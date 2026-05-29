Opinión

Educación dual: la libertad de elegir otro camino

Mientras la formación profesional sea vista como el destino de quienes no llegan a la universidad, seguirá cargando un estigma injusto, pero si se la piensa como una opción exigente, con valor social y oportunidades reales, puede convertirse en una forma concreta de inclusión

Guardar
Composición dividida: una estudiante escribe en un aula con portátil y otra joven de fondo; y un joven trabaja con herramientas en un taller.
Preparar para el trabajo no es degradar la escuela (Imagen ilustrativa Infobae)

Una nota de Infobae publicada el pasado 17 de mayo volvió a poner de relieve la relación entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo. Allí se describen experiencias provinciales que buscan tender puentes entre ambos mundos mediante pasantías, prácticas educativas, visitas a empresas y alianzas con sectores productivos.

La imagen es importante no solo por lo que describe, sino por la pregunta que abre: ¿debe la secundaria seguir pensándose, casi exclusivamente, como antesala de estudios superiores? ¿O debe animarse a reconocer que no todos los jóvenes necesitan, desean o pueden recorrer la misma trayectoria para construir un futuro digno?

PUBLICIDAD

Una educación verdaderamente libre no puede empujar a todos hacia el mismo camino. Libertad educativa no significa únicamente elegir escuela. También exige que existan trayectorias diversas, exigentes y socialmente reconocidas. Si todos los caminos conducen al mismo destino, la libertad termina siendo mucho más estrecha de lo que parece.

El proyecto de Ley de Libertad Educativa ofrece un marco especialmente relevante para este debate. Al definir la finalidad de la educación secundaria, su artículo 22 establece que debe preparar para “la vida social, el trabajo y/o la continuidad de estudios superiores”. Y contempla “trayectorias personalizadas” que faciliten la elección entre estudios superiores, formación técnica o inserción laboral. El artículo 40, por su parte, dispone que las jurisdicciones promuevan la articulación entre instituciones de educación secundaria y sectores de la producción y el trabajo, y permite organizar prácticas educativas vinculadas al mundo laboral con participación de personas o instituciones públicas o privadas registradas.

PUBLICIDAD

Preparar para el trabajo no es degradar la escuela. Significa reconocer que la escuela debe preparar para la vida real, y que la vida real no se agota en la universidad. Una sociedad libre no debería considerar que un único recorrido es digno y que todos los demás son alternativas menores.

Allí aparece el sistema de educación dual alemán, no como fórmula mágica ni como un modelo para copiar sin más, pues la Argentina no es Alemania. Pero vale la pena estudiarlo con seriedad, pues demuestra que una trayectoria orientada al trabajo puede ser exigente y socialmente respetada.

La OCDE señala que en Alemania “la forma predominante de la formación profesional es el sistema dual”, el cual ofrece aprendizajes que combinan formación vocacional en escuelas con formación en empresas sobre la base de estándares nacionales. En 2021, agrega, el 32% de los estudiantes alemanes de 15 a 19 años de la secundaria superior estaba matriculado en programas vocacionales.

Por su parte, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional describe los programas de aprendizaje del sistema dual en Alemania como “el pilar de la formación profesional de secundaria superior”. Suelen durar tres años, combinan empresa y escuela vocacional, abarcan 326 ocupaciones, tienen aproximadamente un 75% de aprendizaje basado en el trabajo y contemplan remuneración para los aprendices. No se trata de una pasantía ocasional ni de un agregado marginal al final de la secundaria. Es una trayectoria, y esa diferencia no es menor.

Mientras la formación profesional sea vista como el destino de quienes no llegan a la universidad, seguirá cargando un estigma injusto. Pero si se la piensa como una opción exigente, con valor social y oportunidades reales, puede convertirse en una forma concreta de inclusión. Más aún: en una expresión real de libertad educativa.

Los jóvenes no aprenden del mismo modo ni proyectan su futuro de la misma manera. No todos necesitan que la escuela les diga, explícita o implícitamente, que el único camino respetable es la universidad. Algunos encontrarán allí su mejor destino.

Otros pueden encontrarlo en una formación profesional rigurosa, vinculada al mundo del trabajo, con certificación reconocida y posibilidad de seguir aprendiendo.

La libertad educativa no consiste en que todos hagan lo mismo en instituciones distintas. Consiste en que existan alternativas reales para proyectos de vida distintos. No para bajar expectativas, sino para hacerlas más realistas, más diversas y cercanas a los talentos concretos de cada joven.

El modelo dual alemán muestra que elegir una formación profesional no tiene por qué significar renunciar al futuro. Puede ser, precisamente, una forma realista y digna de construirlo. La Argentina no necesita imitar a Alemania. Necesita animarse a discutir si seguirá llamando inclusión a empujar a todos hacia la misma ruta, o si comenzará a construir una libertad educativa hecha de caminos distintos, exigentes y socialmente reconocidos.

Temas Relacionados

Educación dualEscuelaColegios secundariosEducaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

El puzzle argentino y la encíclica papal

Mientras el Gobierno prioriza a la franja económicamente más fuerte, la Iglesia pide la inclusión de los sectores más desfavorecidos. Javier Milei sueña con la visita de León XIV, quien acaba de publicar Magnifica Humanitas

El puzzle argentino y la encíclica papal

El mito de directora violenta y el alumno víctima

El video viral de la vicedirectora retando a alumnos en una escuela secundaria de Rosario abrió un fuerte debate sobre disciplina escolar

El mito de directora violenta y el alumno víctima

Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

El análisis de condiciones psicosociales en el trabajo muestra que factores como el estrés y la fatiga impactan no solo en el bienestar, sino en la ocurrencia de incidentes y en la productividad de las empresas

Bienestar psicológico en el trabajo: su impacto en la seguridad y la productividad

¿Cómo le va al Perú en la batalla contra la contaminación plástica?

Ya hay evidencia generada por el IMARPPE sobre la presencia de plásticos en los órganos y tejidos de los peces que consumimos, y según cifras del Ministerio del Ambiente las personas ingieren hasta 50 mil partículas de microplástico al año

¿Cómo le va al Perú en la batalla contra la contaminación plástica?

La fortuna repentina de Ignacio Buse: ¿y ahora qué?

La trayectoria reciente del joven tenista ha generado un crecimiento inédito en su posición en el ranking mundial y ha puesto en primer plano la urgencia de una gestión patrimonial eficaz para deportistas profesionales

La fortuna repentina de Ignacio Buse: ¿y ahora qué?

DEPORTES

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro