Opinión

La Inteligencia artificial y la política: la oportunidad para fortalecer nuestra democracia

La inteligencia artificial ya forma parte de la gestión pública y los procesos políticos. Reconocer su impacto, regular sus usos y garantizar el control democrático es el mayor desafío para quienes creemos en una democracia más eficiente y transparente

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inteligencia artificial redefine la democracia y las prácticas políticas a nivel global, con ejemplos en Estonia, India y Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transformación digital que atraviesa la vida pública es cada vez más clara. Observamos día a día cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la democracia y las prácticas políticas. No se trata de un fenómeno aislado ni de una promesa lejana, sino todo lo contrario. A lo largo del mundo, esta tecnología ya comenzó a moldear nuestra realidad. Por ejemplo: en Estonia, un “juez robot” resuelve disputas legales; en India, el recuento electoral utiliza algoritmos, y en Brasil, la lucha contra la corrupción incorpora sistemas predictivos. En nuestro país, los ciudadanos interactúan diariamente con chatbots gubernamentales y plataformas inteligentes que optimizan la seguridad y la gestión estatal.

Esta realidad nos lleva a reflexionar en profundidad sobre el papel que asume la inteligencia artificial en el corazón mismo de nuestras instituciones. Ya no es posible hablar de política sin asumir que los algoritmos y la lógica de los datos configuran un nuevo escenario. La inteligencia artificial se ha convertido en una estructura de poder, capaz de incidir en lo que vemos, consumimos y creemos. No solo redefine cómo circula la información o cómo se toman decisiones, sino que también modifica la legitimidad y la representación, ejes centrales del sistema democrático.

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No ignoro las inquietudes que despierta esta evolución. La democracia se sostiene sobre la delegación del mandato popular a representantes humanos. Por eso, muchos se preguntan si una máquina puede asumir esa responsabilidad, si una inteligencia artificial podría ejercer funciones legislativas, judiciales o ejecutivas con la legitimidad que otorga el voto ciudadano. Tampoco escapan las dudas sobre el margen de autonomía que podríamos conceder a sistemas que, aunque sofisticados, carecen de experiencia vital y juicio moral humano.

Aun así, la inteligencia artificial es una oportunidad para fortalecer la democracia. La posibilidad de mejorar la transparencia judicial, agilizar servicios públicos, anticipar escenarios y evaluar políticas a partir de millones de datos reales permite una gestión estatal más eficiente y cercana a la ciudadanía. Cuando una herramienta automatizada clasifica, prioriza o decide, su función trasciende lo técnico para transformarse en una verdadera mediación política. Y es en ese punto donde debemos poner el foco: en el control, la regulación y la supervisión democrática de estas tecnologías.

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Definitivamente, la IA llegó para quedarse. Resistirse al cambio o negarlo sería improductivo y hasta peligroso. Adoptando límites sensatos y marcos de responsabilidad, esta tecnología puede contribuir a una democracia más transparente, participativa y legítima. La clave está en no perder de vista el objetivo: que el progreso tecnológico esté siempre al servicio del interés público, bajo control humano efectivo y con reglas claras que garanticen la equidad y la protección de los ciudadanos.

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