se comparten y las soluciones se vuelven más sólidas.

Y, sobre todo, se tienden puentes para que los jóvenes encuentren más y mejores oportunidades para construir su propio camino.

*La autora es directora de Desarrollo Institucional de Junior Achievement Argentina

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