Opinión

Enseñar a habitar mejor el mundo con (y a pesar de) las pantallas

La investigación de Faro Digital indica que la discusión sobre el excesivo uso del celular ignora una transformación cultural profunda

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Vista de un aula en Estados Unidos con seis adolescentes sentados en sus pupitres, todos enfocados en sus teléfonos móviles.
Un estudio revela que chicos de entre 11 y 14 años construyen su identidad, vínculos y aprendizajes en un ecosistema digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los adultos seguimos discutiendo si los jóvenes “usan demasiado el celular”, ellos ya están viviendo en otro mundo. No es una metáfora. Es un cambio cultural profundo que todavía no terminamos de comprender.Una investigación de Faro Digital lo confirma con claridad: chicos y chicas de entre 11 y 14 años no solo usan tecnología, sino que construyen su identidad, sus vínculos y sus aprendizajes dentro de un ecosistema digital permanente. El problema no es cuánto tiempo están conectados. El problema es que la «educación sigue desconectada de esa realidad».

Hoy, un adolescente puede pasar horas en Instagram midiendo su popularidad en “likes”, aprender a tocar un instrumento en YouTube sin pisar una academia, y sostener vínculos afectivos a través de WhatsApp con una intensidad que muchas veces supera la presencialidad. No estamos frente a un “uso excesivo”, estamos frente a una nueva forma de socialización.

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Sin embargo, el discurso adulto sigue atrapado en una lógica binaria: prohibir o permitir. Como si el mundo digital fuera una amenaza externa y no el territorio donde hoy se construye subjetividad.El dato más inquietante no es la cantidad de horas de conexión, es la calidad de esa experiencia. La investigación muestra jóvenes que sienten ansiedad si sus publicaciones no alcanzan cierto reconocimiento, que naturalizan formas de violencia digital como el ciberbullying, y que viven con preocupación la exposición de su intimidad, especialmente las mujeres, principales víctimas de la difusión de imágenes sin consentimiento.

Pero también muestra algo más potente: los jóvenes aprenden, crean, se informan y participan. El fenómeno de los videotutoriales no es menor. Está transformando la manera de aprender, desplazando a la escuela como único lugar de acceso al conocimiento.

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Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿qué está haciendo la familia frente a esta transformación? ¿Qué cambios está haciendo la escuela en su interior para evitar seguir evaluando con pruebas memorísticas como si nada hubiera cambiado?La brecha es muy profunda. Padres y docentes, en muchos casos, se sienten desbordados, deslegitimados o directamente ajenos a este universo.

Los propios estudiantes lo dicen sin rodeos: “sienten que la tecnología en el aula es superficial, decorativa, muchas veces utilizada para simular modernidad, pero sin una estrategia pedagógica real”. “Quieren aprender programación o robótica, pero no lo están encontrando”.

Entonces, la cuestión ya no es si los chicos están demasiado tiempo conectados, es si los adultos estamos a la altura de acompañarlos. Porque cuando la educación no asume el desafío de formar ciudadanos críticos en el entorno digital, lo que crece no es la autonomía, sino la vulnerabilidad. Y ahí, la tecnología deja de ser una oportunidad para convertirse en un espacio de desigualdad, violencia y dependencia.

No se trata de demonizar las pantallas ni de idealizarlas. Se trata de entender que el mundo cambió. Y que educar hoy implica “enseñar a habitar ese mundo con criterio, con ética y con conciencia”.

Si no lo hacemos, es la educación la que queda fuera de época, aferrada a lógicas que ya no explican el mundo que habitamos.

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