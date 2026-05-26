Hay pasiones que se llevan puestas

Qatar 2022 marcó un antes y un después en la relación entre fútbol, moda, música y cultura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A días del Mundial 2026, el fútbol ya no vive solamente en la cancha. Está en cómo nos vestimos, en TikTok, en un recital, en una previa o en una foto subida a Instagram. Se volvió parte de la cultura y también de la identidad.

Y ahí pasó algo muy fuerte: las mujeres dejamos de mirar el fútbol desde afuera para empezar a vivirlo desde un lugar mucho más propio. Ya no se trata solo de mirar un partido. También se trata de cómo cada una lleva esa pasión a su manera.

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Durante mucho tiempo, la estética futbolera era bastante literal. La camiseta, el jean y listo. Pero eso cambió. Hoy el fútbol se mezcla naturalmente con moda, música y cultura pop.

Después de Qatar 2022 eso explotó todavía más. La camiseta dejó de ser solamente deportiva para convertirse en una pieza cotidiana y emocional. Hoy aparece mezclada con sastrería, denim, cuero o prendas más urbanas. Ya no importa verse “de cancha”. Importa transmitir identidad.

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El fútbol se integra a la cultura pop y transforma la moda cotidiana de cara al Mundial 2026

Y creo que eso es lo más interesante: ya no existe una sola forma de vivir el fútbol. Cada persona lo atraviesa distinto. Desde los colores, desde un look, desde pequeños rituales o desde esa emoción colectiva que aparece cada cuatro años.

También cambiaron los códigos alrededor de todo ese universo. Gorros, lentes, bufandas, tote bags o detalles sutiles empezaron a aparecer mucho más en el día a día. Ya no se trata de disfrazarse de hincha. Se trata de hacerlo propio.

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Desde María Cher venimos trabajando sobre esa idea: pensar prendas y objetos que acompañen esa emoción desde un lugar más cotidiano, urbano y auténtico.

Porque al final vestirse para un Mundial ya no tiene que ver solamente con moda. Tiene que ver con identidad, emoción y pertenencia.

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Porque hay pasiones que no se explican. Se llevan puestas.