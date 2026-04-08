Opinión

DOOH acelera su crecimiento global y se consolida como el motor del negocio publicitario exterior

La expansión de la vía pública digital se atribuye a la utilización de inteligencia artificial, la urbanización y la tecnología programática, que permiten una mayor segmentación y eficacia en campañas, marcando cambios importantes en las estrategias de marcas y anunciantes

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El DOOH ofrece una experiencia no intrusiva, integrada al entorno urbano y con altos niveles de recordación de marca

Impulsado por la inteligencia artificial, la urbanización y la compra programática, el mercado de Digital Out Of Home alcanzará a nivel mundial los USD 58 mil millones en 2031 según el informe de Evolve Business Intelligence. La industria proyecta una expansión sostenida y un cambio estructural en el mix de medios vs lo que se venía facturando que no superó los USD 28.000 millones en el 2025 según Report Mines.

El crecimiento del DOOH responde principalmente a la incorporación de inteligencia artificial y a la rápida adopción de la compra programática en la vía pública. Estas innovaciones permiten segmentar audiencias en tiempo real, optimizar contenidos de forma dinámica y medir resultados con mayor precisión, transformando un medio tradicional en una plataforma de alta eficiencia.

A este fenómeno se suma la urbanización acelerada. La concentración de audiencias en grandes ciudades y entornos inteligentes convierte al DOOH en un canal estratégico dentro del ecosistema publicitario, especialmente en el punto de venta y en espacios de alto tránsito.

El crecimiento del DOOH responde principalmente a la incorporación de inteligencia artificial y a la rápida adopción de la compra programática en la vía pública

En este contexto, la industria avanza hacia un modelo de “hiperpersonalización a escala”, donde la integración de datos y pantallas digitales permite campañas más relevantes y adaptadas al entorno.

Pero las proyecciones positivas no son aisladas. Un análisis de Polaris Market Research respalda esta tendencia y anticipa una expansión sostenida del mercado global de publicidad exterior digital, consolidándolo como un canal clave en el mix de medios.

A diferencia de otros formatos digitales, afectados por la saturación publicitaria y el uso de bloqueadores, el DOOH ofrece una experiencia no intrusiva, integrada al entorno urbano y con altos niveles de recordación de marca. Su capacidad de combinar impacto visual con flexibilidad digital lo posiciona como una alternativa cada vez más valorada por los anunciantes.

En este contexto, la diferencia entre OOH y DOOH resulta clave, mientras la publicidad exterior tradicional se basa en formatos estáticos y poco flexibles, el DOOH incorpora pantallas digitales que permiten segmentar, actualizar contenidos en tiempo real y medir resultados, combinando el impacto de la vía pública con la precisión del mundo online.

La digitalización no solo amplía las posibilidades creativas, sino que también mejora la medición y la eficiencia de las campañas

De acuerdo con el informe “Triunfando en la era digital” de Guideline, el DOOH se consolida como el principal motor de desarrollo del ecosistema Out Of Home. La digitalización no solo amplía las posibilidades creativas, sino que también mejora la medición y la eficiencia de las campañas.

Las proyecciones indican que la inversión en DOOH crecerá alrededor de un 14,5%, muy por encima del 1,5% estimado para los formatos tradicionales de publicidad exterior. Este diferencial marca un cambio de paradigma en la asignación de presupuestos.

Sectores como aerolíneas, banca y software ya están migrando inversiones desde canales digitales saturados hacia pantallas exteriores, en busca de mayor visibilidad y alcance. A su vez, industrias como seguros, retail y cuidado de mascotas incrementarán su apuesta por formatos geolocalizados y de alto impacto en los próximos años.

Con la calle transformándose en un espacio clave para la publicidad inteligente, el DOOH redefine la manera en que las marcas se conectan con sus audiencias. La combinación de tecnología, datos e infraestructura urbana abre nuevas oportunidades para generar experiencias relevantes en el mundo físico.

Todo indica que el avance del DOOH no es una tendencia pasajera sino un cambio estructural en la industria publicitaria

En este escenario, las compañías que logren capitalizar el potencial del DOOH y adaptarse a la nueva lógica del medio tendrán una ventaja competitiva significativa en un mercado cada vez más dinámico.

Todo indica que el avance del DOOH no es una tendencia pasajera sino un cambio estructural en la industria publicitaria. En un escenario donde la atención es cada vez más escasa y valiosa, la capacidad de combinar escala, impacto y precisión posiciona a la vía pública digital como uno de los territorios más estratégicos para las marcas en los próximos años.

El autor es cofundador de Beeyond y presidente de Interact Argentina

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