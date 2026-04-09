Opinión

La exención de peajes en CABA: una verdad a medias y una humillación total

La campaña difundida por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AUSA omite que solo ciertos veteranos acceden al beneficio, excluyendo a militares de carrera con haber de retiro

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Peaje Acceso Norte
La campaña difundida por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AUSA omite que solo ciertos veteranos acceden al beneficio, excluyendo a militares de carrera con haber de retiro (Vialidad Nacional)

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa AUSA han difundido con entusiasmo una campaña anunciando la “exención de pago en los peajes de CABA para Veteranos de Malvinas”. En nuestra sociedad, cualquier ciudadano desprevenido podría pensar que finalmente se está reconociendo el sacrificio de quienes combatimos en 1982. Sin embargo, detrás de este anuncio publicitario se esconde simplemente una absurda mentira discriminatoria nacida de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La realidad es que, al intentar realizar el trámite, los militares de carrera —oficiales y suboficiales que operamos los buques, disparamos los cañones y volamos los aviones en combate— somos rechazados. El sistema utiliza un filtro arbitrario y discriminatorio: solo reconoce como “veteranos” a aquellos que no son militares de carrera o se fueron de baja, excluyendo deliberadamente a quienes tenemos un haber de retiro.

Verdades que engañan

Resulta indignante, es el ejemplo perfecto de cómo usan una verdad a medias para ocultar una discriminación total. Publicitan “Desde hoy entra en vigencia la exención de pago en los peajes de CABA para Veteranos de Malvinas” con letras grandes, pero en la “letra chica” del formulario y la normativa, le cierran la puerta a quienes hicieron de la defensa de la Patria su profesión.

Con fecha 2 de febrero del corriente año presenté un reclamo administrativo al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con copia a la Legislatura, solicitando igualdad de tratamiento en la exención de peajes y denunciando discriminación. Ya han pasado 2 meses y no me respondieron. La administración pública de CABA tiene 90 días hábiles para responder un reclamo administrativo. Sí, leyeron bien, 90 días hábiles.

Este anuncio es una muestra más de la hipocresía política, esta vez envuelta en la publicidad engañosa.

Es imperativo que el Jefe de Gobierno y las autoridades de AUSA expliquen a la ciudadanía por qué hacen esto: ¿Acaso el riesgo de vida en las 13 misiones de combate que cumplí como piloto de un Grumman Tracker S2E sobre el Atlántico Sur es “menor o diferente” a las de un conscripto, por el solo hecho de haber mantenido mi vocación profesional?

Imagen satelital de las Islas Malvinas (NASA)
Territorio Islas Malvinas (Instagram @NASA)

Veteranos de primera y veteranos de segunda

Al anunciar un beneficio para “Veteranos de Malvinas” y luego solo aplicarlo a un grupo de veteranos que ellos crearon, en donde no están incluidos los militares de carrera que perciben un haber de retiro, están engañando a la población y, lo que es peor, están categorizando a los veteranos de guerra. Para los legisladores de CABA y para el Jefe de Gobierno, parece haber veteranos “de primera” y veteranos “de segunda” poniendo en evidencia de manera intencionada desprecio hacia hacia las Fuerzas Armadas de la Nación y al sacrificio y la idoneidad de los cuadros que combatieron en el Atlántico Sur.

No pedimos limosnas ni privilegios. Exigimos que dejen de usar nuestra gesta para sus “campañas de marketing” si no tienen la honestidad de reconocer a todos los que defendimos la bandera. La sangre y el honor no se dividen por estados de revista. Es hora de que dejen de esconderse tras formularios digitales y respondan con LA VERDAD.

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